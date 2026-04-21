ner Tisza Párt rubovszky rita Magyar Péter liberális értelmiség

A liberális értelmiség, a felsőközéposztály és a magányos tömegember „választási szövetsége” sokáig nem tartható fenn

2026. április 21. 08:35

Egyszerre nem fog menni.

2026. április 21. 08:35
Kötter Tamás
Kötter Tamás
„Az illúziókra épülő, jakobinus  liberális értelmiség, a »rózsadombi keresztények«, a hóhatár felett élő felsőközéposztály és a nagyvárosi magányos tömegember »választási szövetsége« sokáig nem tartható fenn.

A liberálisok társadalommérnökösködni akarnak és újra a hatalom fülébe súgni, az erkölcsi mérce  szerepében tetszelegni (lásd Rubovszky Rita betámadása), a rózsadombi keresztények és a felsőközéposztály leginkább semmit sem akar, legalábbis semmi komoly változást, hiszen a NER haszonélvezői voltak és az ott szerzett kiváltságokhoz ragaszkodnának, no meg az asszonyaik vágynak arra a Hérmes táskára; a tömegember pedig mintegy szorongásoldásként a saját megoldatlan problémáira, a »24 órás céltalanságára« bosszúért kiált és úgy van vele, legalább cirkusz legyen (a nagy emberek bukása mindig hoz valami kielégülés félét).

Ez pedig egyszerre nem fog menni. Kemény döntéseket kell hozni és meg lesznek az első csalódások és csalódottak. És ráadásul viszonylag gyorsan. Így aztán lehetőség nyílik egy új baloldali és egy mérsékelt jobbközép formáció előtt. Meglátjuk.”

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

 

Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
londonbaby
•••
2026. április 21. 10:00 Szerkesztve
ki lesz ez a kis buzeráns a parlamentből szerintem hamarosam baszva, mint macskát szarni úgy basszák onnan majd ki a saját tiszafosai. Hamar rájönnek hogy egy telefosott drogos hazudozó radnai seggére fáj a foga,tetves taknyot választottak meg, akit a disco-ból a nyakánál fogva basztak ki.. mint egy suttyó parasztot !!!!!
bagoly-29
2026. április 21. 09:52
Kiderül majd ha beborul!
falcatus-2
2026. április 21. 09:44
"A liberális értelmiség, a felsőközéposztály és a magányos tömegember „választási szövetsége” sokáig nem tartható fenn.." Próbálom még emésztgetni ezt a számomra még "újdonsütött" képzavart, de segíthetne valaki. A liberálértelmi(fogyatékosok) még megvannak. A felső középosztály is még csak-csak, bár nehéz jelen elmúlt választási procedurában pontosan identifikálni, de ki az a magányos tömegember a "választási szövetségben" akit én nem tudtam identifikálni? Valamiféle szövetséget meg végképp nem. Nem vagyok még biztos abban, hogy a hiba csak az én készülékemben lenne. Nem láttam semmilyen szövetséget(a fideszen kívül) csak egy alkalomra "zseniális" aljassággal összetrombitált nihilista hordát.
szemlelo-2
2026. április 21. 09:44
A választás estéjén nézegettem az óriási magyar zászlókba burkolózott, Tiszát ünneplő fiatalokat. Eszembe jutott az egyik szomszédom, nagy Tisza-hívő, aki március 15.-én mindig kitesz az ablakába egy nagy EU zászlót. Vicces lesz ezeket egyszerre kielégíteni.
Összesen 16 komment