Itt vannak a részletek: így áll le az Ukrajnába irányuló gázszállítás

Betelt a pohár Németországban: egy emberként álltak ki Orbán mellett – nem akarják kiszolgálni Zelenszkijt többé
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
Orbán Viktor szerda délelőtt bejelentette, késő estére már ki is jött a vonatkozó rendelet.
Szerda késő estére megjelent a rendeletcsomag a Magyar Közlönyben arról, hogy a kormány fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, a megmaradó gázmennyiséget pedig itthon betárolja.
Fellázadtak a Die Welt olvasói, elegük van a német kormányból.
„Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt. Mivel Ukrajna a Magyarországot ellátó Déli Áramlat gázvezetéket is támadja, tartalékolnunk kell. Ezért az ukránok helyett a magyar gáztározókat töltjük fel” – jelentette ki a kormányfő.
A Közlönyből kiderült, hogy a gázszállítás leállítása nem a klasszikus tiltással valósul meg.
A szabályozás technikailag azt írja elő, hogy a szállítási rendszerüzemeltető (FGSZ) nem hirdethet kapacitásaukciókat az ukrán irányú határkeresztező pontokon a harmadik negyedévben, vagyis júliustól szeptemberig.
Mivel a nemzetközi gázkereskedelem alapja a kapacitáslekötés, anélkül a fizikai szállítás jogilag és technikailag is ellehetetlenül, vagyis a fokozatos leállítás azt jelenti, hogy a szállítások leghamarabb nyár közepén szűnhetnek meg.
Továbbá a rendelkezés másik fontos pontja, hogy
a kormány elrendeli 800 millió köbméter földgáz kötelező hazai betárolását
– ez a magyar éves földgázfogyasztás körülbelül tizedét teszi ki.
A betárolási kötelezettséget több piaci szereplő között osztják szét. Az egyetemes szolgáltatóra, vagyis az MVM-re 400 millió köbméter jut, a szállítási rendszerüzemeltetőre, vagyis az FGSZ-re 200 milliót, míg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségre (MSZKSZ) 100 millió köbmétert írnak elő. A versenypiaci kereskedőkre összesen további 100 millió köbméter jut. A kötelezettségek jogi kikényszerítését a veszélyhelyzeti jogrend eszközeivel biztosítják – ismertette a Portfolio.
Nyitókép: Javier SORIANO / AFP