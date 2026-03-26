Itt vannak a részletek: így áll le az Ukrajnába irányuló gázszállítás

A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben, vagyis júliustól szeptemberig.

Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, anélkül a fizikai szállítás jogilag és technikailag is ellehetetlenül, vagyis a fokozatos leállítás azt jelenti, hogy a szállítások leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg.

Továbbá a rendelkezés másik fontos pontja, hogy

a kormány elrendeli 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolását

– ez a magyar éves földgázfogyasztás körülbelül tizedét teszi ki.