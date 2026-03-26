Terhelő fotó döntötte meg Magyar Péter hazugságát: a Tisza-vezér együtt szórakozott a drogos buli házigazdájával

Magyar Péterék drogos bulijának házigazdája beismerő vallomást tett: „Szívtak, az biztos” (VIDEÓ)
Magyar Péter és Vogel Evelin bekéredzkedtek a radnaimark.hu-ról ismert szobába, ahová egy tányéron kokaint vittek be magukkal.
Magyar Péter korábban azt nyilatkozta, a drogos bulinak otthont adó lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, nyilvánosságra került egy videó, amelyen a Magyar Péterék drogos bulijának otthont adó budapesti ingatlan tulajdonosa bevallotta, Magyar Péter és Vogel Evelin 2024 augusztus 3-án, a radnaimark.hu oldalról elhíresült szobában „szívtak, ez biztos”.
A Vissza a mederbe Facebook-fiók által közzétett videón szereplő házigazda kapcsán azonban korábban Magyar Péter azt nyilatkozta, a lakásban számára ismeretlen emberek tartózkodtak.
A közösségi oldalon egy fényképet is megosztottak, amelyen Magyar Péter és a lakás tulajdonosa együtt látható. A kép a Lock nevű szórakozóhelyen készült, ahol a házibulit megelőzően a Tisza Párt rendezvényt tartott. A bejegyzés szerint a politikus és a férfi az este jelentős részét együtt töltötték, és jól ismerték egymást.
Ennyit arról hogy nem ismerte Péter azt az embert akinél az éjszakát töltötte”
– kommentálta a fotót a Vissza a mederbe Facebook-oldal üzemeltetője.
