Eldőlt: A Tisza brüsszeli pártcsaládja megerősítette Ukrajna „rendíthetetlen támogatását” és beígérte Zelenszkijnek az EU-tagságot
Íme, ez lenne Magyar Péterék Ukrajna-programja Magyarországon.
A felvételekből az jött le, hogy a fideszesek lazák, nyugodtak, a gyogyósok meg óbégatnak, hisztériáznak, káromkodnak.
„Történt, hogy belefutottam Dunaújvárosban egy tucatnyi agyalágyultba, akik azzal a szándékkal érkeztek Orbán Viktor országjárásának aktuális állomására, hogy majd jól leordítják a fideszeseket. Hogy hangosabbak lesznek náluk. De legalább meggyőzik a kevésbé elszántakat arról, hogy ők (a nyugodt erő a szeretetország letéteményesei a racionális alternatíva) a nemtudommi.
A nyilvánvaló erőviszonyok ellenére kitartóan igyekeztek túlordítani a fideszeseket, de nagyon nem sikerült. Sőt, tulajdonképpen (hasznos hülyék) ők csináltak a fideszes nézőkből igazi szurkolókat. Amint rákezdtek a mocskosfideszesézre, a táborból jött a »Csak a Fidesz« válaszul. Megindult a jó hangulatú »felelgető«, mint valami meccsen, és természetesen, az egyértelmű erőviszonyok miatt a fideszesek győztek. Ők voltak a hangosabbak, a provokálni jött gyogyósok alulmaradtak, ettől pedig mindenkinek jó kedve lett. Kivéve persze azt a tucat mocskosfideszesezőt.
Tök jó, hogy jöttek. Sokkal jobb a meccs, ha van ellenfél, és még ennél is szórakoztatóbb, ha rögtön megvan a fölényes győzelem.
Nem tűnt fel, de biztos volt valami olyasmi szándékuk is, hogy ők megmutatják a fideszes közönségnek, hogy ők mennyivel fiatalabbak, okosabbak, polgáribbak – úgy alapvetően szimpatikusabb társaság. Illetve nem a helyszínen lévő közönségnek, hanem az ott rögzített felvételeket mutogatják majd a hálózat propagandával foglalkozó elemei (influenszerek, médiamunkások) a szélesebb nyilvánosságnak, hogy hát nézzék meg, mennyivel cukibbak a bütyökisták. Nem jött be. Sőt! Igazából pont az ellenkezője (hasznos hülyék) jött össze, kínosak, ostobák, erőszakosak voltak. A felvételekből az jött le, hogy a fideszesek lazák, nyugodtak, néhányan kiröhögik őket, a gyogyósok meg óbégatnak, hisztériáznak, káromkodnak.”
Nyitókép: Ambrózy Áron