03. 23.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
tisza fekete - győr andrás bedő dávid lincshangulat

A lincshangulat gerjesztésében természetesen a Tisza-jugendként működő egykori momentumos keretlegények járnak élen

2026. március 23. 09:47

Egy jelöltnek sem kötelessége tőletek engedélyt kérni ahhoz, hogy elinduljon egy választáson.

2026. március 23. 09:47
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Egészen förtelmes az a náci bukéjú hajtóvadászat, amit a Tisza önkéntes és fizetett kápói folytatnak minden olyan talpon maradt ellenzéki politikus ellen, aki nem hajlandó öngyilkosságot elkövetni egy NER-ből kidobott járadékvadász tőzsdecsaló szélhámos parancsára.



A lincshangulat gerjesztésében természetesen a Tisza-jugendként működő egykori momentumos keretlegények járnak élen.

A villanyroller-zuhanyoztató szellemóriás, Fekete-Győr András már hónapok óta a Tisza-elnök harci kutyájaként vicsorog mindenkire, akit a gazdája ellenségeként azonosít. (A felesége már régóta a Tisza alkalmazottjaként dolgozik, vélhetően neki is egy jól fizető pozíciót ígértek a Tisza győzelme esetére.)

Ám Fekete-Győrnél is mélyebbre ment az emberalattiságban egy bizonyos Bedő Dávid nevű, náci szellemiségű figura, aki konkrétan kilistázta azokat a DK-s és kutyapártos politikusokat, akik miatt szerinte veszíteni fog a Tisza, majd belinkelte a Facebook-oldalaikat és odalökte őket a felhergelt szektásoknak.

Mivel a náci Bedő által listázott 20 politikus között történetesen van három személyes ismerősöm is, ezért pontosan tudom, hogy a mocskok mocska, amit kapnak privát üzenetekben a tiszás csőcseléktől. Van köztük olyan, aki sírva hívott fel, hogy nyugtatókon él, amióta a családját is fenyegetik a Fekete-Győrék által felheccelt tálibok.

Ezzé tette a politikát egy toxikus akarnok, aki a felesége elmondása szerint orvosilag diagnosztizált nárcisztikus pszichopata, és akiről a saját egyházügyi tanácsadója árulta el, hogy egyetlen célja a politikában, hogy 4 év alatt mocskosul megszedje magát.

Ez azonban nem menti, hanem súlyosbítja azoknak a haszonleső kiszolgálóknak a bűnét, akik most pénz és pozíció reményében mélyítik az árkokat, gerjesztik a hisztériát, és listázzák azokat, akik nem hajlandóak a kétpólusú polgárháborújuk valamelyik oldalára állni.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Fekete-Győr András rögtön nemzetmentő hőstettnek állítja be a számító szarháziságot

A reggelim visszajön.

Nyitókép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 23. 11:21
pokrocot a fejere es rendreutasitani a Ferget
Amerigo
2026. március 23. 11:17
Ennyi retardált, kontraszelektált hülyegyereket ritkán látni ebben a szemétdombra került libtardált lila akolban. Úgy látszik, hogy a szerveződésbe történő felvétel legfőbb előfeltétele a degeneráltság volt. Most, hogy megszünt a lila téboly, látszik igazán, mennyire súlytalan, akarnok lenin-fiúk ás lányok különítményét támogatta micron és anyja.
PBLM_P9R
2026. március 23. 10:52
Meddig tűrjük még ezeknek a mocsok proletár internacionalista lenin fattyúk ténykedését???????????????????????????????????
AROON
2026. március 23. 10:38
Az itt trollkodók írásaiból is sugárzik a "szeretetországuk"! A komcsik mindig azt az ideológiát követik, mindegy mennyi év telt el.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!