Ábrahám Róbert: Európa kulturális fundamentumának teljes lerombolása zajlik

„A keresztény Európa az útjukban áll” – fogalmazott Ábrahám Róbert a Frizbiben. Hajdú Péter vendége az interjúban rávilágít arra a feszültségre, amely a hagyományos európai értékrend és a modern politikai törekvések között feszül. Érvelése szerint a kontinens keresztény kulturális hagyatéka nem csupán a múlt emléke, hanem a legfőbb akadálya egy olyan centralizált szuperállam létrejöttének.

Ez a „bábelista” vízió egy olyan mesterségesen egybefonódó nagyhatalmat tűzött ki célul, ahol az egyéni nemzeti értékek és a hit háttérbe szorulnak a technokrata irányítás javára.

A publicista szerint az Európai Egyesült Államok terve mögött egy mélyebb, spirituális értelemben vett rombolás is meghúzódik. Úgy véli, a keresztény Európa szétverése szándékos folyamat, hiszen egy gyökereitől megfosztott társadalom sokkal könnyebben formálható.