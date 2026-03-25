lehallgatás tisza párt vogel evelin radnai márk Magyar Péter felvétel

Magyar Péter előre menekül: beismerte, a drogokat emlegető felvételek valódiak

2026. március 25. 11:51

Pedig a Tisza Párt elnöke korábban ilyen helyzetekben mindig mesterséges intelligenciát kiáltott.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal újabb hanganyagot tett közzé szerdán, melyben Radnai Márk és Vogel Evelin beszélgetése hallható. Ebből többek között kiderült, hogy Magyarék már jóval korábban tisztában lehettek azzal, hogy készült felvétel az elhíresült, 2024-es házibuliról, ahol a Tisza-vezér kábítószergyanús anyag mellett bulizott. 

Radnai Márk, – aki korábban LSD-t és kokaint is említett a hanganyagaokon – a most kikerült beszélgetés során kiemelte, hogy Magyar Péter előre fog menekülni. Úgy tűnik tehát, hogy a tiszás drogbotrányoknak még nincs vége.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Sőt, Magyar Péter egyi szerdai posztjában beismerte, hogy valóban Radnai és Vogel hallható a felvételen. Majd egy másik bejegyzésében pedig úgy védekezik, hogy megállapítható, amit véleménye szerint tanúk is igazolnak, hogy a lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást a Fidesz szervezte.

Magyar beismerő sorai után Vissza a mederbe oldal úgy fogalmazott, „kínjában ezúttal sem futotta másra, mint börtönnel fenyegetni Evelint, és titkosszolgálatról hadoválni az embereknek, akik még bíznak benne”.

Bejegyzését azzal zárta, hogy 

nagyon az elején vagyunk még Péter!”

Ezt is ajánljuk a témában

Emlékezetes, hogy Magyar Péter még a kampány kezdetén arról beszélt egy zárt fórumon a jelöltjeinek, hogy értesülései szerint ki fognak hozni róla márciusban egy felvételt, amelyről azt kell majd kommunikálniuk, hogy az nem valódi felvétel, hanem mesterséges intelligencia által kreaált tartalom. De úgy tűnik, ehhez kapcsolódóan is megváltozott a stratégiája.

De azt is megszokhattuk már a Tisza Párttól, hogy amikor valami számukra kellemetlen fejlemény kerül elő, akkor rögtön mesterséges intelligenciát kiáltanak. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gabocs
2026. március 25. 13:12
.facebook.com/profile.php?id=61586919189899
5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 13:11
»narancsliget 2026. március 25. 12:28 Euronews-logóval ellátott, angol nyelvű álhír jelent meg a közösségi médiában« A DK-ban és a tiszában érdeklődnék. Arrafele hagyománya van a logóhamisításnak.
pankotaidili-2
•••
2026. március 25. 13:09 Szerkesztve
Be fogja ismerni hogy egy drogos kis buzi, de majd úgy adja elő az agyhalottaknak hogy ez csak egyszeri megbotlás volt. Amiről viszont tudjuk hogy hazugság..a csodálatos színrelépése óta folyamatosan remeg a keze, tágak a pupillái… no meg a kacsát és aranyhalat evő kici kisz filippinókhoz hasonló történetek sem tiszta állapotban törnek fel belőle😂
falcatus-2
2026. március 25. 13:08
Reszelő Aladár 2026. március 25. 12:52 Végül is a 2000 titkosügynök, a 10 milliárd forintos AI szoftver, az internetblokkoló és a kémtollak világában nem meglepő, hogy előkerülnek ilyen rövidebb gyöngyszemek. De mivel még van 18 nap jön még a folytatás. Nem elég, hogy hazug, bennfenntes kereskedő, feleségét lehallgató telefontolvaj, de még drgos is. Mondjk ez utóbbi kicsit sem lep meg. A mai "fiatalok" ilyenek. Ez a korszellem, ingyen kokót mindenkinek, a nép szabad betépést követel. Bütyök úr pedig hallgat a híveire...." ((:o))) Azért egy kis korrekció: nem egyszerűen csak egy tyúktolvaj, hanem egy útonálló erőszakkal RABLÓ! Nem mindegy, hogy idd ki a bilit, vagy vidd ki!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!