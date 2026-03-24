Lapértesülés: egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Szakértőként fújja a médiában Magyar Péterék narratíváját néhány egykori nemzetbiztonsági szakember. A Magyar Nemzet értesülései szerint ettől várják, hogy újra pozícióba kerüljenek, a Tisza Párt nem volt hajlandó tisztázni a kapcsolatát velük.
Az utóbbi időben több olyan szakértő jelent meg a Tisza környékén, aki korábban a nemzetbiztonság területén dolgozott, ám alkalmatlanságuk vagy botrányaik miatt távozniuk kellett a szolgálatoktól – írja a Magyar Nemzet. A sértett személyek – Buda Péter, Katrein Ferenc és Sebők Krisztián – a lap forrásainak beszámolói szerint
Magyar Péterék kormányra kerülésétől várják, hogy újból fontos pozíciókat kapjanak a nemzetbiztonságnál.
Ezt elsősorban a Magyar Péteréknek kedvező olyan narratívák sulykolásával kívánhatják kiérdemelni, hogy a kormány orosz befolyás alatt áll.
Az egykori kollégák beszámolóiból az derül ki: a Tisza körüludvarlása nélkül – pusztán szakmai alapon – nem lenne esélyük visszatérni erre a területre.
Katrein Ferenc a 2000-es évek elejétől dolgozott a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH), a mai Alkotmányvédelmi Hivatal elődjénél. A Magyar Nemzet forrásainak visszaemlékezései szerint noha Katrein kedvelhető figura, „ideális kocsmatárs” volt, átlagos intellektusa, pontatlansága és felületessége is közismert volt a szervezeten belül.
2009-ben Balajti László főigazgatósága alatt egy újonnan formálódó szervezeti egység élére nevezték ki Katreint. Az elképzelés csak nagyjából volt meg, a szakmai kivitelezés Katrein feladata lett volna. A bizalmat azonban nem sikerült megszolgálnia,
vezetését az értelmetlen és felesleges pénzszórás, a koncepciónélküliség és az adminisztrációs szabályok teljes negligálása jellemezte, így rövid idő alatt leváltották a főosztály éléről.
Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Katreinnek nincs jövője a titkosszolgálatnál, feleségével Ausztriában próbáltak szerencsét vendéglátóipari vállalkozásokkal – sikertelenül. Katrein Ferenc
azóta egyfajta kémelhárítási és dezinformációs szakértőként szerepel a balos médiában
– írja a Magyar Nemzet.
A tavaly májusban kirobbant ukrán kémbotrány kapcsán úgy vélte, hogy nincs itt semmi látnivaló.
Noha az ügyben tartott nemzetbiztonsági ülést követő sajtótájékoztatón kiderült az ukrán beavatkozási kísérlet mértéke és több fontos körülménye, Katrein szerint a sajtótájékoztatón „semmi nem utalt arra, ami a büntető törvénykönyv szerinti kémkedés lenne”.
Ezzel pedig a Tiszát is mosdatni igyekezett, hiszen a botrány egyik érintettje a párt katonai szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz volt,
a központi szerepet pedig az a Tseber Roland játszotta, aki egyrészt az ukrán hírszerző szolgálat illegális tisztje, másrészt Magyar Péter egyszerűen a testvéreként mutatta be.
Az utóbbi időben egyébként igencsak megszaporodtak Katrein szereplései az ellenzéki médiumokban. Nemrégiben a Klubrádióban és a Népszavának adott interjúban is arról beszélt, hogy az orosz titkosszolgálatok régóta készülnek választási beavatkozásra, s szerinte „a millió dolláros kérdés” az, hogy mennyire van kooperáció az orosz szolgálatok és a kormányzati háttéremberek közt.
A Magyar Nemzet Katrein Ferenc környezetéből származó információi szerint a férfi az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatói székét reméli a Tisza kormányra kerülésétől.
Katreinhez hasonlóan kudarcba fulladt nemzetbiztonsági karrier áll Buda Péter mögött, aki – a Magyar Nemzet úgy tudja –
valamelyik magyar titkosszolgálat első számú vezetője szeretni lenne, ha Magyar Péterék alakítanának kormányt.
Buda az Információs Hivatalnál – vagyis a hírszerzésnél – dolgozott, ahonnan a 2010-es évek elején ejtőernyőzött át az Alkotmányvédelmi Hivatalba, vagyis az elhárításhoz. Ott különleges műveleti szakterületen tevékenykedett és értékelőként is lehúzott pár évet.
A Magyar Nemzet azt írja, felmerült a gyanú, hogy a nyugati titkosszolgálatok asztalán kötöttek ki azok az információk, amelyeket Buda rendszeresen juttatott el balliberális újságírókhoz. Bár ezt nem sikerült bebizonyítani, az aggályok nem növelték a bizalmat a férfival szemben, ahogyan a szervezeti követelményekhez, elvárásokhoz igazodni képtelen személyisége sem. A források felidézték, hogy Buda szinte kizárólag csak bizonyos ügyekkel – elsősorban orosz hátterű műveletek kérdésével – volt hajlandó foglalkozni, más feladatokkal viszont nem igazán haladt. Az öntörvényűségéből adódó konfliktusok miatt végül távozott a szervezettől.
Csakúgy, mint Katrein, Buda Péter is bagatellizálni igyekezett az ukrán kémbotrányt,
amivel végeredményben a Tiszának kedvezett. „Továbbra is várom a konkrétumokat, amelyekre alapozva szakmai állásfoglalást lehet hozni” – jelentette ki, amikor pedig már számos fontos konkrétum ismert volt.
Sebők Krisztián is hasonló cipőben jár, mint Katrein és Buda. Az egykori kollégái által kifejezetten gyenge képességűnek, felületesnek és ügyeskedőnek leírt férfi 2002-től volt a Nemzetbiztonsági Hivatal, majd az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos tisztje, ám végül
egy botrány miatt 2016-ban eltávolították.
Az ügy egyik érdekes mozzanata, hogy Sebőknek viszonya volt a hivatal egyik takarítónőjének lányával, akit titkosszolgálati állományába kívánt felvetetni. Elbocsátása után Sebők a végrehajtói kar munkatársa volt egy ideig, ahonnan hamarosan szintén elküldték, miután kiderült, hogy
belsős információkat szivárogtatott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek és a balliberális sajtónak.
Onnan egyenes út vezetett Magyar Péterékhez:
2024 nyarától Sebők a Tisza Párt Bács-Kiskun vármegyei koordinátoraként tevékenykedik.
A Magyar Nemzet több kérdést is küldött a Tiszának annak tisztázásáért, hogy pontosan milyen kapcsolatban állnak a három férfival, ám nem érkezett érdemi reakció.
