Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia fidesz magyarország kétharmados törvény

A békés rezsimváltás esélyei kétharmad nélkül

2026. március 28. 11:24

Ha nem fogadjuk el annak a lehetőségét, hogy kétharmados törvényeket kétharmados parlamenti többség nélkül is felül lehet írni, akkor egyúttal elfogadjuk, hogy akárki nyeri a választást, kormányozni a Fidesz fog, a rezsim Orbáné marad.

Polyák Gábor
HVG

„Hogy jogállami eszközökkel le lehet-e bontani egy autoriter rendszert, és lehet-e a helyére egy új jogállami (ún. liberális) demokráciát építeni, messze nem csak elméleti kérdés. A 2022-es választási kampányban ez a téma sokkal intenzívebben került elő, mint a jelenlegi kampányban. Kommunikációs stratégiaként akár érthető is, hogy a kétharmados korlátok kérdése a választópolgárok szélesebb közönsége számára nem izgalmas, de így csak reménykedni tudunk, hogy a háttérben mégiscsak van stratégia a kétharmados törvények feles többséggel való felülírására. Ha összejön a Tisza-kétharmad, akkor persze nincs miről beszélni. Teljesen álságos az az értelmezése a jelenlegi helyzetnek, hogy a demokrácia védelmét az szolgálja, ha senki nem szerez kétharmados többséget. (...)

Magyarország nem jogállami demokrácia. Egymást ellensúlyozó hatalmi ágak helyett egyetlen, mindent maga alá gyűrő hatalmi centrum van. A személyre szabott jogalkotás egészen odáig jutott, hogy kormányrendelet tiltja meg, hogy Budapest pert nyerjen a magyar állam ellen. Visszamenőleges hatályú jogalkotással legitimálják a jogszerűen szállított ukrán pénz és arany ellopását. A zsarnokság akkor is zsarnokság, ha választáson szerzett formális többség van mögötte.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Ha nem fogadjuk el annak a lehetőségét, hogy kétharmados törvényeket kétharmados parlamenti többség nélkül is felül lehet írni, akkor egyúttal elfogadjuk, hogy akárki nyeri a választást, kormányozni a Fidesz fog, a rezsim Orbáné marad.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos MTI/MTVA

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
2026. március 28. 13:01
Ki ez a vadbarom? Eltén oktat, mint flekkkk?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. március 28. 12:59
Ha valaki 51%kal átír mindent, a következő kormány visszaírja... De az se biztos hogy BÁRKINEK 51% a lesz ...Mondjuk 47%+42% +5%+3%+3% a képviselői helyek száma ... vagy bármi.Mondjuk 5% MH+3% DK+3% KK..ezekkel kormányozna Poloska ? Bármikor megbuktatják..
Válasz erre
1
0
petergy
2026. március 28. 12:56
Köszönöm, de nem olvasok jó néhány éve hvg-! Ez már nem az gazdasági lap, amely az indulási éveiben szakmai gazdasági ismeretekkel tanított és érvelt. Ma már politikai sűrítmény a magyar érdekkel szemben, kendőzetlenül a globalizáció érdekeit felmagasztalva harsogja örök igazságnak vélt ideáit. Ha netán beleolvasok, a harmadik mondata után hányingert érzek!
Válasz erre
1
0
survivor
2026. március 28. 12:53
Ezt hogy képzeli ? A 2/3 nem 1/2.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!