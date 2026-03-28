Magyar az árvízvédelemről is hazudott (VIDEÓ)

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Önmagát is felülbírálta a Tisza-vezér, aki egy Facebook-posztjában az árvízvédelemben részt vevő önkéntesek száma kapcsán hazugságról írtak. Később majd többszöri módosítás után végül ezt a kijelentést törölte Magyar. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 61. rész.
Magyar Péter a 2024-es dunai árvíz kapcsán is folyamatosan valótlanságot terjesztett. A Tisza-vezér 2024. szeptember 20-án reggel is folytatta az árvízhelyzettel kapcsolatos hergelését. A Tisza Párt elnöke 9.12-kor rakott ki egy bejegyzést , amelyben azt írta, hogy: „A kormány megint hazudik. Orbán Viktor ma reggel azt állította, hogy csak 2753 önkéntes dolgozik az árvízi védekezésen, miközben csak a Tisza Párt ennél több civil munkáját koordinálja.”
Egy perccel később módosította a bejegyzését, de ekkor még csak egy képet távolított el. 9.18-kor már harmadjára módosította a bejegyzést, de látszólag semmi érdemit nem javított benne. A negyedik módosításnál, 9.24-kor azonban már törölte azt a részt, hogy „a kormány megint hazudik”. Végül 9.25-kor ötödik alkalommal is módosította a bejegyzést, de látható módosítást nem vettünk észre.
Magyar hazugságról szóló – önmaga által is felülbírált – bejegyzését a 24.hu és a Magyar Hang is átvette, ráadásul a törölt részt a cikkek címében kiemelve, amit a két portál azóta sem módosított, hogy a Tisza Párt elnöke javította a bejegyzését.
