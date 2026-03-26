Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
beavatkozás demokrácia Brüsszel Ukrajna Szijjártó Péter Európai Unió választás

Kiderült, mi döntheti meg a magyar demokráciát: egy biztos, nem az oroszoktól kell tartani

2026. március 26. 22:37

„Leültek, majd mindent kigondoltak” – mondta Szijjártó Péter.

Zelenszkij, Von der Leyen

Ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt még a magyarországi parlamenti választásba, pedig 2022-ben sem volt egyszerű a helyzet – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Nagykátán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a közelgő választás nem csak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés, ugyanis a jelenlegi kormány nem akar belépni a háborúba, nem akarja odaadni az emberek pénzét, illetve nem támogatja a szomszéd ország európai uniós csatlakozását sem.

És ezért mindent meg is tesznek, hogy befolyásolják a választást.

Nézzék, én is végigcsináltam néhány választási kampányt már, de ilyen szégyentelen, nyílt, durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás soha nem volt a magyar parlamenti választásba, pedig 2022-ben is dolgoztak, és akkor még Washingtonban is dolgoztak” – tudatta.

„Ugye van a beavatkozásnak egy része, ami a nyilvánosság számára nem látható, itt mi is a nyilvánosság számára nem látható eszközökkel védekezünk, nap mint nap. Aztán vannak a nagyon látványos elemek. Ilyen például az olajblokád” – folytatta.

„És játsszák Brüsszelben a színházat, hogy Von der Leyen levelet ír Zelenszkijnek, és Zelenszkij levelet ír Von der Leyennek. Dehát naponta ötször beszélnek telefonon. Hetente legalább egyszer találkoznak, és itt eljátsszák, mintha az ukránok valamit döntöttek volna, a brüsszeliek meg valamit ott gépészkednek, hogy megoldják.

De nem ez történt, leültek, kigondolták, megbeszélték, a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely

fogalmazott.

(MTI)

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 26. 23:10 Szerkesztve
Az alap oktatást a quadriviumra kell levezetni. 1. Írás, olvasás és történelmi-társadalmi irodalom. 2. Algebra és geometria. 3. Testnevelés minden reggel. 4. Zeneoktatás és rajzművészet (kalligráfia). +5. Informatika alapok. --- A középszintű oktatás és továbbiak szakosítás.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 26. 22:56
Ugyanígy be lehetne vezetni a 6 órás munkaidőt hétfőtöl szombatig. A vasárnap pihenőnap délutáni boltzárral. Aki vasárnap délelőtt dolgozik, extra juttatásban részesül. Nincs harmadik műszak. 3-szor 6 órás munkaidő. Éjszaka pihenni, aludni kell. A közösségi médiumokat kitiltani a munkahelyekről. Jelzavarással ha kell. Én tudom. Dolgoztam éjeli műszakban. A nyugdíjalap lehet állami vagy magán. Önellátó gazdaság kell alapvető szükségletekből. Étel, ital, energia, támogatott lakhatás és munkalehetőség. Továbbá kell egy hazai Linux-alapú rendszer kiépítése és ennek népszerűsítése. Ehhez irányított, fizettett médiamunkások kellenek. Etikai kódex szerint. És a legfontosabb az erre épülő haderő. Önkéntes profi honvédelem és kötelező területvédelmi polgári kiképzés.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 26. 22:42
A NER RENDSZER A GOND. Idehívnak mindenfajta népeket, vállalatokat és embereket, utána picsognak, hogy kémek vannak. Ez természetes. Amerikaiak, németek, ukránok, arabok, irániak, kínaiak (talán kifelejtettem sokakat). Ezek mind figyelő hálózatokat hoznak létre. Nem azt mondom, hogy nem kell az együttműkködés, hanem hogy kordában kell tartani őket, még ha NATOszövetségesek is.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!