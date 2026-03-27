Árad a propaganda: a Telex úgy belelendült Radnai Márk kampányába, hogy a drogbotrányát is elfelejtette megírni

„Borús ég alatt, hidegben kezdtek gyülekezni az emberek csütörtök este az esztergomi bazilika elülső oszlopainál, ahol menedékre lelhettek a szitáló eső elől, de fontosabb volt, hogy onnan indult Magyar Péter és Radnai Márk fáklyás vonulása” – kezdte beszámolóját a Telex a Radnai választókerületének központjába szervezett tiszás gyűlésről, azonban valami kimaradt.

A Radnai Márk népszerűsítését célzó, Szabad Nép stílusában készült cikk írójának sikerült úgy riportot készítenie a tiszás politikus kampányrendezvényéről, hogy egy árva szót sem ejtett a közvéleményt napok óta lázban tartó drogos botrányáról.