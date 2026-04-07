kormány sors cigány kérdés döntés

A következő négy év átkozottul nehéz lesz cigányügyben

2026. április 07. 09:59

Üzenem mindenkinek: bőrszíntől és vezetéknévtől függetlenül is befogadást csak ott követeljetek, ahol beilleszkedést is akartok.

Forgács István
„A következő 4 év átkozottul nehéz lesz cigányügyben. Sőt.

Az elmúlt 35 év legnagyobb kihívása lesz a teljes magyar társadalom számára. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

És hogy miért?

Mert a C-generáció legfiatalabb része (a mostani 12-14 évesek) ebben a 4 évben lesz fiatalkorú vagy nagykorú, és hozza majd meg azokat a döntéseket, amelyek sok esetben megváltoztathatlanul elődöntik az ő saját sorsukat és a környezetük sorsát.

Hogy ez eddig is így volt?

Igen. 

De soha nem voltak még ennyien, mint most, sem számukban, sem arányukban. 

Megannyi tehetség, remény és érték ennek az országnak – elméletben és a pasaréti szalonokban.

Hihetetlen mennyiségű csalódás, keserűség, félelem, beigazolódó rettegés a gyakorlatban, és minden korábbinál több erőforrás felvonultatása és küzdés értük, hogy legalább egy részüket megmenthessük. 

Ez nem játék.

Ez nem a dupla családi pótlék kérdése.

Ez nem maszatos arcú, kedves cigány gyerekek erőltetett, szépelgő módon megélhető egyetemre és Megasztár döntőbe vízionálása. Villanyszerelő kell, varrónő, jegyvizsgáló a vonatra. Mert szakmát kell szerezni és dolgozni.

Több egyértelműség, kevesebb drog, kevesebb okoskodás. Kevesebb családon belüli erőszak. Kevesebb jampiskodás. Több alázat. Több meggondoltság minden egyes döntés előtt. Nem lehet és nem is megy máshogy.

Aki igazán akarta, annak az elmúlt 16 évben is sikerült.

Nem túlzás, a cigányok kérdése a következő 4 évünk legfontosabb kérdése. És azt nem bízhatjuk kísérletező, jó lelkű, jóeNberkedésből diplomázott ideológusokra.

Üzenem mindenkinek: bőrszíntől és vezetéknévtől függetlenül is befogadást csak ott követeljetek, ahol beilleszkedést is akartok.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Palinkasji
2026. április 07. 14:53
Elismerésem!
5
1
balbako_
2026. április 07. 13:58
A kormányon kívül ez az ember tett a legtöbbet a cigányokért.
8
1
csulak
2026. április 07. 12:38
ha poloskaek gyoznek, akkor lesz boven bajuk a ciganyoknak is, hisz minden tamogatast elvesztenek
6
0
Pimpa
2026. április 07. 12:10
Végre értelmes, mindenféle hagymáztól mentes sorok.
Válasz erre
8
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!