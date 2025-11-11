Ft
Mandineren Rónai Egonnak reakció Orbán Viktor Kacsoh Dániel Mráz Ágoston Sámuel

ÉLŐ ELEMZÉS Orbán Viktor Rónai Egonnak adott interjúja után – Mráz Ágoston Sámuellel!

2025. november 11. 17:19

17 órától interjú az ATV-n, utána gyorselemzés a Mandineren. Tartsanak velünk!

2025. november 11. 17:19
null

Orbán Viktor és Rónai Egon interjúja után ÉLŐBEN elemezzük a beszélgetés legfontosabb üzeneteit és politikai következményeit.
Szakértőinkkel górcső alá vesszük, miről szólt valójában a miniszterelnök üzenete, és milyen irányba mozdulhat a magyar belpolitika.
Ne maradj le a friss reakciókról és a legizgalmasabb háttérelemzésről – Reakció különkiadás!

Nézze ÉLŐBEN a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 

states-2
2025. november 11. 17:55
Pszichopetire ezekben a napokban adja fel az utolsó kenetet Orbán Viktor. Aki egyébként élete formájában van, egyszerűen megállíthatatlan, világpolitikai tényező lett, és azzá tette Magyarországot is. Ami a pszichopatát illeti, az az igazi kérdés, hogy mentálisan egyáltalán meddig állja Orbán jobbhorgait, és mikor padlózik le végképp. Már a választások előtt vagy csak utána.
Válasz erre
2
0
patikus-3
2025. november 11. 17:47
Sok a duma, hőscincér! Ha nem lenne baj, nem kéne ennyit maszatolni... Viktor-Viktor, a Megváltód meg-e váltott? Hahaha!
Válasz erre
2
5
optimista-2
2025. november 11. 17:47
Keresem a térképen, hogy Ausztria és Csehország partjait melyik tenger mossa ? Egyetlen ember tudna ebben segíteni,Merkel, aki szerint Magyarország szomszédos Szíriával
Válasz erre
2
0
nogradi
2025. november 11. 17:35
Kimdzsongunt is az övéi elemzik és érdekes módon mindig, minden fain.
Válasz erre
0
4
