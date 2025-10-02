Ft
10. 02.
csütörtök
Tarjányi Péter Ukrajna Frontvonal

Tarjányi előállt egy furcsa összeesküvés-elmélettel a 2026-os választásokról

2025. október 02. 09:50

A biztonságpolitikai szakértő a Frontvonal vendége volt.

2025. október 02. 09:50
null

A Frontvonal legújabb adásában Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő volt az Index vendége. Az adásban szó esett Donald Trump Putyinnak címzett, „végsőnek” nevezett ultimátumáról, az Egyesült Államok Ukrajnának átadni tervezett fejlett fegyverrendszereiről, valamint a magyar–ukrán kapcsolatok fokozódó feszültségéről is.

Tarjányi hangsúlyozta: bár Trump gondolkodása sokak számára különcnek tűnhet, 

ultimátumait komolyan kell venni, mert egy szuperhatalom vezetője lép fel ilyen módon. 

Véleménye szerint a Kreml is figyel rá – Oroszország ugyanakkor profi titkosszolgálati és diplomáciai módszerekkel igyekszik lassítani az amerikai döntéshozatalt. Tarjányi szerint az orosz gazdaságot és külkereskedelmet a háború és az európai szankciók egyre inkább Ázsiához — például Kínához, Indiához és Kazahsztánhoz — kötik; ezekkel az országokkal olaj- és gázüzleteket köt alacsonyabb árakon.

Tarjányi kifejtette, hogy emiatt Trump viszontválaszai között vámok, „sarcok” bevezetése szerepel, 

célzottan azokra az országokra, amelyek Oroszországgal együttműködnek. 

A magyar–ukrán viszony kapcsán Tarjányi elmondta: Ukrajna kitiltott magas rangú magyar katonai tisztviselőket, és állításuk szerint magyar drónok is megsértették az ukrán légteret. (Ezeket a magyar hatóságok cáfolták). A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, a határ menti incidensek – legyenek technikai jellegű „áthallások” vagy csempészethez kapcsolódó feszültségek – gyorsan eszkalálódhatnak, és a diplomácia ilyenkor gyakran kölcsönösen „rossz színben” tünteti fel a másikat. 

Tarjányi szerint az, hogy Trump éppen tárgyalásokat folytat a magyarok és szlovákok orosz energiaimportjáról, szintén hozzá járulhat a romló viszonyhoz.

A beszélgetés végén Tarjányi megosztott egy, a műsorban „összeesküvés-elméletként” említett felvetést is: ez arról szól, hogy egyes hangok szerint 2026-ban nem lenne választás, mert egy Ukrajnával való összetűzésre hivatkozva szükségállapotot lehetne bevezetni. 

„Az utóbbi hetekben felerősödött, hogy valójában 2026-ban nem lesz választás. Azért nem lesz választás, mert abban érdekelt a kormányzat, hogy valamilyen fajta összetűzésbe keveredjen Ukrajnával, és emiatt szükségállapotot kelljen kihirdetni” – fogalmazott.

A szakértő szerint ez ugyan konteó, de – mint mondta – nem zárható ki, hogy jogi eszközként felhasználható lenne a hatalom megtartására.

Gulyás Gergely ezt a felvetést a ma reggeli Harcosok Órájában cáfolta

Leszögezte: „A rendkívüli jogrend és a választások lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincsen. A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs.”

Nyitókép: képernyőfotó

szilvarozsa
2025. október 02. 11:50
Ezek a balfaszok bármit megadnának azért, hogy elmaradjon a 26-os választás, mert akkor megúsznák az eddigi legnagyobb lebőgésüket.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. október 02. 11:43
A pénzért meg kell dolgozni, de Bán Bánk áriájának az előadása is elég lett volna.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. október 02. 11:41
Már megint "nem lesz" választás ??? Már hányadjára nem lesz? Döntsék már el, hogy akkor előrehozotz lesz, vagy nem is lesz egyáltalán?? Vagy előrehozott "nem választás lesz ??? 😁 Nekem már 25 éve nincs választásom, mert nem indul más, számomra komolyan vehető párt a fideszen kívül! 🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
1
0
ujujuj
2025. október 02. 11:40
Ha annyi fillérem volna, ahányszor 1998 óta a lipcsiktől hallottam, hogy a fidesz nem tartja meg a választást, felbérelném soros györgyöt, hogy törölje ki egy puffadt vízihulla seggét, és még mindig maradna annyi, hogy bill gates-nek is kitaláljak valamit. Nem kurvára unalmas már ez a szöveg, hogy a fidesz nem tart választást? Eddig még mindig tartott.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!