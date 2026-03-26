Kiderült: a Tisza Párt képviselőjelöltje támadt rá a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalra (VIDEÓ)

Rendkívüli: tiszás biztonsági őrök támadtak a Megafon drónfelvételeket készítő kollégájára (VIDEÓ)
A rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállták a Megafon fotósának autóját, és nem engedték neki, hogy elhagyja a helyszínt.
A felvételek nem hazudnak.
A Mandiner csütörtökön beszámolt róla, hogy erőszakos tiszás aktivisták támadtak a Megafon munkatársára Magyar Péter országjárásán.
A felvételen jól látszik, ahogy a staffos, azaz rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállják a Megafon drónfotósának autóját, és nem engedik neki, hogy elhagyja a helyszínt. Sőt még a kamerájához is hozzávágtak egy nagyobb tárgyat és az autóját is megrongálták.
Deák Dániel megállapította, a Tisza Párt biztonsági őreinek akciója bűncselekmény.
A politológus az incidensről egy felvételt is közölt, majd beszámolt róla, hogy a Tisza Párt egyik parlamenti képviselőjelöltje, Tóth Tamás volt az egyik személy, aki rátámadt a drónfotósra.
A rendőri intézkedés és feljelentés megtörtént”
– tette hozzá Deák Dániel.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
