tisza párt radnai márk radnai Magyar Péter hangfelvétel

Árad a propaganda: a Telex úgy belelendült Radnai Márk kampányába, hogy a drogbotrányát is elfelejtette megírni

2026. március 27. 09:30

Akcióban a független-objektív sajtó.

2026. március 27. 09:30
null

Borús ég alatt, hidegben kezdtek gyülekezni az emberek csütörtök este az esztergomi bazilika elülső oszlopainál, ahol menedékre lelhettek a szitáló eső elől, de fontosabb volt, hogy onnan indult Magyar Péter és Radnai Márk fáklyás vonulása” – kezdte beszámolóját a Telex a Radnai választókerületének központjába szervezett tiszás gyűlésről, azonban valami kimaradt. 

A Radnai Márk népszerűsítését célzó, Szabad Nép stílusában készült cikk írójának sikerült úgy riportot készítenie a tiszás politikus kampányrendezvényéről, hogy egy árva szót sem ejtett a közvéleményt napok óta lázban tartó drogos botrányáról.

Mint ismert, hétfőn került nyilvánosságra egy hangfelvétel, amelyen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét arról kérdezi: „Be kéne LSD-zni, igaz?”. Hogy itt magukra gondol vagy valaki másról beszél, esetleg Magyar Péterről, akinek LSD-t kellene adni, az nem derül ki a rövid hangfelvételből. Kedden folytatódott a hangfelvételek kikerülése, a friss anyagon az hallható, hogy Radnai Márk arról beszél: „Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli!

Geci sok kokain!”

Magyar Péter egyi szerdai posztjában kvázi beismerte, hogy valóban Radnai és Vogel hallható a felvételen. Majd egy másik bejegyzésében úgy védekezik, hogy megállapítható, amit véleménye szerint tanúk is igazolnak, hogy a lehallgatásokat, zsarolást és lejáratást a Fidesz szervezte.

Nyitókép forrása: Facebook
 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
coyote-0
2026. március 27. 11:43
Ez éáj, hiszen hat ujja van a hangfelvételen.
wadcutter
2026. március 27. 10:00
drogos hazaáruló patkányok menete
