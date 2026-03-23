Elgázolt rendőr édesapja: „Mintha csak direkt el akarta volna ütni!”

„Miért kellett meghalnia a fiamnak?” – teszi fel újra és újra a kérdést a mindössze 23 évesen elhunyt Zalavári Bálint Zsolt édesapja – írja a Blikk. A fiatal rendőrt helyszínelés közben gázolta halálra egy autó Veszprém vármegyében. Egy elütött vad tetemét próbálta a járőrtársával elhúzni az út közepéről, nehogy az újabb balesetet okozzon, amikor érkezett egy kocsi, amely elsodorta a két rendőrt. A járőrök több métert repültek az ütközés erejétől; végtag-, gerinc-, valamint koponyasérüléseket szenvedtek. Mindkettőjüket súlyos állapotban szállították kórházba, ám Bálint a gondos orvosi ellátás ellenére az életét veszítette.

„Bálint, hisz még alig éltél... Közgázos diák voltál. Mindannyian tudtuk, hogy te nem egy könyvelőirodában fogsz dolgozni” – mondta a Blikknek egykori tanára a fiatal rendőrről. Zalavári álma vált valóra, amikor magára ölthette az egyenruhát.