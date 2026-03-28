Ha a Trump-kormányzat intézkedései között ismerős megoldásokat látunk, az nem a véletlen műve. 

A magyar társadalom a rendszerváltozással fellélegzett, kiszabadult egy elnyomó rendszerből, a gazdasági átalakulás viszont sokaknak meg­rázkódtatást hozott a munkanélküliség megjelenésével, az egyenlőtlenségek kialakulásával. Azonban a nehéz idők átvészelésében támaszt nyújtott nemzeti identitásunk és a család megtartóereje. A vasfüggöny túloldalán a történelem e szakasza javarészt mentes volt a próbatételektől, talán ez magyarázza azt, hogy a szabadság szabadossággá fordult át, a nehéz időkben kapaszkodót jelentő, a társadalmat összetartó értékek megfakultak, és az alapot adó identitás porladni kezdett. A keleti blokk népeinek nyilvánvaló volt, hogy a nemzet­állam fenntarthatóan működni képes, a viszonosság elvén alapuló közösség, amelyet eligazít és orientál közös történelmi tapasztalata, összetart nyelve és kultúrája, és amelyet alapegysége, a család örökít át a jövőbe. Nyugaton ekkorra már megkopott a próbatételek emléke, ráadásul a közösség a Szovjetunió összeomlásával hirtelen elvesztette történelmi tájékozódását. Francis Fukuyama kihirdette a liberális demokrácia globális és örök győzelmét, és ez vált a Nyugat dogmájává. A határok és a nemzeti identitás gondozása helyett világtársadalom építése kezdődött; ami a társadalom és a világ tartópillére volt, azt elavulttá és érvénytelenné nyilvánították. Az azóta már mindenki előtt nyilvánvalóan káprázatnak bizonyuló fukuyamai látomás a 2010-es évek közepére lebontotta a társadalmi lét alapjait.

Donald Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024-ben

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A technológia és az infokommunikáció fejlődésével, globálissá válásával a hidegháborúból győztesként kikerülő Nyugatot, de legalábbis annak politikai elitjét meghódította a világtársadalom gondolata, számára a nemzet eszméje és az állam koherenciája fölöslegessé vált. A határok eltörlésére, a nemzeti identitás megsemmisítésére irányuló törekvéssel, a család devalválásával a társadalom szolidaritás­közössége helyett az egyént helyezték a középpontba, és a woke eszmék etalonná tételével az addig fenntartható – sőt megtartó – társadalomszervezés alapjait döntötték le. Ebben kéz a kézben jártak a Nyugat országai tengeren innen és túl. Azonban a globalizmus elleni első társadalmi lázadásként – a nyugati establishment máig tartó döbbenetére – 2016 nyarán az Egyesült Királyságban népszavazáson többséget kapott a brexit, néhány hónappal később pedig az USA-ban a biztos befutónak vélt elnökjelölt Hillary Clinton helyett az egyszerű emberrel is szót értő, a globalizmus helyett az amerikai társadalom helyreállítását hirdető Donald Trump nyert. Első elnöksége arra volt bizonyosság, hogy az amerikai társadalom zöme a globalizáció vesztese, de van még erő benne szót kérni. Trump 2024-es újraválasztása pedig forradalomértékű fejlemény volt.

Donald Trump 2025-ös hivatalba lépése után azonnal határozott intézkedéseket tett a genderlobbi és a woke ideológia korlátozására

Fotó: Shutterstock

Feltámasztott szövetség