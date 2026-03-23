Ft
Ft
13°C
7°C
Ft
Ft
13°C
7°C
03. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
kovács ákos mandiner béke Szalai Zoltán

„Van itt egy generáció, amely már attól ideg-összeroppanást kap, ha nem jó a wifi” – Kovács Ákos a Maximában

2026. március 23. 20:18

Az előadó arról is beszélt, lehülyézték, amikor egy dalában előre megénekelte, mi vár ránk, aztán négy hónap múlva kirobbant az orosz–ukrán háború.

A Maxima legújabb adásának a vendége Kovács Ákos volt. A zenész sok más mellett kifejtette, hosszú békeidőn vagyunk túl, amelyben kicsit eltunyultunk. Túlságosan elkényeztettük a gyerekeinket, felnőtt egy generáció, amely már attól ideg-összeroppanást kap, ha nem jó a wifi, noha hamar úgy alakulhat az élet, hogy nem ez lesz a legnagyobb problémánk. 

Ákos 2021-ben kiadott dala, Az utolsó békeév is szóba került, ami mai szemmel nézve félelmetesen profetikusnak bizonyult: 

„Benne volt a levegőben, hogy jön a balhé.

Hozzátette, hogy bár nem szeretne a vátesz szerepében tetszelegni, de egyetért Latinovics Zoltánnal, aki azt mondta, hogy mindig a költőkre hallgassunk, ha a ránk váró események előszelét meg akarjuk érezni, mert az ő antennájuk érzékenyebb. 

„Remélem, ez rólam is elmondható, de nem vagyok büszke rá, hogy megvalósult a jóslatom, sokkal inkább sajnálattal tölt el.

Ákos visszaemlékezett arra is, hogy amikor 2021 decemberében úgy fogalmazott,

majd akkor lesz béke, ha az amerikaiak úgy akarják, 

rengeteg indulatos komment kapott, amelyek azóta nagyon rosszul öregedtek. Lehülyézték, vagy azzal támadták, hogy feleslegesen kelti a feszültséget. Majd négy hónapra rá kirobbant az orosz–ukrán háború.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

Nyitókép: Ákos. Forrás: Facebook

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
•••
2026. március 23. 21:01 Szerkesztve
"És nincs egy normális szülő mögöttük, aki szólna, hogy ez a való élet" Nincs mert a GDP-t kell pörgetni és ÉLNI a szabadidőben. Ezért megy a gyerek kezébe a teló. "és nem egy szaros videójáték" No! No! Jó drónkezelő lesz még azokból, csak kell egy kis fegyelem! Azt majd a főnök elintézi a munkahelyen. --- Amikor én voltam fiatal, akkor videó klubbokba jártunk Counter Strike játékot játszani. Ott tanultam meg AK-47-tel lőni.
Válasz erre
0
0
q-q-ri-q
2026. március 23. 20:49
"...felnőtt egy generáció, amely már attól ideg-összeroppanást kap, ha nem jó a wifi..." És sokan közülük hisztiznek, hogy nem lehet élni ebben a rezsimben, mert ezt hallják Azahriah és Majka művész uraktól. Büszkék rá, hogy O1G, akit mindenáron le kell váltani, ha nem megy máshogy, akár polgárháború útján is. Ha emiatt utána Ukrajnába kell menni háborúba, akkor "legfeljebb meghalok" mondta nagy okosan és bátran múltkor az egyikük. Olyan kölyök, aki valószínűleg a halálán van, ha ne adj' Isten nem kapja meg a vegán lattéját, természetesen zabtejjel, vagy esetleg 1 napra bezár a meki. És nincs egy normális szülő mögöttük, aki szólna, hogy ez a való élet, és nem egy szaros videójáték, ahol nem baj, ha kilőnek, mert van még 3 életed. Itt csak egy van, azt kellene megbecsülni.
Válasz erre
3
0
socialismo-e-muerte
•••
2026. március 23. 20:48 Szerkesztve
Az én faterem olyan mint Bayer. Idült alkesz, mélyfilozófus, könyen kijön a sodrából, kocsmai cefre. Amikor nincs net (nincs faszbuk) akkor már veri az asztalt. Egyszerre néz TV-t és netezik az öreg xD Raktam Linuxot a laptopjára, mert leöntötte sörrel a billentyűzetet, USB-ről megy a Linux. Ha nincs vezetékes net, megy az automatikusan mobilról. Marad a gyerek míg játszik... Ugye Zsoca?
Válasz erre
0
2
socialismo-e-muerte
2026. március 23. 20:36
A szülők hibája, hogy a gyerek olyan lesz amilyen. Odanyomják a telót annak az EGYETLENKE gyerek kezébe, hogy hallgasson, hogy a szülők ÉLNI tudjanak, utána meg ha nincs internet akkor elszabadul a pokol. Hogy kistesót csináljanak neki az szóba se jöhet, mert akkor nem lesz ÉLETÜK a szülőknek. Olcsóbb egy teló mint egy kistesó.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!