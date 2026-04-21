Magyar Péter azonnal megkérte Donald Tuskot, hogy segítsen „visszaterelni Magyarországot Európába”
Emmanuel Macron a Tisza Párt választási győzelmét új érának nevezte Magyarország és Európa számára.
Egyszerre nem fog menni.
„Az illúziókra épülő, jakobinus liberális értelmiség, a »rózsadombi keresztények«, a hóhatár felett élő felsőközéposztály és a nagyvárosi magányos tömegember »választási szövetsége« sokáig nem tartható fenn.
A liberálisok társadalommérnökösködni akarnak és újra a hatalom fülébe súgni, az erkölcsi mérce szerepében tetszelegni (lásd Rubovszky Rita betámadása), a rózsadombi keresztények és a felsőközéposztály leginkább semmit sem akar, legalábbis semmi komoly változást, hiszen a NER haszonélvezői voltak és az ott szerzett kiváltságokhoz ragaszkodnának, no meg az asszonyaik vágynak arra a Hérmes táskára; a tömegember pedig mintegy szorongásoldásként a saját megoldatlan problémáira, a »24 órás céltalanságára« bosszúért kiált és úgy van vele, legalább cirkusz legyen (a nagy emberek bukása mindig hoz valami kielégülés félét).
Ez pedig egyszerre nem fog menni. Kemény döntéseket kell hozni és meg lesznek az első csalódások és csalódottak. És ráadásul viszonylag gyorsan. Így aztán lehetőség nyílik egy új baloldali és egy mérsékelt jobbközép formáció előtt. Meglátjuk.”
Nyitókép forrása: Mandula Viktor Facebook-oldala