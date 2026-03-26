Havazással és brutális szélviharral tér vissza a tél – ezek a vármegyék vannak veszélyben

Miközben az ország keleti felében még a kora nyár hangulatát idézi az időjárás, addig a Dunántúlon már a tél diktálja a tempót – látványos és egyben kellemetlen kettősség jellemzi a csütörtöki napot Magyarországon.

Az Index cikke szerint Nyugaton egyre inkább elszabadulnak az elemek: az északi szél fokozatosan erősödik, a délutáni, esti órákra pedig már kifejezetten viharossá válik. A széllökések több helyen meghaladhatják az óránkénti 80–90 kilométert, a legkitettebb térségekben ennél is erősebb, már-már pusztító erejű lökések sem kizártak. Ezzel szemben a keleti országrészben marad a délies légmozgás, így ott egyelőre kitart a tavaszias, sőt helyenként kora nyárias enyheség.