Kennedy, Orbán – mindketten szabadságról beszéltek, és arról, hogy mindennap harcolni kell érte

„Ne azt kérdezd, mit tehet érted az országod – azt kérdezd, mit tehetsz te az országodért” – mondta John F. Kennedy 1961. január 20-án, amikor beiktatták az Egyesült Államok elnökévé. Lehet, hogy ezek voltak a 20. század leginspirálóbb szavai. Kennedy egy új nemzedékről beszélt, „amelyet háború edzett, kemény és keserű béke fegyelmezte, s büszke ősi örökségünkre”. Olyan embertípusról, amely „bármilyen árat megfizet, bármilyen terhet vállal, bármilyen nehézséggel szembesül, támogat bármely barátot, szembeszáll bármely ellenséggel, hogy biztosítsa a szabadság túlélését és sikerét”.

Amiről Kennedy beszélt, az a polgári karakter. Elementáris polgári értékek, a szabad polgár attitűdje.

Hazánkban a kommunizmus elpusztította a polgári középosztályt, és vele együtt annak eszméjét, karakterét. A Fidesz egyik fundamentális teljesítménye, hogy újra életre keltette ezt a szellemiséget a magyar társadalomban. Orbán Viktor szavai szerint ez a polgári attitűd a személyes önfelelősségről, a családvállalásról és a kemény munkáról szól. Ezek a polgári társadalom alapelemei. „A polgári Magyarország nem egy cél, amit egyszer elérünk, hanem egy mindennapi feladat. Ez a személyes felelősség világa, ahol mindenki felel a családjáért, a munkájáért és a hazájáért” – mondta a miniszterelnök 1999. február 4-én első évértékelő beszédében. Ez volt az a beszéd, amelyben lefektette a „polgári Magyarország” víziójának alapjait.