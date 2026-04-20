bloomberg barátság kőolajvezeték Magyar Péter Blokád ukrajna orbán viktor

A Bloomberg már tudja a dátumot? – ekkor indulhat újra a Barátság kőolajvezeték

2026. április 20. 22:25

Amennyiben a próbaüzem sikeres lesz, úgy hamarosan újraindulhat a tranzit a vezetéken.

A Bloomberg értesülései szerint Ukrajna április 21-re tervezi a kőolajszállítás részleges helyreállítását a Barátság kőolajvezetéken.

A lap forrásai szerint a vezeték műszaki próbaüzemét keddre ütemezték be. Amennyiben a teszt sikeres, újraindulhat a kőolaj tranzitja.

Orbán Viktor korábban bejelentette: Magyarország addig fenntartja vétóját a pénzügyi csomaggal szemben, amíg nem áll helyre az olajszállítás a vezetéken.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter Magyarország következő miniszterelnöke felszólította az ukrán vezetést a tranzit mielőbbi újraindítására. Álláspontja szerint, amennyiben a műszaki feltételek adottak, nincs akadálya a szállítás folytatásának. Egyúttal hangsúlyozta, hogy bár bízik a gyors megoldásban, a Tisza-kormány nem engedne Ukrajna politikai nyomásgyakorlásának – írja a lap.

Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Mantinka
2026. április 21. 00:31
Mandiner! Folytassátok tovább a Magyar Pétert lejárató cikkeket! Folytassátok tovább a mocskolódó cikkeket! Folytassátok tovább a választás előtti hangvételű cikkeket!
morcos
2026. április 21. 00:10
A Bloomberget odaengedték a Druzsbához? Ők el sem tűntek?
T. Péter
2026. április 20. 23:11
Bloomberg? Bóka János is mondta. facebook.com/story.php?story_fbid=122341603772011138&id=61550334152320
Kétes
2026. április 20. 22:42
A Bloomberg Putyint is megkérdezte? Ha Magyar Péter nem ígér neki semmit, sőt sőt látványosan felsorakozik Ursuláék (Tell Vilmáék) háborús csapatához, akkor ne számítsunk sok jóra. Egyébként meg Hernádi miért és mikor megy Moszkvába? Hacsak nem politikai menedékjogot kér, mert Magyar Péter brüsszeli parancsra ki fogja adni Zágrábnak.
