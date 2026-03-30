„Miután Kapitány István egy nyilvános fórumon elszólta magát, most kiszivárgott a TISZA energiaellátási terve. Ebben az szerepel többek között, hogy leválnának az olcsó orosz olajról, eltörölnék a rezsicsökkentést. Részletek!

A dokumentumban az áll, hogy egy egyszeri, két évre szóló „Energiafüggetlenségi Adó” bevezetését tervezik a megtakarításokra. A rezsicsökkentési alap 600 milliárd forintjára pedig igényt formálnak a „költségvetési hiány csökkentése” miatt.

Ezt azzal indokolják, hogy a Dunai Finomító átállításának és az orosz energiáról való leválás egyéb, előre nem látható következményeinek finanszírozásához „bővíteni kell a költségvetési mozgásteret”, ez pedig új adó bevezetését indokolja.

A dokumentumban az áll, hogy a vállalati versenyképesség megőrzése és a lakosságnál rendelkezésre álló rekordmennyiségű tartalék miatt ezt a bevételnövelést célszerű a háztartások megtakarítására kivetni. Mint írják, a nemzetközi tapasztalatok alapján „az 1-1,5 százalékos adókulcs nem vált ki érdemi társadalmi ellenállást”, ugyanakkor fedezetet nyújthat a Dunai Finomító átállításának költségvetései terheire.

Magyarán amellett, hogy eltörölnék a védett árat és a rezsicsökkentést, leválasztanának minket az olcsó orosz energiáról, ami már így is sok százezer forintos többletköltséget jelentene minden magyar családnak, még egy plusz adóval is terhelnék az évek során félretett pénzünket, a megtakarításokat.”

Nyitókép forrása: Facebook