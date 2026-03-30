03. 30.
hétfő
rezsicsökkentés Tisza Párt kapitány istván Csercsa Balázs Magyar Péter Deák Dániel

Eltörölnék a védett árat és a rezsicsökkentést

2026. március 30. 09:32

És még egy plusz adóval is terhelnék az évek során félretett pénzünket, a megtakarításokat.

Deák Dániel
„Miután Kapitány István egy nyilvános fórumon elszólta magát, most kiszivárgott a TISZA energiaellátási terve. Ebben az szerepel többek között, hogy leválnának az olcsó orosz olajról, eltörölnék a rezsicsökkentést. Részletek!
A dokumentumban az áll, hogy egy egyszeri, két évre szóló „Energiafüggetlenségi Adó” bevezetését tervezik a megtakarításokra. A rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintjára pedig igényt formálnak a „költségvetési hiány csökkentése” miatt. 
Ezt azzal indokolják, hogy a Dunai Finomító átállításának és az orosz energiáról való leválás egyéb, előre nem látható következményeinek finanszírozásához „bővíteni kell a költségvetési mozgásteret”, ez pedig új adó bevezetését indokolja.
A dokumentumban az áll, hogy a vállalati versenyképesség megőrzése és a lakosságnál rendelkezésre álló rekordmennyiségű tartalék miatt ezt a bevételnövelést célszerű a háztartások megtakarítására kivetni. Mint írják, a nemzetközi tapasztalatok alapján „az 1-1,5 százalékos adókulcs nem vált ki érdemi társadalmi ellenállást”, ugyanakkor fedezetet nyújthat a Dunai Finomító átállításának költségvetései terheire. 
Magyarán amellett, hogy eltörölnék a védett árat és a rezsicsökkentést, leválasztanának minket az olcsó orosz energiáról, ami már így is sok százezer forintos többletköltséget jelentene minden magyar családnak, még egy plusz adóval is terhelnék az évek során félretett pénzünket, a megtakarításokat.”

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
tovarisi-konyec
2026. március 30. 11:00
Danika, két "kiszivárgott" tervből kettőről mondta ki a bíróság, hogy kamu, de a harmadik biztosan igaz, ugye? :D
feroflex
2026. március 30. 10:04
Bravó!
