A Bloomberg már tudja a dátumot? – ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték

„Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz” – Orbán újra jelentkezett Ukrajnával kapcsolatban
A miniszterelnök szerint a hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget.
Amennyiben a próbaüzem sikeres lesz, úgy hamarosan újraindulhat a tranzit a vezetéken.
A Bloomberg értesülései szerint Ukrajna április 21-re tervezi a kőolajszállítás részleges helyreállítását a Barátság kőolajvezetéken.
A lap forrásai szerint a vezeték műszaki próbaüzemét keddre ütemezték be. Amennyiben a teszt sikeres, újraindulhat a kőolaj tranzitja.
Orbán Viktor korábban bejelentette: Magyarország addig fenntartja vétóját a pénzügyi csomaggal szemben, amíg nem áll helyre az olajszállítás a vezetéken.
Ezzel párhuzamosan Magyar Péter Magyarország következő miniszterelnöke felszólította az ukrán vezetést a tranzit mielőbbi újraindítására. Álláspontja szerint, amennyiben a műszaki feltételek adottak, nincs akadálya a szállítás folytatásának. Egyúttal hangsúlyozta, hogy bár bízik a gyors megoldásban, a Tisza-kormány nem engedne Ukrajna politikai nyomásgyakorlásának – írja a lap.
A Tisza Párt elnöke kijelentette, a kormánya nem fog engedi Ukrajna, Barátság kőolajvezetéken keresztül gyakorolt politikai zsarolásának.
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt
***