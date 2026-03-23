Elgázolt rendőr édesapja: „Mintha csak direkt el akarta volna ütni!”

Zalavári Bálint Zsoltot helyszínelés közben gázolta halálra egy autó a 8-as úton.
„Miért kellett meghalnia a fiamnak?” – teszi fel újra és újra a kérdést a mindössze 23 évesen elhunyt Zalavári Bálint Zsolt édesapja – írja a Blikk. A fiatal rendőrt helyszínelés közben gázolta halálra egy autó Veszprém vármegyében. Egy elütött vad tetemét próbálta a járőrtársával elhúzni az út közepéről, nehogy az újabb balesetet okozzon, amikor érkezett egy kocsi, amely elsodorta a két rendőrt. A járőrök több métert repültek az ütközés erejétől; végtag-, gerinc-, valamint koponyasérüléseket szenvedtek. Mindkettőjüket súlyos állapotban szállították kórházba, ám Bálint a gondos orvosi ellátás ellenére az életét veszítette.
„Bálint, hisz még alig éltél... Közgázos diák voltál. Mindannyian tudtuk, hogy te nem egy könyvelőirodában fogsz dolgozni” – mondta a Blikknek egykori tanára a fiatal rendőrről. Zalavári álma vált valóra, amikor magára ölthette az egyenruhát.
Mindene volt a rendőrség”
– mesélte a Blikknek Bálint édesapja, Zalavári Zsolt, aki még fel sem fogta a történteket. Mint mondta „Bálinték mindent a rendőrségi előírás szerint csináltak. Használták a kék villogót, rajtuk volt a láthatósági mellény, kihelyezték a bójákat, amíg az úttestről próbálták levonszolni a korábban elgázolt szarvast. Ismerem a környéket, az útszakasz messziről belátható. Nincs ott se kanyar, se emelkedő, látszódnia kellett a kivilágított rendőrautónak! Hajnalban nincs arra semmi forgalom. Még ha az ember eszeveszetten száguld, akkor is meg tud állni, ha akar. Láttam a helyszíni rajzokat, előttem van, mi történt.
Az az autó áttért abba a sávba, ahol a fiam volt. Mintha csak direkt el akarta volna ütni! Miért?”
– tette fel a kérdést.
A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást, s vizsgálják a körülményeket – ennyit közöltek a Blikk kérdésére. Lapunk úgy tudja, se alkohol, se drog befolyása alatt nem állt a sofőr.
A Blikk arról ír, hogy az autó egyik utasának a testvére egy Facebook-kommentben azt állította, nem úgy történtek az események, ahogy a hírekben szerepeltek. Szerinte az, akit gyanúsítanak, ártatlan, amit egy kamerafelvétel is bizonyít. Állítása szerint a testvére is az ötszemélyes járműben ült két másik rokonával együtt; munkába indultak, a főnökük vezetett.
