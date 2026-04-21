„Az illúziókra épülő, jakobinus liberális értelmiség, a »rózsadombi keresztények«, a hóhatár felett élő felsőközéposztály és a nagyvárosi magányos tömegember »választási szövetsége« sokáig nem tartható fenn.

A liberálisok társadalommérnökösködni akarnak és újra a hatalom fülébe súgni, az erkölcsi mérce szerepében tetszelegni (lásd Rubovszky Rita betámadása), a rózsadombi keresztények és a felsőközéposztály leginkább semmit sem akar, legalábbis semmi komoly változást, hiszen a NER haszonélvezői voltak és az ott szerzett kiváltságokhoz ragaszkodnának, no meg az asszonyaik vágynak arra a Hérmes táskára; a tömegember pedig mintegy szorongásoldásként a saját megoldatlan problémáira, a »24 órás céltalanságára« bosszúért kiált és úgy van vele, legalább cirkusz legyen (a nagy emberek bukása mindig hoz valami kielégülés félét).