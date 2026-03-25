Ennek tükrében különösen aggasztó látni a kormányzásra készülő ellenzéki párt műemlékvédelemmel foglalkozó programját,

melynek megfogalmazásai sértettséget és ókonzervatív műemlékes szemléletet jelenítenek meg és a legfőbb programelemei egyértelmű visszalépést jelentenek a hazai műemlékvédelem szempontjából.

Nagyon fontos szemléleti kérdés és a TISZA párt programelemével kapcsolatos kritikám jó része erre épül, hogy kiket is tekintünk hazai műemlékvédelem letéteményeseinek, a korábban szakmai értékekkel bíró, ám a 80-as évektől egyre inkább hatóságot játszó Műemlékvédelmi Hivatal dolgozóit vagy az építészeti örökségünkkel foglakozó építészeket, mérnököket, turistákat, családokat, szóval a történelmünk és műemlékeink iránt érdeklődő embereket, azon dolgozó szakembereket.

Mert a kettő nagyon nem ugyanaz, hiszen kétségkívül fontos, hogy épített örökségünket féltő figyelemmel gondozzuk, és minél több értéket megőrizzünk egy-egy műemlék épületből, ugyanakkor maga a műemlékvédelem nem lehet öncélú és merev, hiszen egy pusztuló, használaton kívüli műemléket pont egy funkciót találó, a műemléken adott esetben kisebb beavatkozást igénylő beruházás menthet meg a további pusztulástól. Természetesen az átalakítási határok mértéke minden esetben tűri a vitát, de az utca embere szívesebben néz, egy nem teljesen a velencei charta szellemében felújított, de élettel megtöltött műemléket, mintsem egy tovább pusztuló romhalmazt.

A közhatalomra törő ellenzéki párt programja szerint „már nem létező épületek vasbetonból kiöntött utánzataira, azaz replikagyártásra megy el a közpénzmilliárdok java…” Valóban, ahogy közpénzmilliárd eurók és zlotyk mentek el Drezdában és Varsóban a városok újjáépítésére, de valahogy az ott nem jelentett gondot, ahogy a velencei Szent Márk tér, földrengésben összedőlt híres harangtornyának újjáépítésénél is természetes volt a nemzetközi példákat nem ismerők által kárhoztatott vasbeton használata.