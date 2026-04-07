Kimutatták a foguk fehérjét Magyar Péter szimpatizánsai: megvertek egy romát
Ezt már soha nem mossák le magukról.
Üzenem mindenkinek: bőrszíntől és vezetéknévtől függetlenül is befogadást csak ott követeljetek, ahol beilleszkedést is akartok.
„A következő 4 év átkozottul nehéz lesz cigányügyben. Sőt.
Az elmúlt 35 év legnagyobb kihívása lesz a teljes magyar társadalom számára.
És hogy miért?
Mert a C-generáció legfiatalabb része (a mostani 12-14 évesek) ebben a 4 évben lesz fiatalkorú vagy nagykorú, és hozza majd meg azokat a döntéseket, amelyek sok esetben megváltoztathatlanul elődöntik az ő saját sorsukat és a környezetük sorsát.
Hogy ez eddig is így volt?
Igen.
De soha nem voltak még ennyien, mint most, sem számukban, sem arányukban.
Megannyi tehetség, remény és érték ennek az országnak – elméletben és a pasaréti szalonokban.
Hihetetlen mennyiségű csalódás, keserűség, félelem, beigazolódó rettegés a gyakorlatban, és minden korábbinál több erőforrás felvonultatása és küzdés értük, hogy legalább egy részüket megmenthessük.
Ez nem játék.
Ez nem a dupla családi pótlék kérdése.
Ez nem maszatos arcú, kedves cigány gyerekek erőltetett, szépelgő módon megélhető egyetemre és Megasztár döntőbe vízionálása. Villanyszerelő kell, varrónő, jegyvizsgáló a vonatra. Mert szakmát kell szerezni és dolgozni.
Több egyértelműség, kevesebb drog, kevesebb okoskodás. Kevesebb családon belüli erőszak. Kevesebb jampiskodás. Több alázat. Több meggondoltság minden egyes döntés előtt. Nem lehet és nem is megy máshogy.
Aki igazán akarta, annak az elmúlt 16 évben is sikerült.
Nem túlzás, a cigányok kérdése a következő 4 évünk legfontosabb kérdése. És azt nem bízhatjuk kísérletező, jó lelkű, jóeNberkedésből diplomázott ideológusokra.
Üzenem mindenkinek: bőrszíntől és vezetéknévtől függetlenül is befogadást csak ott követeljetek, ahol beilleszkedést is akartok.”
Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook
