Árad a propaganda: a Telex úgy belelendült Radnai Márk kampányába, hogy a drogbotrányát is elfelejtette megírni

G*ci sok kokain! – Radnai Márk lendületbe jött, miután azt mondta: „Be kéne LSD-zni, igaz?” (Videó)
Ez már a sokadik, hasonló tematikájú hangfelvétel, amelyik kiszivárog a Tisza Párt alelnökéről.
Akcióban a független-objektív sajtó.
„Borús ég alatt, hidegben kezdtek gyülekezni az emberek csütörtök este az esztergomi bazilika elülső oszlopainál, ahol menedékre lelhettek a szitáló eső elől, de fontosabb volt, hogy onnan indult Magyar Péter és Radnai Márk fáklyás vonulása” – kezdte beszámolóját a Telex a Radnai választókerületének központjába szervezett tiszás gyűlésről, azonban valami kimaradt.
A Radnai Márk népszerűsítését célzó, Szabad Nép stílusában készült cikk írójának sikerült úgy riportot készítenie a tiszás politikus kampányrendezvényéről, hogy egy árva szót sem ejtett a közvéleményt napok óta lázban tartó drogos botrányáról.
Mint ismert, hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése, a friss anyagon az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél: „Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!
Ezt is ajánljuk a témában
Geci sok kokain!”
Magyar Péter egyi szerdai posztjában kvázi beismerte, hogy valóban Radnai és Vogel hallható a felvételen. Majd egy másik bejegyzésében úgy védekezik, hogy megállapítható, amit véleménye szerint tanúk is igazolnak, hogy a lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást a Fidesz szervezte.
