Kiderült, mi döntheti meg a magyar demokráciát: egy biztos, nem az oroszoktól kell tartani

Ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt még a magyarországi parlamenti választásba, pedig 2022-ben sem volt egyszerű a helyzet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykátán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.