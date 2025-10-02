Tarjányi előállt egy furcsa összeesküvés-elmélettel a 2026-os választásokról

célzottan azokra az országokra, amelyek Oroszországgal együttműködnek.

A magyar–ukrán viszony kapcsán Tarjányi elmondta: Ukrajna kitiltott magas rangú magyar katonai tisztviselőket, és állításuk szerint magyar drónok is megsértették az ukrán légteret. (Ezeket a magyar hatóságok cáfolták). A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, a határ menti incidensek – legyenek technikai jellegű „áthallások” vagy csempészethez kapcsolódó feszültségek – gyorsan eszkalálódhatnak, és a diplomácia ilyenkor gyakran kölcsönösen „rossz színben” tünteti fel a másikat.

Tarjányi szerint az, hogy Trump éppen tárgyalásokat folytat a magyarok és szlovákok orosz energiaimportjáról, szintén hozzá járulhat a romló viszonyhoz.

A beszélgetés végén Tarjányi megosztott egy, a műsorban „összeesküvés-elméletként” említett felvetést is: ez arról szól, hogy egyes hangok szerint 2026-ban nem lenne választás, mert egy Ukrajnával való összetűzésre hivatkozva szükségállapotot lehetne bevezetni.

„Az utóbbi hetekben felerősödött, hogy valójában 2026-ban nem lesz választás. Azért nem lesz választás, mert abban érdekelt a kormányzat, hogy valamilyen fajta összetűzésbe keveredjen Ukrajnával, és emiatt szükségállapotot kelljen kihirdetni” – fogalmazott.