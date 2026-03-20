Padlót fogott a külpolitikai szakértő Orbán döntése miatt: „Egy olyan vörös vonalat lépett át, amit még eddig senki” (VIDEÓ)
2026. március 20. 21:25
Csak úgy izzott a stúdió.
A tények alapján Magyarországnak joga van Oroszországtól olajat vásárolni, kivételt kapott ezen tiltás alól. Le is van szerződve Oroszországgal és Ukrajna csővezetéket üzemeltető vállalatával – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast csütörtöki adásában, ahol Szent-Iványi István külpolitikai szakértővel az uniós csúcsról, az ukrán olajszállítás ügyéről, valamint Orbán Viktor vétópolitikájáról beszélgettek.
A Híradó.hu beszámolt róla, hogy Mráz Ágoston Sámuel rámutatott, Ukrajnának az orosz olajtranzitból bevétele van,
Magyarország a szerződött és európai döntésekben adott kivétel szerint legális olajához szeretne hozzáférni,
„nem azért, mert orosz olajat szeretne használni, hanem mert a világpiacon emelkedik az olaj ára, az orosz olaj ára alacsonyabb, és a magyar gazdaság és a magyar autótulajdonosok rá vannak szorulva arra, hogy relatíve olcsón jussanak üzemanyaghoz vagy üzemeltethessék a gazdaságot”.
Szent-Iványi István emlékeztetett arra, hogy decemberben Orbán Viktor – a cseh és szlovák miniszterelnökkel együtt – az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel ügyében a döntést elfogadta azzal a feltétellel, hogy nem vesznek részt a hitelfelvételben.
A mostani ülésen azonban a miniszterelnök „egy olyan vörös vonalat lépett át, amit még eddig senki,
mert a tagállamoknak a jó üzem és a lojális együttműködés szellemében kötelességük a közösen elfogadott döntéseket végrehajtani mindenfajta kerülőút és akadályoztatás nélkül” – fűzte hozzá.
Nyitókép: Youtube
A teljes adást itt tudja megtekinteni:
Az ukrán zsarolás elbukott az uniós csúcson. Orbán Viktor megállította Zelenszkijt: amíg Magyarország nem kap olajat, addig Ukrajna sem kapja meg a 90 milliárd eurót. A Stratéga vendége Bóka János, európai uniós ügyekért felelős miniszter. Házigazda: Pócza István.