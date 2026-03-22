03. 22.
vasárnap
Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter és a független szakértők: erről is kiderült, hogy hazugság (VIDEÓ)

2026. március 22. 07:01

A Tisza-vezér állítása szerint független szakértők dolgozzák ki a párt programjait. Ezzel szemben Magyar Péter olyan, régi szocialista és SZDSZ-es káderekkel veszi körül magát, mint Kéri László, Bod Péter Ákos, Petschnig-Mária Zita. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 55. rész.

Kovács András
Magyar Péter állítása szerint független szakértők dolgozzák ki a párt programjait.

Magyar
Magyar Péter a párt körüli szakértőkrólis hazudott. 

Ezzel szemben Magyar Péter olyan, régi szocialista és SZDSZ-es káderekkel veszi körül magát, mint Kéri László, Bod Péter Ákos, Petschnig Mária Zita, Surányi György, Felcsuti Péter és Lengyel László.

Brutális megszorításokat szorgalmaznak Magyar Péter szakértői

Ezek a szereplők értelemszerűen brutális megszorításokat szorgalmaznak. Az egyik nyilvánosan kinevette, a másik őrültségnek nevezte, megint más Tisza-közeli közgazdászok pedig egyszerűen csak azonnal megszüntetnék a 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt időszakban nem egy baloldali szakértő kelt ki a pluszjuttatás ellen, úgy festve le azt, mintha a költségvetést romba döntő démon lenne – írta korábban a Magyar Nemzet.

Nyugdíj, Tisza Párt
A Tisza körüli szakértőknek nem tetszik a 13. havi nyugdíj. Fotó: Bruzák Noémi

A lap szerint miközben 2022 óta stabilan és teljes egészében jár a 13. havi nyugdíj minden jogosultnak, és idén elindult a 14. havi juttatás felépítése is, több, a baloldalhoz köthető közgazdász élesen bírálta az intézkedést. A cikk felidézi: a 13. havi nyugdíjat 2009-ben a Bajnai-kormány szüntette meg.

A Magyar Nemzet kiemeli, hogy Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke 2025. október 11-én a Partizánnak adott interjúban arról beszélt: 

szerinte a 13. havi nyugdíjnak „semmi alapja nincs”, mert nem kapcsolódik közvetlenül munkavégzéshez vagy járulékfizetéshez. 

Bár korábban tagadta, hogy köze lenne a Tisza Párthoz, a lap emlékeztetett: értesüléseik szerint egyike lehetett azoknak a közgazdászoknak, akik részt vettek a Tiszának készült megszorítócsomag kidolgozásában.

Simonovits András matematikus – aki saját magát tiszásként jellemezte – korábban úgy fogalmazott, hogy a magyar nyugdíjrendszer túl bőkezű. A Magyar Nemzet felidézi: 2020-ban a 13. havi juttatás visszaépítése ellen érvelt, és helyesnek nevezte, hogy a Bajnai-kormány elvette azt.

Petschnig Mária Zita egy 2025 februári, Tisza Párthoz köthető rendezvényen kuncogva beszélt a 13. havi nyugdíjról, és nevetségesnek nevezte a kormány intézkedését. Lengyel László pedig a 14. havi nyugdíj részleges bevezetésére reagálva azt mondta: Magyar Péternek nyíltan ki kellene mondania, hogy nem lesz 14. havi nyugdíj, mert szerinte azt rövid időn belül elvennék.

A cikk kitér Bokros Lajosra is, aki egy 2024 eleji rendezvényen „nonszensznek” nevezte a 13. havi nyugdíjat, és cinikusan arról beszélt: csak annak járna, aki tizenhárom havi járulékot fizetett. A Magyar Nemzet szerint mindez illeszkedik abba a megszorításokat előrevetítő gondolatkörbe, amely több Tisza-közeli szakértő nyilatkozataiban is visszaköszön.

 Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. március 22. 08:45 Szerkesztve
Ki vezesse a gazdaságot? Nagy Márton, vagy a Shell alelnöke?? Ki irányítsa az egészségügyet? Egy kommunista rendőrtábornok, vagy egy nemzetközileg elismert sebész orvos? Ki vezess a honvédséget? Egy kaszinó bizniszelő, vagy egy Irakot, Afganisztánt megjárt tábornok? Ki vezesse a külügyet? A NATO-t eláruló orosz érdemrendet kapó kakadu fejű, vagy egy értelmes nő? Ki legyen felelős a turizmusért? Orbán lánya, vagy egy szálloda tulajdonos? Legyen-e környezetvédelmi minisztérium, Európa egyik legismertebb szakemberének vezetésével? Ilyen "apróságokról" döntünk három hét múlva. Ja, és arról, hogy az Eu-ban van-e a helyünk vagy a Türk Tanácsban, és hogy akarunk-e még újabb négy évig háborús vészhelyzetben élni, és arról hogy .....és akkor itt most kevés lenne három oldal a felsoroláshoz.
benito
2026. március 22. 07:35
Héja 2026. március 22. 07:29 M. Péter körül a bukott madárjósok... Szánalmas. Te már akkor is hazudsz ha alszol.
benito
2026. március 22. 07:35
Ízisz 2026. március 17. 15:17 Z. A leggazdagabb magyar ember a Tisza szekerét tolja és még politizálni is akar!!! Kapitány István megközelítő vagyona : Még jószándékú becslésnél is hatalmas számok jönnek ki a tízéves pályafutás után: a háború következtében Kapitány Shell-részvényeinek értéke megháromszorozódhatott (mintegy 37,6 millió dollárra), az osztalékjövedelme pedig megkétszereződhetett, elérve a 23,4 millió dollárt. A kettő együtt már megközelíti a húsz milliárd forintot. ▼ 20 000 000 000 Magyar forint = 59 453 398 Amerikai dollár 1 HUF = 0,002973 USD 1 USD = 336,40 HUF és ez👆 csak a shell-ből tíz év után!!! Mészáros vagyona a Forbes szerint 1241,8 milliárd forint. Dollárban számolva ez a vagyon 3,3 milliárd dollárhoz közelít. Hol ez a kapitány 23.4 millió dollárhoz képest Dollárban számolva ez a vagyon 3,3 milliárd dollárhoz közelít. Hol ez a kapitány 23.4 millió dollárhoz képest :))))))))))))))))))))
Héja
2026. március 22. 07:29
M. Péter körül a bukott madárjósok... Szánalmas.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!