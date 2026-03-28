03. 28.
szombat
Magyar Péter hazugságai Magyar Péter árvíz

Magyar az árvízvédelemről is hazudott (VIDEÓ)

2026. március 28. 06:54

Önmagát is felülbírálta a Tisza-vezér, aki egy Facebook-posztjában az árvízvédelemben részt vevő önkéntesek száma kapcsán hazugságról írtak. Később majd többszöri módosítás után végül ezt a kijelentést törölte Magyar. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 61. rész.

2026. március 28. 06:54
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a 2024-es dunai árvíz kapcsán is folyamatosan valótlanságot terjesztett. A Tisza-vezér 2024. szeptember 20-án reggel is folytatta az árvízhelyzettel kapcsolatos hergelését. A Tisza Párt elnöke 9.12-kor rakott ki egy bejegyzést , amelyben azt írta, hogy: „A kormány megint hazudik. Orbán Viktor ma reggel azt állította, hogy csak 2753 önkéntes dolgozik az árvízi védekezésen, miközben csak a Tisza Párt ennél több civil munkáját koordinálja.”

Magyar
Magyar Péter az árvízvédelem kapcsán is folyamatosan hazudott 
Forrás: AFP

Magyar hazudott ebben is 

Egy perccel később módosította a bejegyzését, de ekkor még csak egy képet távolított el. 9.18-kor már harmadjára módosította a bejegyzést, de látszólag semmi érdemit nem javított benne. A negyedik módosításnál, 9.24-kor azonban már törölte azt a részt, hogy „a kormány megint hazudik”. Végül 9.25-kor ötödik alkalommal is módosította a bejegyzést, de látható módosítást nem vettünk észre. 

Magyar hazugságról szóló – önmaga által is felülbírált – bejegyzését a 24.hu és a Magyar Hang is átvette, ráadásul a törölt részt a cikkek címében kiemelve, amit a két portál azóta sem módosított, hogy a Tisza Párt elnöke javította a bejegyzését.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bigfater73
2026. március 28. 08:39
Ez a sz@rfaszú fosospoloska anno, ott illegette magát néhány percig kiöltözve a gáton, egy tehénszarvval a kezében! Az őt fotózó csicskája kedvéért még a dolgozó lapátoló munkások működését is akadályozta! Fosospoloska a csótányok alja!
chief Bromden
2026. március 28. 08:28
Mint láttuk anno, ahogy a főnök fölment a gátra a Tisza visszahúzódott. Ahogy most is a politikában.
Héja
2026. március 28. 07:24
M. Péter lételeme a hazudozás.
states-2
2026. március 28. 07:04
Elég egy pillantást vetni a két országjárás közti különbségre, az egyiken lelkes tömegek, a másikon egy hézagos, őrjöngő komcsi csürhe, hogy a drogos a csíkokba meneküljön a valóság elől. Még 2 hét és mennek a kukába az előző retardált, Márkizay mellé.
