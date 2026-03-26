03. 26.
csütörtök
hazaáruló márki - zay péter Magyar Péter ukrajna Kárpátalja

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

2026. március 26. 06:21

KERESZTESHADJÁRAT – A bukott politikus Stockholm-szindrómában szenved, lelkileg azonosul elnyomóival.

2026. március 26. 06:21
Borbély Zsolt Attila
Borbély Zsolt Attila
Magyar Nemzet

Márki-Zay Péternek miniszterelnök-jelöltként muszáj volt megnyilatkoznia bizonyos kérdésekben, viszont egy vidéki város polgármestereként azzal járulhatna hozzá az ellenzék győzelmi esélyeinek növeléséhez, ha csöndben marad. De nem teszi. 

A legutóbbi verbális nekiiramodásából megtudhattuk, hogy gyávának és hazaárulónak tartja azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem hajlandók meghalni Ukrajnáért és az anyaországban keresnek menedéket. Többszörösen kínos ez. Magyar Péter lapít ebben a kérdésben, mint a legtöbb olyan ügyben, ami megosztja potenciális szavazóit, erre jön az egyik híve, és olyan kijelentést tesz, amivel még az ukránpárti ellenzékiek nagy része sem ért egyet.

Hogy egy magyar ember képes egy ilyen állítást egyáltalán megfogalmazni, az éppoly mellbevágó, mint az, hogy magát újságírónak mondó, magyarul kommunikáló emberi egyed a magyar külügyminiszter lehallgatásában segédkezik idegen hatalmaknak.

Emellett az sem mellékes, hogy Ukrajna, mint az ukrán nemzet érdekeit képviselő entitás, egyszerűen nem létezik, a jelenlegi ukrán vezetés a globális mélyállam mozgatottja, azok a szerencsétlen fiatalok, akik az életüket adják a fronton, nem a nemzetükért, nem a hazájukért halnak meg, hanem azért, hogy kiteljesedjék szülőföldjükön a globalista uralom. Hogy ezt MZP nem akarja tudomásul venni, az mondhatni természetes, az az oldal, ahova tartozik, ugyanazt a háttérhatalmat szolgálja, ugyanoda van bekötve.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. március 26. 07:49
Zselé benézte, azt hitte kényelmesen brűgölhet az oroszok langyos lábvizében. Hát nem.Akik meg átlátják azok nem akarnak meghalni egy stróman miatt.
orokkuruc-2
2026. március 26. 07:41
HódMezőVásárHelyieknek ez kell.
onkeltom
2026. március 26. 06:53
El lehet képzelni, ha 4 éve ö nyer, mi lenne már az országunkból. És el lehet képzelni azt is, mi lesz itt, ha takonygerinc Ukrán Péter nyer. Egyre több helyröl hallani, hogy ennél még a maki zajos is jobb volt. Egyik sem !!!!!
gyzoltan-2
2026. március 26. 06:50
"A bukott politikus Stockholm-szindrómában szenved, lelkileg azonosul elnyomóival." Rohadt dolog ez a "Stockholm-szindróma! -az egész ország szenvedi..! 1945 után talán még kevésbé, de 1956 után már országos járvánnyá fejlesztették..! Az a halálos terror, mely messze alulmúlta1918-19-et is, megtette a magáét, igazolta a terroristákat... Tragédiánk, hogy nincs olyan magyar erő, szervezet, közösség, mely szembeszállhatna a magyarság megosztására, a magyarság megosztottságára törekvő szándékokkal!Nincs magyar sajtónk, nincs magyar médiánk! A maffiamédiából pedig nem a "Tisza" árad, hanem Magyar Péter, ömlik gátlástalanul! Szó sem lehet az alkalmatlanságáról, ismeret hiányáról, tapasztalatlanságáról, életében nem kellett teljesítenie..! Mit ne mondjak, élettapasztalata legendás lehet..! -a bulik terén biztosan..! Most is felelősségteljesen ígéri a fiatalságnak, hogy jó buli lesz a meggyötört, maradék, martalék Magyarország sorsa , jövője, a meggyötört magyarságával..! Ne engedjünk neki!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.