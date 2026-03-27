Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij szijjártó péter brüsszel magyarország ukrajna

Szijjártó Péter világosan az ukrán kémeknek és ügynököknek üzent: „Húzzatok haza Ukrajnába!”

2026. március 27. 21:53

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán titkosszolgálati beavatkozás célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon.

null

„Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak és kizárólag mi, a magyarok dönthetünk” – hangsúlyozta Szijjártó Péter pénteken Győrben. 

A külgazdasági és külügyminiszter szerint ezért itt az idő, hogy az összes ukrán ügynök és az összes ukrán kém szedje a sátorfáját, és húzzanak haza Ukrajnába. 

Itt az idő, hogy vége legyen az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak! Mutassatok piros lapot az ukránoknak, mutassatok piros lapot az ukrán titkosszolgálatnak, mutassatok piros lapot az ukrán kémeknek, az ukrán ügynököknek! Húzzatok haza Ukrajnába! 

– fogalmazott a tárcavezető Orbán Viktorral közös kampánygyűlésén. Emlékeztetett: Brüsszel a következő évekre háborúra készül, és Magyarországot is bele akarja ebbe rángatni. A magyar emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, a szomszéd országot pedig be akarják hozni az Európai Unióba.

„Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia. Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni” – tette világossá Szijjártó Péter.

Ezért már ukrán titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választásba, Zelenszkij olajblokádot szervezett, megfenyegették a miniszterelnök családját, az én telefonomat lehallgatják.

A céljuk, hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon ukránbarát miniszterelnökkel. De, mint mondta, a mi országunk a magyarok országa, annak jövőjéről csak mi dönthetünk.

Az összes ukrán kém húzzon haza Ukrajnába! Mutassunk piros lapot az ukrán ügynököknek és kémeknek! 

– hangsúlyozta a miniszter.

Nyitókép: MTI/Vajda János

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 27. 23:01
Az ilyen drogos ügynököket lecsukni kell hazaárulásért, régen az ilyeneket háború idején falhoz állították, nem pedig kiutasítani.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. március 27. 22:45
húzzál haza moszkvába, te tetves geci! hogy jössz te ahhoz, hogy a fél országot elküldjed a picsába? dögölj meg a kurva anyádba!
Válasz erre
0
0
orbandiktatura
2026. március 27. 22:36
CSAK A GÓJOK SZARNAK. TISZTESSÉGES ZSIDÓ EMBER ILYEN GYALÁZATOS DOLGOT NEM CSINÁL
Válasz erre
0
1
citromosParizer
2026. március 27. 22:34
én ezt a politikusok általi ügynöközést roppant gáznak tartom. ha egy politikusnak kell sokadszorra hazaküldenie őket, az azt jelenti, hogy a szakszolgálatok nem tudják megoldani. mert az elhárítás az ő dolguk és nem a politikáé. és minél többször nyilatkoznak ilyeneket, annál inkább írják ki magunkra, hogy tehetetlenek vagyunk. roppant kínos, lehetne több érzékük
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!