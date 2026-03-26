Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
köbméter magyarország magyar közlöny ukrajna rendelet orbán viktor

Itt vannak a részletek: így áll le az Ukrajnába irányuló gázszállítás

2026. március 26. 14:03

Orbán Viktor szerda délelőtt bejelentette, késő estére már ki is jött a vonatkozó rendelet.

2026. március 26. 14:03
Szerda késő estére megjelent a rendeletcsomag a Magyar Közlönyben arról, hogy a kormány fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, a megmaradó gázmennyiséget pedig itthon betárolja.

Ezt is ajánljuk a témában

„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel” – jelentette ki a kormányfő.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

A Közlönyből kiderült, hogy  a gázszállítás leállítása nem a klasszikus tiltással valósul meg. 

A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben, vagyis júliustól szeptemberig. 

Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, anélkül a fizikai szállítás jogilag és technikailag is ellehetetlenül, vagyis a fokozatos leállítás azt jelenti, hogy a szállítások leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg.

Továbbá a rendelkezés másik fontos pontja, hogy 

a kormány elrendeli 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolását

 – ez a magyar éves földgázfogyasztás körülbelül tizedét teszi ki. 

Ezt is ajánljuk a témában

A betárolási kötelezettséget több piaci szereplő között osztják szét. Az egyetemes szolgáltatóra, vagyis az MVM-re 400 millió köbméter jut, a szállítási rendszerüzemeltetőre, vagyis az FGSZ-re 200 milliót, míg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) 100 millió köbmétert írnak elő. A versenypiaci kereskedőkre összesen további 100 millió köbméter jut. A kötelezettségek jogi kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják – ismertette a Portfolio.

Nyitókép: Javier SORIANO / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Csigorin
2026. március 26. 14:39
Jo, nyar kozepeig meg legyen egy rendkivuli karbantartas. Majd azt mondjuk hogy meghibasodott, es nem engedunk oda semmilyen bizottsagot.
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. március 26. 14:32
@Tegnap Érdekes, hogy most tűnik fel csak neked, hogy a dundi össze-vissza hazudozása köszönőviszonyban sincs valósággal. Tudod, hogy a Magyar Állam mennyi gázt exportál Ukrajnába? Semennyit. A Magyar Állam ugyanis nem foglalkozik gáz exporttal. Arról nem beszélve, hogy a rajtunk keresztül Ukrajnába menő gáz nagy része tranzit. Ennek az egész hajcihőnek a valós vesztese Magyarország (minden tekintetben), de a fidesznek a belpolitikai célok miatt megéri a hergelés. Választás van. Erről szól az egész. Az elkövetkező két és fél hétben olyan ukránozásban lesz részünk, hogy megemlegetjük. Ki van adva a kvóta, hányszor kell kimondani. A sorosozás kutya fasza lesz ehhez képest.
Válasz erre
0
0
iphone-13
2026. március 26. 14:26 Szerkesztve
AZONNAL LE KELLENE ÁLLÍTANI MÉG AZ ÁRAMOT IS, HOGY AZ EU MIT UGAT AZ SENKIT NEM IZGAT.
Válasz erre
3
0
Tegnap
2026. március 26. 14:22
Na ez aztán nesze semmi, fogd meg jól! Egyrészt nem áll le a gázszállitás Ukrajnába legalább július 1-ig. Addig küldünk, amennyit csak akarnak az ukránok. Másrészt akkor is csak annyiban, esetleg, hogy nekünk van prioritásunk a gázra, de pumpáhatjuk tovább Ukrajnába, ha kell nekik. Bevallom, hogy ez egy nagyon félénk lépés. Még egy ejnye-bejnye is jobban fájna nekik.
Válasz erre
3
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!