Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
katasztrófavédelem Magyarország tilalom tűz

Súlyos intézkedéseket vezettek be nyolc vármegyében: csak hajszálon múlt, hogy a magyarok elkerülték a katasztrófát (VIDEÓ)

2026. március 20. 09:57

2026. március 20. 09:57
Március 20-tól újabb három vármegyében rendeltek el tűzgyújtási tilalmat Magyarországon. Péntektől kezdődően Csongrád-Csanád, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben is tilos tüzet gyújtani, így már összesen nyolc vármegyét érint az intézkedés. A korábban bevezetett korlátozás továbbra is érvényben van Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok területén – számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A szabályozás értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a fás területeken, valamint ezek kétszáz méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon. A tilalom nemcsak a kijelölt tűzrakóhelyeket érinti, hanem kiterjed a parlag- és gazégetésre, illetve a vasút és közutak menti fásításokra is. 

Az intézkedés visszavonásig marad érvényben.

A fokozott tűzveszély miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a modern technológiák a védekezésben. A drónok alkalmazása jelentős segítséget nyújt a tűzoltóknak, különösen nehezen megközelíthető területeken. Nemrég Dorog és Kesztölc között mintegy tíz hektáron égett az aljnövényzet, ahol az erős szél és a bonyolult terepviszonyok megnehezítették az oltást. A hőkamerával felszerelt drón lehetővé tette a tűz terjedési irányának gyors meghatározását, valamint a füstben rejtőző izzó gócpontok felderítését, így a beavatkozás hatékonyabbá vált. A Komárom-Esztergom vármegyei eset során ennek is köszönhetően sikerült megmenteni egy fából készült építményt és több ólat.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a vegetációtüzek döntő többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye. Egy tűz keletkezése mindössze néhány pillanat, eloltása viszont hosszú órákig vagy akár napokig is eltarthat, míg a természeti károk helyreállítása évtizedekbe kerülhet. 

Éppen ezért különösen fontos a szabályok betartása és a körültekintő magatartás.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy a hétvégi programok szervezésekor is vegyék figyelembe a korlátozásokat, és semmiképp ne gyújtsanak tüzet az érintett térségekben. A megelőzés kulcsszerepet játszik abban, hogy elkerülhetők legyenek a súlyos károkat okozó erdő- és vegetációtüzek.

Nyitókép: PRAKASH MATHEMA / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
2026. március 20. 10:02
Szerintem ki lehet bővíteni országosra, mivel a böjti szelek mindenhonnan kivették a csapadékot a földből. Mindenhol szárazság van.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!