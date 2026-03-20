Súlyos intézkedéseket vezettek be nyolc vármegyében: csak hajszálon múlt, hogy a magyarok elkerülték a katasztrófát (VIDEÓ)

Március 20-tól újabb három vármegyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat Magyarországon. Péntektől kezdődően Csongrád-Csanád, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is tilos tüzet gyújtani, így már összesen nyolc vármegyét érint az intézkedés. A korábban bevezetett korlátozás továbbra is érvényben van Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok területén – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint ezek kétszáz méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom nemcsak a kijelölt tűzrakóhelyeket érinti, hanem kiterjed a parlag- és gazégetésre, illetve a vasút és közutak menti fásításokra is.
Az intézkedés visszavonásig marad érvényben.
A fokozott tűzveszély miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technológiák a védekezésben. A drónok alkalmazása jelentős segítséget nyújt a tűzoltóknak, különösen nehezen megközelíthető területeken. Nemrég Dorog és Kesztölc között mintegy tíz hektáron égett az aljnövényzet, ahol az erős szél és a bonyolult terepviszonyok megnehezítették az oltást. A hőkamerával felszerelt drón lehetővé tette a tűz terjedési irányának gyors meghatározását, valamint a füstben rejtőző izzó gócpontok felderítését, így a beavatkozás hatékonyabbá vált. A Komárom-Esztergom vármegyei eset során ennek is köszönhetően sikerült megmenteni egy fából készült építményt és több ólat.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vegetációtüzek döntő többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye. Egy tűz keletkezése mindössze néhány pillanat, eloltása viszont hosszú órákig vagy akár napokig is eltarthat, míg a természeti károk helyreállítása évtizedekbe kerülhet.
Éppen ezért különösen fontos a szabályok betartása és a körültekintő magatartás.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a hétvégi programok szervezésekor is vegyék figyelembe a korlátozásokat, és semmiképp ne gyújtsanak tüzet az érintett térségekben. A megelőzés kulcsszerepet játszik abban, hogy elkerülhetők legyenek a súlyos károkat okozó erdő- és vegetációtüzek.
