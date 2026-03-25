Magyar Péter előre menekül: beismerte, a drogokat emlegető felvételek valódiak

A Vissza a mederbe Facebook-oldal újabb hanganyagot tett közzé szerdán, melyben Radnai Márk és Vogel Evelin beszélgetése hallható. Ebből többek között kiderült, hogy Magyarék már jóval korábban tisztában lehettek azzal, hogy készült felvétel az elhíresült, 2024-es házibuliról, ahol a Tisza-vezér kábítószergyanús anyag mellett bulizott.

Radnai Márk, – aki korábban LSD-t és kokaint is említett a hanganyagaokon – a most kikerült beszélgetés során kiemelte, hogy Magyar Péter előre fog menekülni. Úgy tűnik tehát, hogy a tiszás drogbotrányoknak még nincs vége.