ÉLŐ ELEMZÉS Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjúja után – Mráz Ágoston Sámuellel!

Orbán Viktor és Rónai Egon interjúja után ÉLŐBEN elemezzük a beszélgetés legfontosabb üzeneteit és politikai következményeit.

Szakértőinkkel górcső alá vesszük, miről szólt valójában a miniszterelnök üzenete, és milyen irányba mozdulhat a magyar belpolitika.

Ne maradj le a friss reakciókról és a legizgalmasabb háttérelemzésről – Reakció különkiadás!

Nézze ÉLŐBEN a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!