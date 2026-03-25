Nem tudják ledolgozni a hátrányt, pedig minden eszközt bevetnek – úgy tűnik, a biztosnak hitt körzeteket már el is engedte a Tisza

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Valódi kampány helyett csak pultozást és szórólapozást enged Magyar Péter a saját jelöltjeinek, ami sokaknak nem tetszik.
Nem foglalkozik érdemben a Tisza a biztos körzetekkel, a párt minden erőforrását a vidékre összpontosítja – számolt be a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, több, a Tisza Párt által biztosnak ítélt választókerületből is olyan jelzések érkeznek Magyar Péter stábjához, amely szerint a párt helyi szinten nem fordít kellő figyelmet még azokra a körzetekre sem, ahol kedvezőbb politikai környezetben versenyezhet. Ráadásul, mint írták, komoly problémát jelent a pártban, hogy a jelöltek nem szólalhatnak meg, így pedig lehetetlen a hatékony kampányolás az egyéni körzetekben.
A lapnak egy neve elhallgatását kérő forrás úgy fogalmazott: „több olyan körzet is van, amit papíron akár biztosabbnak lehetne tekinteni, mégsem történik ott valódi kampánytevékenység”. Hozzátette, hogy
ezekben a térségekben hiányzik a szervezettség, a helyi jelenlét és a jelöltek felépítése is.
Mint írták, a kampány sok helyen abból áll, hogy néhány aktivista pultozik, meg dobálják a szórólapokat. Gyakorlatilag semmilyen jelenlét nincs, a pártelnök továbbra sem engedi a jelölteket nyilatkozni.
Az emberek kizárólag akkor tudnak kérdezni a jelöltjüktől, ha Magyar Péter véletlenül fórumot tart a körzetben.
A portál forrásai szerint ezzel együtt más választókerületekben egészen más módszerek kerülnek előtérbe, több helyen is felmerült, hogy
a Tisza jelöltjei visszalépésre próbálják rávenni a többi indulót.
Vagyis úgy tűnik, Magyar Péter pártjában nem arról van szó, hogy erősebb jelöltekkel akarnának versenyezni, hanem inkább arról, hogy csökkentsék a konkurenciát. A cikk szerint a háttérben ugyanis egyértelműen ismertségi problémák állnak. Több körzetben
a Tisza jelöltjei messze elmaradnak ismertségben és beágyazottságban más ellenzéki vagy kormánypárti indulóktól,
ami komoly hátrányt jelent a kampány során. Ezt nem sikerült eddig érdemben ledolgozni, ezért próbálnak más eszközökhöz nyúlni.
Felidézték, hogy a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protesthangulat, így
a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik.
A kutatások szerint az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők a legtöbb körzetben nem rendelkeznek felépített hálózattal, politikusokkal.
