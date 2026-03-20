Súlyos intézkedéseket vezettek be nyolc vármegyében: csak hajszálon múlt, hogy a magyarok elkerülték a katasztrófát (VIDEÓ)

Március 20-tól újabb három vármegyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat Magyarországon. Péntektől kezdődően Csongrád-Csanád, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is tilos tüzet gyújtani, így már összesen nyolc vármegyét érint az intézkedés. A korábban bevezetett korlátozás továbbra is érvényben van Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok területén – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint ezek kétszáz méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom nemcsak a kijelölt tűzrakóhelyeket érinti, hanem kiterjed a parlag- és gazégetésre, illetve a vasút és közutak menti fásításokra is.