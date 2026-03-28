Ábrahám Róbert: Európa kulturális fundamentumának teljes lerombolása zajlik

Ábrahám Róbert a Frizbi legújabb adásában kendőzetlen őszinteséggel beszél az európai identitás válságáról. Az újságíró szerint a keresztény gyökerek tudatos leépítése egy istentelen, „bábelista” birodalom, az Európai Egyesült Államok útját egyengeti, amely felemésztheti a nemzeti szuverenitást és a kulturális örökséget.
„A keresztény Európa az útjukban áll” – fogalmazott Ábrahám Róbert a Frizbiben. Hajdú Péter vendége az interjúban rávilágít arra a feszültségre, amely a hagyományos európai értékrend és a modern politikai törekvések között feszül. Érvelése szerint a kontinens keresztény kulturális hagyatéka nem csupán a múlt emléke, hanem a legfőbb akadálya egy olyan centralizált szuperállam létrejöttének.
Ez a „bábelista” vízió egy olyan mesterségesen egybefonódó nagyhatalmat tűzött ki célul, ahol az egyéni nemzeti értékek és a hit háttérbe szorulnak a technokrata irányítás javára.
A publicista szerint az Európai Egyesült Államok terve mögött egy mélyebb, spirituális értelemben vett rombolás is meghúzódik. Úgy véli, a keresztény Európa szétverése szándékos folyamat, hiszen egy gyökereitől megfosztott társadalom sokkal könnyebben formálható.
A beszélgetés során Ábrahám hangsúlyozza: a kereszténység megőrzése nem csupán vallási kérdés, hanem a politikai és kulturális szabadságunk megmaradásának utolsó bástyája.
Ebben a folyamatban kulcsszerep jut a modern médiának, amely Ábrahám szerint messze túllépett a tájékoztatás hagyományos keretein.
Úgy látja, a média nemcsak véleményt, hanem lelket is formál, különösen a fiatalabb generációk körében, akiket gyökereitől megfosztva sokkal könnyebb alattvalóvá tenni.
A publicista hangsúlyozza: a keresztény Európa szellemi bástyáinak védelme nem csupán vallási kérdés, hanem a politikai és kulturális szabadságunk megmaradásának utolsó záloga.