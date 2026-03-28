03. 28.
szombat
európai egyesült államok frizbi ábrahám róbert keresztény Hajdú Péter

Ábrahám Róbert: Európa kulturális fundamentumának teljes lerombolása zajlik

2026. március 28. 18:59

Ábrahám Róbert a Frizbi legújabb adásában kendőzetlen őszinteséggel beszél az európai identitás válságáról. Az újságíró szerint a keresztény gyökerek tudatos leépítése egy istentelen, „bábelista” birodalom, az Európai Egyesült Államok útját egyengeti, amely felemésztheti a nemzeti szuverenitást és a kulturális örökséget.

„A keresztény Európa az útjukban áll” – fogalmazott Ábrahám Róbert a Frizbiben. Hajdú Péter vendége az interjúban rávilágít arra a feszültségre, amely a hagyományos európai értékrend és a modern politikai törekvések között feszül. Érvelése szerint a kontinens keresztény kulturális hagyatéka nem csupán a múlt emléke, hanem a legfőbb akadálya egy olyan centralizált szuperállam létrejöttének. 

Ez a „bábelista” vízió egy olyan mesterségesen egybefonódó nagyhatalmat tűzött ki célul, ahol az egyéni nemzeti értékek és a hit háttérbe szorulnak a technokrata irányítás javára.

A publicista szerint az Európai Egyesült Államok terve mögött egy mélyebb, spirituális értelemben vett rombolás is meghúzódik. Úgy véli, a keresztény Európa szétverése szándékos folyamat, hiszen egy gyökereitől megfosztott társadalom sokkal könnyebben formálható.

A teljes interjú, szombat este 18:00-tól látható a Mandiner YouTube-csatornáján.

A beszélgetés során Ábrahám hangsúlyozza: a kereszténység megőrzése nem csupán vallási kérdés, hanem a politikai és kulturális szabadságunk megmaradásának utolsó bástyája.

Ebben a folyamatban kulcsszerep jut a modern médiának, amely Ábrahám szerint messze túllépett a tájékoztatás hagyományos keretein. 

Úgy látja, a média nemcsak véleményt, hanem lelket is formál, különösen a fiatalabb generációk körében, akiket gyökereitől megfosztva sokkal könnyebb alattvalóvá tenni.

 A publicista hangsúlyozza: a keresztény Európa szellemi bástyáinak védelme nem csupán vallási kérdés, hanem a politikai és kulturális szabadságunk megmaradásának utolsó záloga.

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
templar62
2026. március 28. 20:48
A kereszténység megosztott . Sokan még mindíg a vallásháborújukat vívják egymással . Az 1962 -1965 közötti katolikus zsinat sikertelensége miatt , a modern emberek előtt továbbra is egy múzeum a katolikus egyház . A zsinatot elindító pápa , amikor arról beszélt , hogy múzeumba kell tenni , a múzeumba való dolgokat , akkor nem a bútorokra , ruhákra gondolt , hanem tartalmi dolgokra .
templar62
2026. március 28. 20:31
Zrinyi Miklós : " Az török áfium ( ópium ) elleni orvosság " : NON DATUR ALIUD MEDIUM . ( NINCS HARMADIK ÚT ( HARCOLNI KELL ) ). Szó szetinti fordításban : NINCS KÖZÉPSŐ ÚT .
pot_ember
2026. március 28. 20:27
Ezek a tiszás trollok egyre igénytelenebbek lesznek, véleményük nincsen, csak minősítgetnek, terelgetnek, megpróbálják a témáról elterelni a figyelmet iderángatott álhírekkel. Magyar Peti biztos elégedett, ez az ő szintje.
templar62
•••
2026. március 28. 20:24 Szerkesztve
Dobó István ,A.D. 1552 , (évszám , nem lakcím )Eger : " a vár ereje nem a falakban van , hanem a várvédők szivében . " .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!