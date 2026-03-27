Szijjártó Péter világosan az ukrán kémeknek és ügynököknek üzent: „Húzzatok haza Ukrajnába!”

Orbán Viktor: Nemzeti egységre és tapasztalatra van szükség a háborúból való kimaradáshoz (Videó)
Olyan kormányra van szükség, amely meg tudja védeni Magyarországot és ki tud maradni a háborúból – emlékeztetett a miniszterelnök.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán titkosszolgálati beavatkozás célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon.
„Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak és kizárólag mi, a magyarok dönthetünk” – hangsúlyozta Szijjártó Péter pénteken Győrben.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezért itt az idő, hogy az összes ukrán ügynök és az összes ukrán kém szedje a sátorfáját, és húzzanak haza Ukrajnába.
Itt az idő, hogy vége legyen az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak! Mutassatok piros lapot az ukránoknak, mutassatok piros lapot az ukrán titkosszolgálatnak, mutassatok piros lapot az ukrán kémeknek, az ukrán ügynököknek! Húzzatok haza Ukrajnába!
– fogalmazott a tárcavezető Orbán Viktorral közös kampánygyűlésén. Emlékeztetett: Brüsszel a következő évekre háborúra készül, és Magyarországot is bele akarja ebbe rángatni. A magyar emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, a szomszéd országot pedig be akarják hozni az Európai Unióba.
Ezt is ajánljuk a témában
„Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni” – tette világossá Szijjártó Péter.
Ezért már ukrán titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba, Zelenszkij olajblokádot szervezett, megfenyegették a miniszterelnök családját, az én telefonomat lehallgatják.
A céljuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon ukránbarát miniszterelnökkel. De, mint mondta, a mi országunk a magyarok országa, annak jövőjéről csak mi dönthetünk.
– hangsúlyozta a miniszter.
