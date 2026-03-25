szijjártó péter kínai európa

Hatalmas bejelentést tett Szijjártó, miután találkozott a kínai Eximbank elnökével

2026. március 25. 11:15

A magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a keleti-nyugati együttműködés számára.

2026. március 25. 11:15
A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy a magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a keleti-nyugati együttműködés számára.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
„Nem véletlen, hogy az Európába irányuló kínai vállalati beruházásoknak mintegy harmada Magyarországra jön végül, és itt hoz létre a modern, megbízható és kiszámítható, megélhetést biztosító munkahelyeket. A kínai vállalatok beruházásáért mindig óriási verseny van Európában, és mi ezeket a beruházásokért folytatott versenyeket rendre meg is nyerjük” – mondta.

„Magyarországon több tízezer, sőt néhány százezer munkahely is annak köszönhetően jött létre, hogy itt hazánkban a német és az amerikai vállalatok nyugodtan és akadálymentesen együttműködhetnek a kínai vállalatokkal” – húzta alá.

„Mi a kelet-nyugati együttműködésre nem valamifajta veszélyként tekintünk, hanem nagy lehetőségként. Szerintünk a világgazdaság munkamegosztásának természetes része az, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködnek egymással” – tette hozzá.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kínai Eximbank elnöke világossá tette, hogy továbbra is készek támogatni a kínai vállalatokat abban, hogy Magyarországon hozzanak létre beruházásokat, ezzel Magyarországon teremtsenek modern munkahelyeket.

„És készen állnak arra is, hogy egy regionális központot hozzanak létre itt Magyarországon, ami tovább növeli majd Magyarország versenyképességét a nemzetközi piacokon” – tudatta.

„A kínai Eximbank számos, Nyugat-Európában működő vállalat számára is biztosít finanszírozást, így az eddigieknél nagyobb magyarországi jelenléte a magyar gazdaság versenyképességét növeli majd Európában” – jegyezte meg.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
smokey-eye
2026. március 25. 12:34
akyokushinkaimestere : " A Budapest–Belgrád kínai vasútvonal magyarországi szakaszának megtérülési ideje szakértői becslések szerint rendkívül hosszú, reálisan 130 és 2400 év közé tehető " Az a " szakértői " becslés, ahol a legnagyobb becsült érték, a legkisebbnek majdnem a húsz-szorosa, az a legkevésbé sem szakértői, még csak nem is becslés, hanem a gyerekes hazudozás, meg a hasra ütés nevetséges keveréke .
nemecsek-3
2026. március 25. 12:30
"dundi-fan3 2026. március 25. 11:21 Azt hittem azt jelenti be, hogy innentől a Kínai Kommunista Párt ...." Aktualizálni kellene a kommunizmusnál megrekkent ideádat. Ha járnál kínában ledöbbennél, hogy a kommunista kína mellett a régen csodált szabad demokratikus Európád egy koszfészek
The Loner
•••
2026. március 25. 12:27 Szerkesztve
akyokushinkaimestere ! Ez nem vicc ha tisza többséget szeretnél a DK-t is és a Kutyapártot is be kell x -elni csak ezzel a többséggel nyerhet a tisza .👍 A minél több x annál biztosabb győzelem a tiszának .
nemecsek-3
2026. március 25. 12:20
Lassan Magyarország kicsi lesz a beruházásokhoz, támogathatná Kína a környező munkaerőpiacok Magyarországhoz csatolását is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!