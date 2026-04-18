Aranybudizás és zebrák: egy húron pendül az Orbán Viktorról való hazudozásban az ukrán Pravda és a Telex
Ugyanazt a balos kitalációt visszhangozza az ukrán propaganda, mint a hálózat hazai szócsövei.
Jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy az influenszer kormány éppen tervezi az Államfő akarok lenni! című valóságshowját. Várhatóan az átalakított közmédia főműsoridőben adja majd, lehet, hogy a műsorvezetői székben Majka, vagy Osváth Zsolt találja magát, esetleg Lilu, az indulók pedig az elmúlt évek leginkább leszerepelt közszereplői.
„Sorban jelentkeznek be ugyanis a köztársasági elnöki posztra, azok, akik az elmúlt években valamilyen szinten megjelentek a politikában. Lássuk a leghíresebb indulókat!
A lódoktor jelző nem fejezi ki eléggé, hogy mit jelent nekünk Hadházy Ákos. A lyukas zoknitól a hatvanpusztai szafarik hősévé avanzsáló, szinte minden ellenzéki pártot és mozgalmat megjáró megélhetési politikus most igazán odateheti magát, mondhatni eljött az ő ideje. Most lehetősége van arra, hogy ha eléggé jól írja alá a jobboldali újságírók kivégzési rendeleteit ő lehessen az ország első számú közjogi méltósága. Talán még a ketamin vénykötelességének eltörléséről is tárgyalhat az új kormánnyal.
Mivel az egyház és az állam szétválasztása fontos, ezért ki lehetne jobb jelölt, mint Iványi Gábor. Minek ide szekularizáció, hogyha Iványi megválasztásával az országot isteni intésre fel lehetne hatalmazni az adócsalásra. Mindennapi SZJA-, ÁFA- és mindenmentességünket add meg nékünk ma. Bár félünk, hogy az atya megválasztása kevésbé esélyes, tekintve, hogy a leendő kormánypárt ígyis meg akar adóztatni mindent IS. Meg ugye a büntetett előélet sem néz ki jól, de azt a telefonrablók pártja minden bizonnyal mellőzi.”
A komoly politikai szerepet is vállaló, a kormányt keményen ostorozó lelkész szerepének megítélése rendkívül ellentmondásos, van, aki szerint a karitatív tevékenysége példamutató, más szerint a liberális szociálisellátó-maffia egyik vezére.
Nyitókép: PS kollázs