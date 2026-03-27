03. 27.
péntek
Jönnek, hogy eltöröljenek

2026. március 27. 06:54

Ha győzne a Tisza, hívei is azt kapnák jutalmul, amit a Fidesz szavazók büntetésül – A Demokrata interjúja Földi Lászlóval.

2026. március 27. 06:54
Földi László
Földi László
Demokrata

„Orbán Viktort és családját is halálosan megfenyegették. De fenyegetik a magyar nemzetet is, mondván, két óra alatt veri szét a határvédelmünket az ukrán hadsereg, három nap alatt ér a Balatonhoz, illetve Kijev összegyűjti és kiviszi a frontra a magyar férfiakat…

Ezt a Tisza-hívek makacs módon nem akarják tudomásul venni. A víruspusztításnak az is egy formája, ha nemcsak a károsnak vélt személyt vonom ki a rendszerből, hanem szélesebb sávban török rá a kiszemelt területre. Azaz ma már a háttérerőknek nemcsak Orbán Viktorral van gondjuk, hanem Magyarországgal és a magyarokkal. Ennek az egyik oka az, hogy már a negyedik ciklusban tartja életben ez a nép azt a politikát, ami odafönt, jóval Brüsszel fölött, nagyon nem tetszik.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Mit lehetne elérni egy ilyen súlytalan, kétes jellemű figurával, mint Magyar Péter?

Azt mindenképpen elérhetik, hogy amint leváltották Orbán Viktort, és Magyar Péter indukálja a hazai politikai erőteret, onnantól kezdve elkezdődik Magyarország szisztematikus, tervszerű pusztítása. Olyan lépések következnek, amelyek közép- és hosszú távon eltüntetik hazánkat a porondról. A 907-es pozsonyi próbálkozás és az 1920-as trianoni diktátum után ez lesz a harmadik forduló. Az első kettőben nem tudták eltüntetni a magyar államot, bár nagyon szerették volna.

Igen, több történész szerint is teljesen világos, hogy a trianoni diktátum valójában nem felosztás és elcsatolás volt, hanem halálos ítélet…

Persze! Mondjon egy európai országot, amely túlélte volna kétharmados területvesztését! Trianont követően rájöttek az ellenfeleink, hogy minden formájában meg kell szüntetni a magyarok túlélési lehetőségeit. Különösen most, amikor világpolitikai sorfordulat és újrafelosztás zajlik, a magyar példa nagyon káros számukra. Jönnek a technikai eszközök a választásra, jönnek a pénzek, mindent bevetnek. Ezt az izgatottságot, ezt a felfokozott idegen akaratot érzi a magyar társadalom. Hát hogy ne érezné, amikor adóemelések, nyugdíjcsökkentések, fizetős egészségügy, a rezsiárak brutális piacosítása és még sok hasonló megszorító dolog híre röpköd a levegőben?

Igen, a Tisza szakértői ki is mondják, el van kényeztetve a magyar társadalom. Mire számítanak Magyar Péter hívei? Amit elvesznek tőlünk, azt majd nekik adják?

Mosolygok rajtuk. Meggyőződésük, hogy ha megszűnik a NER, akkor létrejön az elitcsere, és ennek folyamán majd jól járnak a hűséges Tisza-hívők. Szó sincs róla! Az új rendszer mindenkitől elvesz. Idegen érdekekről és idegen erőkről beszélünk, akik nem foglalkoznak azzal, hogy támogatta-e valaki az Orbán-kormányt, vagy éppen ellene volt. Az a céljuk, hogy ne legyen olyan tőkeerő a magyarok kezében, amely képes újra előidézni egy 2010-es fordulatot.

Mi ebben Ukrajna konkrét szerepe Magyarországgal szemben?

A megfélemlítés. Az unió kezdte azzal, hogy nem fizette ki a magyaroknak járó pénzt. És nem is fizet, amíg Orbán Viktor a miniszterelnök. Persze, akkor se fizetne, ha Orbán lelépne a színről, mert nincs miből fizetni, de ezt most hagyjuk. Brüsszeli újabb taktikája pedig az, hogy Kijev csapjon oda az országnak, piszkálja, zaklassa, nyugtalanítsa. Ez befolyásolás. Amúgy Magyarországot mindenképpen elvágják az olcsó energiától, ha a Tisza győz, akkor is. És a sokkal drágább nyugati forrásokra kapcsolják, nyilván ez a Shell érdeke. Majd azzal magyarázzák, hogy érvényben kell tartani az oroszellenes szankciókat, el kell bánni a moszkvai rémmel.

Belebukna az ország a drasztikus energiaár-növelésbe?

Tudja az egész világ, hogy az Orbán-kormányt nem a szankciók érdeklik, hanem az, hogy olcsó energiához jusson, mert az segíti az életünket, a gazdaság fejlődését. Persze megvan a fenyegetések reális alapja és háttere, más tekintetben is. Ha befejeződik az ukrán háború, akkor felszabadul például az Azov nevű szélsőséges zsoldos katonai szervezet. Mit tehet vele Kijev? Semmit, mert nem tudja majd finanszírozni. Erre az Azov nekiindul Nyugat felé, mert azért mégsem szeretnének éhen halni a katonái. Akár Magyarország lesz a célpont, akár nem, rajtunk mindenképpen végighaladnak.

Az Azov már letette a névjegyét Kárpátalján. Többször vonultak ott, fenyegettek, magyarellenes jelszavakat skandáltak. Ki tudja, van-e közük a KMKSZ székházának felgyújtásához, majd az ott történt robbantáshoz…

Én úgy látom, hogy a nyugalom, amire vágyunk és amiben részünk volt korábban, nem fog egyhamar visszatérni. A világ, benne Európával úgy felbolydult és olyan mértékben veszítette el az értékrendjét, normalitását, hogy mindennek a helyreállításához akár többgenerációnyi idő is kevés lesz. Jelenleg ugyanis nincs olyan átfogó világpolitikai program, amely konszolidációt tudna teremteni.”

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

 

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Vesus8244
2026. március 27. 08:49
Egyébként mit csinál Magyarországon a belügyminisztérium a külügyminisztériumot látjuk, érezzük mit csinál, de mit csinál a belügyminisztérium? Helyzet van ezt látjuk érezzük nem csak Földi Úr!
belbuda
2026. március 27. 08:41
A Csintalan egykori üzlettársa…😂😂😂😉
nzoltan-818
2026. március 27. 08:16
Földi László tökéletesen pontosan ragadta meg a lényeget: " Ha győzne a Tisza, hívei is azt kapnák jutalmul, amit a Fidesz szavazók büntetésül " Sajnos a Tisza hívek egy beválthatatlan ígéretekkel teli álomvilágban élnek és meg sem akarják hallani ezt a rövid tömör figyelmeztetést.
revanced
•••
2026. március 27. 07:42 Szerkesztve
Ez az a tévedhetetlen szakértő, aki szerint "nyugati provokáció" , geopolitikai nyomásgyakorlás csupán az, hogy a ruszkik megtámadnák Ukrajnát. Oroszország nem akar támadni. Ezt mint titkosstolgalati, hirszerzési és biztonságpolitikai szakértő mondta! Na ennek tükrében értékeljétek Földi Éleslátó Lászó szavait!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!