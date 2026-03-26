Kiderült, mi döntheti meg a magyar demokráciát: egy biztos, nem az oroszoktól kell tartani

Egy nap kellett és beismerte Ukrajna: Orbán egyetlen csapásától végveszélybe kerültek
Nagyon nem kellett volna ujjat húzni Magyarországgal.
„Leültek, majd mindent kigondoltak” – mondta Szijjártó Péter.
Ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt még a magyarországi parlamenti választásba, pedig 2022-ben sem volt egyszerű a helyzet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykátán.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.
És ezért mindent meg is tesznek, hogy befolyásolják a választást.
Nézzék, én is végigcsináltam néhány választási kampányt már, de ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar parlamenti választásba, pedig 2022-ben is dolgoztak, és akkor még Washingtonban is dolgoztak” – tudatta.
„Ugye van a beavatkozásnak egy része, ami a nyilvánosság számára nem látható, itt mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel védekezünk, nap mint nap. Aztán vannak a nagyon látványos elemek. Ilyen például az olajblokád” – folytatta.
„És játsszák Brüsszelben a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, és Zelenszkij levelet ír Von der Leyennek. Dehát naponta ötször beszélnek telefonon. Hetente legalább egyszer találkoznak, és itt eljátsszák, mintha az ukránok valamit döntöttek volna, a brüsszeliek meg valamit ott gépészkednek, hogy megoldják.
De nem ez történt, leültek, kigondolták, megbeszélték, a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely”
– fogalmazott.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP