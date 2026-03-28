„Hogy jogállami eszközökkel le lehet-e bontani egy autoriter rendszert, és lehet-e a helyére egy új jogállami (ún. liberális) demokráciát építeni, messze nem csak elméleti kérdés. A 2022-es választási kampányban ez a téma sokkal intenzívebben került elő, mint a jelenlegi kampányban. Kommunikációs stratégiaként akár érthető is, hogy a kétharmados korlátok kérdése a választópolgárok szélesebb közönsége számára nem izgalmas, de így csak reménykedni tudunk, hogy a háttérben mégiscsak van stratégia a kétharmados törvények feles többséggel való felülírására. Ha összejön a Tisza-kétharmad, akkor persze nincs miről beszélni. Teljesen álságos az az értelmezése a jelenlegi helyzetnek, hogy a demokrácia védelmét az szolgálja, ha senki nem szerez kétharmados többséget. (...)

Magyarország nem jogállami demokrácia. Egymást ellensúlyozó hatalmi ágak helyett egyetlen, mindent maga alá gyűrő hatalmi centrum van. A személyre szabott jogalkotás egészen odáig jutott, hogy kormányrendelet tiltja meg, hogy Budapest pert nyerjen a magyar állam ellen. Visszamenőleges hatályú jogalkotással legitimálják a jogszerűen szállított ukrán pénz és arany ellopását. A zsarnokság akkor is zsarnokság, ha választáson szerzett formális többség van mögötte.