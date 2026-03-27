Igen, több történész szerint is teljesen világos, hogy a trianoni diktátum valójában nem felosztás és elcsatolás volt, hanem halálos ítélet…

Persze! Mondjon egy európai országot, amely túlélte volna kétharmados területvesztését! Trianont követően rájöttek az ellenfeleink, hogy minden formájában meg kell szüntetni a magyarok túlélési lehetőségeit. Különösen most, amikor világpolitikai sorfordulat és újrafelosztás zajlik, a magyar példa nagyon káros számukra. Jönnek a technikai eszközök a választásra, jönnek a pénzek, mindent bevetnek. Ezt az izgatottságot, ezt a felfokozott idegen akaratot érzi a magyar társadalom. Hát hogy ne érezné, amikor adóemelések, nyugdíjcsökkentések, fizetős egészségügy, a rezsiárak brutális piacosítása és még sok hasonló megszorító dolog híre röpköd a levegőben?

Igen, a Tisza szakértői ki is mondják, el van kényeztetve a magyar társadalom. Mire számítanak Magyar Péter hívei? Amit elvesznek tőlünk, azt majd nekik adják?

Mosolygok rajtuk. Meggyőződésük, hogy ha megszűnik a NER, akkor létrejön az elitcsere, és ennek folyamán majd jól járnak a hűséges Tisza-hívők. Szó sincs róla! Az új rendszer mindenkitől elvesz. Idegen érdekekről és idegen erőkről beszélünk, akik nem foglalkoznak azzal, hogy támogatta-e valaki az Orbán-kormányt, vagy éppen ellene volt. Az a céljuk, hogy ne legyen olyan tőkeerő a magyarok kezében, amely képes újra előidézni egy 2010-es fordulatot.

Mi ebben Ukrajna konkrét szerepe Magyarországgal szemben?