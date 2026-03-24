Lapértesülés: egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Az utóbbi időben több olyan szakértő jelent meg a Tisza környékén, aki korábban a nemzetbiztonság területén dolgozott, ám alkalmatlanságuk vagy botrányaik miatt távozniuk kellett a szolgálatoktól – írja a Magyar Nemzet. A sértett személyek – Buda Péter, Katrein Ferenc és Sebők Krisztián – a lap forrásainak beszámolói szerint

Magyar Péterék kormányra kerülésétől várják, hogy újból fontos pozíciókat kapjanak a nemzetbiztonságnál.

Ezt elsősorban a Magyar Péteréknek kedvező olyan narratívák sulykolásával kívánhatják kiérdemelni, hogy a kormány orosz befolyás alatt áll.