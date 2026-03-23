„Egészen förtelmes az a náci bukéjú hajtóvadászat, amit a Tisza önkéntes és fizetett kápói folytatnak minden olyan talpon maradt ellenzéki politikus ellen, aki nem hajlandó öngyilkosságot elkövetni egy NER-ből kidobott járadékvadász tőzsdecsaló szélhámos parancsára.





A lincshangulat gerjesztésében természetesen a Tisza-jugendként működő egykori momentumos keretlegények járnak élen.



A villanyroller-zuhanyoztató szellemóriás, Fekete-Győr András már hónapok óta a Tisza-elnök harci kutyájaként vicsorog mindenkire, akit a gazdája ellenségeként azonosít. (A felesége már régóta a Tisza alkalmazottjaként dolgozik, vélhetően neki is egy jól fizető pozíciót ígértek a Tisza győzelme esetére.)



Ám Fekete-Győrnél is mélyebbre ment az emberalattiságban egy bizonyos Bedő Dávid nevű, náci szellemiségű figura, aki konkrétan kilistázta azokat a DK-s és kutyapártos politikusokat, akik miatt szerinte veszíteni fog a Tisza, majd belinkelte a Facebook-oldalaikat és odalökte őket a felhergelt szektásoknak.



Mivel a náci Bedő által listázott 20 politikus között történetesen van három személyes ismerősöm is, ezért pontosan tudom, hogy a mocskok mocska, amit kapnak privát üzenetekben a tiszás csőcseléktől. Van köztük olyan, aki sírva hívott fel, hogy nyugtatókon él, amióta a családját is fenyegetik a Fekete-Győrék által felheccelt tálibok.



Ezzé tette a politikát egy toxikus akarnok, aki a felesége elmondása szerint orvosilag diagnosztizált nárcisztikus pszichopata, és akiről a saját egyházügyi tanácsadója árulta el, hogy egyetlen célja a politikában, hogy 4 év alatt mocskosul megszedje magát.



Ez azonban nem menti, hanem súlyosbítja azoknak a haszonleső kiszolgálóknak a bűnét, akik most pénz és pozíció reményében mélyítik az árkokat, gerjesztik a hisztériát, és listázzák azokat, akik nem hajlandóak a kétpólusú polgárháborújuk valamelyik oldalára állni.”