Tisza Párt jelöltbemutatás kampány Magyar Péter választás

Nem tudják ledolgozni a hátrányt, pedig minden eszközt bevetnek – úgy tűnik, a biztosnak hitt körzeteket már el is engedte a Tisza

2026. március 25. 11:31

Valódi kampány helyett csak pultozást és szórólapozást enged Magyar Péter a saját jelöltjeinek, ami sokaknak nem tetszik.

Nem foglalkozik érdemben a Tisza a biztos körzetekkel, a párt minden erőforrását a vidékre összpontosítja – számolt be a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, több, a Tisza Párt által biztosnak ítélt választókerületből is olyan jelzések érkeznek Magyar Péter stábjához, amely szerint a párt helyi szinten nem fordít kellő figyelmet még azokra a körzetekre sem, ahol kedvezőbb politikai környezetben versenyezhet. Ráadásul, mint írták, komoly problémát jelent a pártban, hogy a jelöltek nem szólalhatnak meg, így pedig lehetetlen a hatékony kampányolás az egyéni körzetekben.

A lapnak egy neve elhallgatását kérő forrás úgy fogalmazott: „több olyan körzet is van, amit papíron akár biztosabbnak lehetne tekinteni, mégsem történik ott valódi kampánytevékenység”. Hozzátette, hogy 

ezekben a térségekben hiányzik a szervezettség, a helyi jelenlét és a jelöltek felépítése is.

Mint írták, a kampány sok helyen abból áll, hogy néhány aktivista pultozik, meg dobálják a szórólapokat. Gyakorlatilag semmilyen jelenlét nincs, a pártelnök továbbra sem engedi a jelölteket nyilatkozni.

Szórólapozás és pultozás engedélyezett csak a tiszás jelölteknek
Fotó: Facebook

Az emberek kizárólag akkor tudnak kérdezni a jelöltjüktől, ha Magyar Péter véletlenül fórumot tart a körzetben.

A portál forrásai szerint ezzel együtt más választókerületekben egészen más módszerek kerülnek előtérbe, több helyen is felmerült, hogy 

a Tisza jelöltjei visszalépésre próbálják rávenni a többi indulót.

Vagyis úgy tűnik, Magyar Péter pártjában nem arról van szó, hogy erősebb jelöltekkel akarnának versenyezni, hanem inkább arról, hogy csökkentsék a konkurenciát. A cikk szerint a háttérben ugyanis egyértelműen ismertségi problémák állnak. Több körzetben 

a Tisza jelöltjei messze elmaradnak ismertségben és beágyazottságban más ellenzéki vagy kormánypárti indulóktól,

ami komoly hátrányt jelent a kampány során. Ezt nem sikerült eddig érdemben ledolgozni, ezért próbálnak más eszközökhöz nyúlni.

Felidézték, hogy a Tisza Párt belső felmérései nem igazolták vissza Magyar Péterék várakozásait. A választókerületek többségében nincs protesthangulat, így 

a kettős listás szavazásként emlegetett politikai stratégia kifulladni látszik. 

A kutatások szerint az áprilisi választáson ismét az egyéni jelöltek ismertsége és hitelessége válhat a legfontosabb tényezővé – miközben az új ellenzéki szereplők a legtöbb körzetben nem rendelkeznek felépített hálózattal, politikusokkal.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

Amerigo
2026. március 25. 13:10
A tisza emésztögödörben összegyült az összes hulladék fazon, akiket a kanmajom messiás a saját pszichopata üzenmódjára klónozott. Az I.ker. VÁRNEGYED lap választási kiadásában a tarfejü T.Z. tiszás jelölt olyan hazugságcunamit tolt, hogy az már az egyik tiszás ismerösömnek is sok volt. Azt mondta, hogy ezt már ebben a kerületben kevesen hiszik el, et már kontraproduktiv. Azt hiszem,a kanmajom és a szedett- vedett csöcseléke túllött a célon.😂 Jó vergödést Tanács szektatag!
Ödenburger
2026. március 25. 11:57
Valahogy ez az egyetlen ellenjelölt és egyetlen ellenlist stratégia már 4 és 8 éve sem jött be...
makapaka2
2026. március 25. 11:47
Semmi normális dolgot nem csinálnak a tiszások, csak a felheccelt csőcselékkel , agresszív gyűlölettel építik a szeretetországukat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!