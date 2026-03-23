Tiszás informátor: kifulladt Magyar Péter országjárása, egyre idegesebb a pártvezér

Nem lennénk most Magyar Péter kollégái helyében: csúfos kudarc a Tisza országjárása (GALÉRIA)
A Tisza Párt országjárásának körmendi állomásán alig pár tucat ember lézengett. De az elmúlt napok mérlege sem túl rózsás.
Kisebb az érdeklődőből álló tömeg és az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált.
Az elmúlt hetekben egyre több jelzést kapott a Tisza Párt elnöksége arra vonatkozóan, hogy Magyar Péter országjárása már nem ugyanazt a dinamikát mutatja, mint korábban, akár fél évvel ezelőtt. A lapnak nyilatkozó informátor szerint ez azért van, mert egyre kisebb az érdeklődőből álló tömeg, illetve az aktivisták utaztatása is nehézkessé vált.
Az informátor kiemelte:
egyre nehezebb mederben tartani az országjárásokat. A jelölteknek kellenének az aktivisták, aki Péternek is kellenek, ugyanis biodíszletként használja őket az utcafórumokon. Ebből pedig rendszeresen alakulnak ki feszült helyzetek”.
Elmondta azt is, hogy mostanra a látszat fenntartása is egyre nehézkesebbé vált, ugyanis a közösségi médiában terjedő képek és beszámolók is rendre azt mutatják, egyre több helyen fulladnak érdektelenségbe Magyar Péter utcafórumai.
A jelöltek egyedül nem tarthatnak fórumot, csak Péterrel, ugyanakkor rá nem agyon kíváncsiak vidéken a Tisza-szavazók sem”
– közölte az informátor, majd elárulta azt is, hogy az eljelentéktelenedés azt követően gyorsult fel igazán, hogy a Fidesz politikusai is országjárásba kezdtek.
„Rengeteg helyen tartanak egyszerre fórumokat a fideszes politikusok, akik láthatóan sokkal érdekesebbek még a tiszásoknak is, ugyanis a saját jelöltjeinkkel ellentétben szabadon beszélhetnek, vannak terveik, újdonságokkal állnak elő”– mondta. Elárulta, a legjobban Magyar Péter szemét szúrja a kialakult helyzet, ugyanis láthatóan tehetetlen, és a kampány hajrájában már nem tudják mivel megszólítani a szavazókat.
Csak az országjárás maradt, amivel motiválni tudjuk az embereket, és most láthatóan ezt a fegyvert is elveszi a Fidesz. Éppen ezért Péter egyre idegesebb, és rendszeresen követ el bakikat, a jelöltekkel együtt, akikre hatalmas nyomást helyez”
– tette hozzá az informátor.
Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor