Felrobbantotta a nyugati médiát a hír: ezen múlhat minden Magyarországon – Orbán a legjobbkor kapja meg az erősítést

Most érkezett: Magyarországra látogathat az amerikai alelnök
Egyértelműen Orbán Viktor mellett tette le a garast J.D. Vance.
Hamarosan Magyarországra látogathat az amerikai alelnök.
J.D. Vance amerikai alelnök a közeljövőben Magyarországra látogathat, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett – írja a Newsmax.
Korábban Marco Rubio külügyminiszter is Budapestre utazott, hogy nyíltan támogassa Orbánt.
Trump elnök szintén kiállt Orbán mellett, akit az amerikai jobboldal példaképnek tart bevándorláspolitikája és keresztény konzervativizmusa miatt. A választás kimenetele európai szinten is jelentős lehet a lap szerint.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos