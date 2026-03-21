rákosi mátyás kun béla propaganda népszava Magyar Péter

Kun Béla útján Ukrán Péter

2026. március 21. 17:11

A kommunista népbiztos tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot.

Megyeri Dávid
Magyar Nemzet

„Új fejezetet nyitott azonban Ukrán Péter a szeretetország megteremtéséért vívott harcában. 

Most már ugyanis az általa propagandának bélyegzett konzervatív, nem szervilis, nem Tisza-szekértoló sajtónak nem pusztán a megszüntetését helyezte kilátásba, hanem a felelősségre vonását is.

Nem lehet tudni persze, hogy pogromokat terveznek-e vagy jogi eljárásokat. Mivel utóbbihoz a nekik, a baloldalnak azért nem mindig igazat adó, javukra ítélő bíróságok is kellenek, az előbbi tűnik valószínűbbnek. Meg kell mondani: amiatt is lélegzetelállítóan demokráciaellenes ez a szándéka a kriptobaloldali zombipártnak, mert ilyen nyílt fenyegetőzést még Gyurcsány sem rendezett, pedig ő aztán nem ment egy kis vérfürdős vízióért és földönfutóvá tevő gyakorlatért a szomszédba. Igaz, eddig is többször lebűnözőzte, sértegette a jobboldali újságírókat Ukrán Péter, és visszatérően emlegette a „propaganda” kiiktatását, de ilyen messzire még sohasem ment. 

És tette ezt pont március 15-én, a magyar sajtó napján.

Nem világos továbbá, miként képzeli a hatályos magyar jogszabályok átugrását, hisz a közszolgálati médiumokat leszámítva magánvállalkozásokról van szó. Buldózerrel vagy fegyverekkel képzeli a dinka demokráciabajnok a műveletet? És rögtön letartóztat mindenkit, a közmédia munkatársait is beleértve, holmi magyar Donald Tuskként, vagy megvárná a kormányzati posztok elfoglalását, már ha hagymázas hatalmi álmai beteljesülnének? Rendőrsorfal, újságírókat az irodákból kirángató ismeretlen férfiak, adásleállás: ez történt a lengyel köztévé erőszakos elfoglalásakor. 

Figyelem: legutóbb Kun Béla tiltott be 1919-ben a Népszava és a Vörös Újság kivételével minden lapot, még Sztálin legjobb magyar tanítványa, Rákosi Mátyás sem merte ennyire elvetni a sulykot.” 

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

nyugalom
2026. március 21. 18:13 Szerkesztve
Ez a zsebpiszok ukranoknak jatsza at orszagunkat! Ebresztő! Kádár finomabban tette, ez kerkedik vele!
ugynok007-2
2026. március 21. 18:01 Szerkesztve
Magyar Péter = egy szarházi.
machet
2026. március 21. 17:52
Nem kell udvariaskodni, Magyar Péter egy szélhámos patkány.A sok nyomott meg benyeli.
XTRO
2026. március 21. 17:23
Áprilisban lehúzzuk a WC-n…!!!!
