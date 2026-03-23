zalavári bálint zsolt rendőr baleset

Elgázolt rendőr édesapja: „Mintha csak direkt el akarta volna ütni!”

2026. március 23. 08:11

Zalavári Bálint Zsoltot helyszínelés közben gázolta halálra egy autó a 8-as úton.

2026. március 23. 08:11
„Miért kellett meghalnia a fiamnak?” – teszi fel újra és újra a kérdést a mindössze 23 évesen elhunyt Zalavári Bálint Zsolt édesapja – írja a Blikk. A fiatal rendőrt helyszínelés közben gázolta halálra egy autó Veszprém vármegyében. Egy elütött vad tetemét próbálta a járőrtársával elhúzni az út közepéről, nehogy az újabb balesetet okozzon, amikor érkezett egy kocsi, amely elsodorta a két rendőrt. A járőrök több métert repültek az ütközés erejétől; végtag-, gerinc-, valamint koponyasérüléseket szenvedtek. Mindkettőjüket súlyos állapotban szállították kórházba, ám Bálint a gondos orvosi ellátás ellenére az életét veszítette.

„Bálint, hisz még alig éltél... Közgázos diák voltál. Mindannyian tudtuk, hogy te nem egy könyvelőirodában fogsz dolgozni” – mondta a Blikknek egykori tanára a fiatal rendőrről. Zalavári álma vált valóra, amikor magára ölthette az egyenruhát.

Mindene volt a rendőrség”

 – mesélte a Blikknek Bálint édesapja, Zalavári Zsolt, aki még fel sem fogta a történteket. Mint mondta „Bálinték mindent a rendőrségi előírás szerint csináltak. Használták a kék villogót, rajtuk volt a láthatósági mellény, kihelyezték a bójákat, amíg az úttestről próbálták levonszolni a korábban elgázolt szarvast. Ismerem a környéket, az útszakasz messziről belátható. Nincs ott se kanyar, se emelkedő, látszódnia kellett a kivilágított rendőrautónak! Hajnalban nincs arra semmi forgalom. Még ha az ember eszeveszetten száguld, akkor is meg tud állni, ha akar. Láttam a helyszíni rajzokat, előttem van, mi történt. 

Az az autó áttért abba a sávba, ahol a fiam volt. Mintha csak direkt el akarta volna ütni! Miért?” 

– tette fel a kérdést.

A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárást, s vizsgálják a körülményeket – ennyit közöltek a Blikk kérdésére. Lapunk úgy tudja, se alkohol, se drog befolyása alatt nem állt a sofőr.

A Blikk arról ír, hogy az autó egyik utasának a testvére egy Facebook-kommentben azt állította, nem úgy történtek az események, ahogy a hírekben szerepeltek. Szerinte az, akit gyanúsítanak, ártatlan, amit egy kamerafelvétel is bizonyít. Állítása szerint a testvére is az ötszemélyes járműben ült két másik rokonával együtt; munkába indultak, a főnökük vezetett. 

Nyitókép: police.hu

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2026. március 23. 09:14 Szerkesztve
Akár hogyan is történt az egyik meghalt a másik Tovább élhet, miután leüli azt a pár évet amit kapni fog. Sajnos nem az áldozat választotta ,ezt a rövid életet itt a földön. A szüleit nagyon sajnálom felenelvelték ,támasz és unoka nélkül maradnak... leírhatatlan fájdalmat élhetnek át..! A megkülönböztető jelzést már 1 kilométer távol is jól.észre vehető ami sebesség csökkentést ,és körültekintést ,feltételezne ,de nem így történt . Nyugodjon békében !.
szim-patikus
2026. március 23. 09:08 Szerkesztve
Rossz pálya-orientáció mellett egyetemet járt embert járőrnek kiküldeni a 8-asra sem éppen a tudás megbecsülése. Pintér a mindenség ura oljazottan hátraveteti a nála képzettebbeket. (nesze nekünk seggelőket jutalmazó életpálya modell --- kurvára nincs másirányú tapasztalati elismerés vagy átjárás benne...hajrá Klebersberg kúrók)
lendvaiildiko
2026. március 23. 09:05
Engem a gázolók eredete, állampolgársága érdekel.
