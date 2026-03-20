Felrobbantotta a nyugati médiát a hír: ezen múlhat minden Magyarországon – Orbán a legjobbkor kapja meg az erősítést

J.D. Vance amerikai alelnök a közeljövőben Magyarországra látogathat, hogy támogatását fejezze ki Orbán Viktor miniszterelnök mellett – írja a Newsmax.

Korábban Marco Rubio külügyminiszter is Budapestre utazott, hogy nyíltan támogassa Orbánt.

Trump elnök szintén kiállt Orbán mellett, akit az amerikai jobboldal példaképnek tart bevándorláspolitikája és keresztény konzervativizmusa miatt. A választás kimenetele európai szinten is jelentős lehet a lap szerint.