Börtönnel fenyegetőzött a tiszás provokátor: nem tudott kikezdeni Lázár Jánossal (VIDEÓ)

Lázár Jánost úrhidai fórumán egy Tisza-szimpatizáns arról kérdezte, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után a közlekedési miniszter Magyar Péter és politikai közössége részéről inkább házi őrizetre vagy börtönbüntetésre számít-e az ígért elszámoltatás nyomán.

Válaszában Lázár János hangsúlyozta, hogy immár 24 éve van a politikai pályán, és az ez idő alatt hozott döntéseiért, tetteiért felelősséget vállal.