Hatalmas bejelentést tett Szijjártó, miután találkozott a kínai Eximbank elnökével

A kínai Eximbank kész regionális központot létrehozni Magyarországon, valamint továbbra is támogatni fogja a kínai vállalatok beruházásainak idehozását, amiből hazánk már eddig is rendkívül sokat profitált – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kínai Eximbank elnökével folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy a magyar gazdaság igen sokat profitált abból, hogy ma hazánk biztosítja Európában a legjobb feltételeket a keleti-nyugati együttműködés számára.