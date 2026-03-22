„Történt, hogy belefutottam Dunaújvárosban egy tucatnyi agyalágyultba, akik azzal a szándékkal érkeztek Orbán Viktor országjárásának aktuális állomására, hogy majd jól leordítják a fideszeseket. Hogy hangosabbak lesznek náluk. De legalább meggyőzik a kevésbé elszántakat arról, hogy ők (a nyugodt erő a szeretetország letéteményesei a racionális alternatíva) a nemtudommi.

A nyilvánvaló erőviszonyok ellenére kitartóan igyekeztek túlordítani a fideszeseket, de nagyon nem sikerült. Sőt, tulajdonképpen (hasznos hülyék) ők csináltak a fideszes nézőkből igazi szurkolókat. Amint rákezdtek a mocskosfideszesézre, a táborból jött a »Csak a Fidesz« válaszul. Megindult a jó hangulatú »felelgető«, mint valami meccsen, és természetesen, az egyértelmű erőviszonyok miatt a fideszesek győztek. Ők voltak a hangosabbak, a provokálni jött gyogyósok alulmaradtak, ettől pedig mindenkinek jó kedve lett. Kivéve persze azt a tucat mocskosfideszesezőt.