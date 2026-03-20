olaj Magyarország Ukrajna Szent-Iványi István Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Padlót fogott a külpolitikai szakértő Orbán döntése miatt: „Egy olyan vörös vonalat lépett át, amit még eddig senki” (VIDEÓ)

2026. március 20. 21:25

Csak úgy izzott a stúdió.

2026. március 20. 21:25
A tények alapján Magyarországnak joga van Oroszországtól olajat vásárolni, kivételt kapott ezen tiltás alól. Le is van szerződve Oroszországgal és Ukrajna csővezetéket üzemeltető vállalatával – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtöki adásában, ahol Szent-Iványi István külpolitikai szakértővel az uniós csúcsról, az ukrán olajszállítás ügyéről, valamint Orbán Viktor vétópolitikájáról beszélgettek.

A Híradó.hu beszámolt róla, hogy Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, Ukrajnának az orosz olajtranzitból bevétele van,

Magyarország a szerződött és európai döntésekben adott kivétel szerint legális olajához szeretne hozzáférni,

„nem azért, mert orosz olajat szeretne használni, hanem mert a világpiacon emelkedik az olaj ára, az orosz olaj ára alacsonyabb, és a magyar gazdaság és a magyar autótulajdonosok rá vannak szorulva arra, hogy relatíve olcsón jussanak üzemanyaghoz vagy üzemeltethessék a gazdaságot”.

Szent-Iványi István emlékeztetett arra, hogy decemberben Orbán Viktor – a cseh és szlovák miniszterelnökkel együtt – az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében a döntést elfogadta azzal a feltétellel, hogy nem vesznek részt a hitelfelvételben.

A mostani ülésen azonban a miniszterelnök „egy olyan vörös vonalat lépett át, amit még eddig senki,

mert a tagállamoknak a jó üzem és a lojális együttműködés szellemében kötelességük a közösen elfogadott döntéseket végrehajtani mindenfajta kerülőút és akadályoztatás nélkül” – fűzte hozzá.

Nyitókép: Youtube

A teljes adást itt tudja megtekinteni:

***

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2026. március 20. 22:30
de népszerű lett az a VÖRÖS VONAL a görények szótárában már szentiványi is ezt emlegeti mutassa meg, hogy nem ért egyet a döntéssel, és teljes vagyonát adja oda a fuckránoknak, de azonnal!
feroflex
2026. március 20. 22:23
Szadesz....
csapláros
•••
2026. március 20. 22:16 Szerkesztve
Nem Orbán tehet róla, hogy a vörös vonal ÁTLÉPŐDÖTT. Orbán ELŐRE MEGMONDTA, és tartja a szavát. Az Unió pedig NEM TUDOTT olyat ajánlani, ami ÜZLETET jelentett volna. Mondjuk azt, hogy Magyarország ezen túl Urali olaj áron kaphatja az annál minimum 15 Euróval drágább Brent olajat, míg világ a világ, az különbözetet az Unió fizeti és az Unió kifizeti a ruszkiknak járó KÖTBÉRT is, valamint anyagi és technológiai segítséget nyújt a MOL finomítóinak (mind a 3-nak, 4-nek) a Brent olaj feldolgozására való átálláshoz... Ez lett volna a korrekt, amely tárgyalásokat január óta már röhögve nyélbe lehetett volna ütni... Helyette csak ordibáltak, mint a deviáns lumpenek. Jó hogy nem a cipőjükkel nem csapdosták az asztalt, mint anno Hruscsov az ENSZ-ben vagy nem a cipőjüket vagdosták Orbánhoz, mint egynémely közel-keleti, ázsiai parlamentben... bruhahaha
iimre
2026. március 20. 22:09
"elcapo-2 2026. március 20. 22:02 Minek kell teret adni egy ócska SZDSZ-es fa...sznak? SA többiek a dögkútban vannak már." Nincs ezzel semmi baj, sőt! Mindig hasznos az ellenzék/ellenség álláspontját ismertetni, hiszen így válik mindenki számára nyilvánvalóvá, mennyire életszerűtlen az érvelésük.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!