Magyar Péter előre menekül: beismerte, a drogokat emlegető felvételek valódiak

G*ci sok kokain! – Radnai Márk lendületbe jött, miután azt mondta: „Be kéne LSD-zni, igaz?” (Videó)
Ez már a sokadik, hasonló tematikájú hangfelvétel, amelyik kiszivárog a Tisza Párt alelnökéről.
Pedig a Tisza Párt elnöke korábban ilyen helyzetekben mindig mesterséges intelligenciát kiáltott.
A Vissza a mederbe Facebook-oldal újabb hanganyagot tett közzé szerdán, melyben Radnai Márk és Vogel Evelin beszélgetése hallható. Ebből többek között kiderült, hogy Magyarék már jóval korábban tisztában lehettek azzal, hogy készült felvétel az elhíresült, 2024-es házibuliról, ahol a Tisza-vezér kábítószergyanús anyag mellett bulizott.
Radnai Márk, – aki korábban LSD-t és kokaint is említett a hanganyagaokon – a most kikerült beszélgetés során kiemelte, hogy Magyar Péter előre fog menekülni. Úgy tűnik tehát, hogy a tiszás drogbotrányoknak még nincs vége.
Sőt, Magyar Péter egyi szerdai posztjában beismerte, hogy valóban Radnai és Vogel hallható a felvételen. Majd egy másik bejegyzésében pedig úgy védekezik, hogy megállapítható, amit véleménye szerint tanúk is igazolnak, hogy a lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást a Fidesz szervezte.
Magyar beismerő sorai után Vissza a mederbe oldal úgy fogalmazott, „kínjában ezúttal sem futotta másra, mint börtönnel fenyegetni Evelint, és titkosszolgálatról hadoválni az embereknek, akik még bíznak benne”.
Bejegyzését azzal zárta, hogy
nagyon az elején vagyunk még Péter!”
Emlékezetes, hogy Magyar Péter még a kampány kezdetén arról beszélt egy zárt fórumon a jelöltjeinek, hogy értesülései szerint ki fognak hozni róla márciusban egy felvételt, amelyről azt kell majd kommunikálniuk, hogy az nem valódi felvétel, hanem mesterséges intelligencia által kreaált tartalom. De úgy tűnik, ehhez kapcsolódóan is megváltozott a stratégiája.
De azt is megszokhattuk már a Tisza Párttól, hogy amikor valami számukra kellemetlen fejlemény kerül elő, akkor rögtön mesterséges intelligenciát kiáltanak.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
