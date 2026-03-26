Havazással és brutális szélviharral tér vissza a tél – ezek a vármegyék vannak veszélyben

Több vármegyére is kiadták a figyelmeztetést, itt kell készülni a havazásra
Vége a tavasznak, újra beköszön a tél.
Miközben az ország keleti felében még a kora nyár hangulatát idézi az időjárás, addig a Dunántúlon már a tél diktálja a tempót – látványos és egyben kellemetlen kettősség jellemzi a csütörtöki napot Magyarországon.
Az Index cikke szerint Nyugaton egyre inkább elszabadulnak az elemek: az északi szél fokozatosan erősödik, a délutáni, esti órákra pedig már kifejezetten viharossá válik. A széllökések több helyen meghaladhatják az óránkénti 80–90 kilométert, a legkitettebb térségekben ennél is erősebb, már-már pusztító erejű lökések sem kizártak. Ezzel szemben a keleti országrészben marad a délies légmozgás, így ott egyelőre kitart a tavaszias, sőt helyenként kora nyárias enyheség.
A csapadék sem bánik egységesen az országgal.
A Nyugat-Dunántúlon és a hegyvidéki területeken az eső egyre inkább havazásba vált, a Bakonyban és a Kőszegi-hegységben akár 15–25 centiméteres, tapadó hó is hullhat péntek reggelig, ami már komoly fennakadásokat okozhat. Eközben a középső országrészben inkább az esőé a főszerep: helyenként 20–40 milliméter csapadék áztathatja a földeket. Keleten ugyanakkor még a nap is kisüthet délelőtt, majd délután záporok, helyenként zivatarok törhetik meg a tavaszi idillt.
A hőmérsékletben is drámai a kontraszt:
míg a nyugati határszélen alig 4–12 fokot mérhetünk, addig a Tiszántúlon akár 20 fok közelébe is emelkedhet a hőmérséklet. A markáns különbség hátterében egy térségünk felett örvénylő ciklon áll.
A változékony, szélsőséges időjárás nemcsak a természetet, hanem az embereket is próbára teszi: sokaknál jelentkezhet fejfájás, koncentrációs zavar, miközben a közlekedőknek is nehéz napjuk lesz a viharos szél, a csapadék és a gyorsan változó útviszonyok miatt.
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Jonathan NACKSTRAND / AFP