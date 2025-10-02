Ft
álhírgyártás Takács Péter baloldal

Takács Péter bebizonyította, milyen elképesztő álhírgyártás zajlik a baloldali sajtóban

2025. október 02. 13:40

Az egészségügyi államtitkár reagált a baloldali sajtó álhírgyártására, hangsúlyozva, hogy a valós nyilatkozata épp az ellenkezőjét tartalmazta annak, amit a médiumok visszaidéztek.

2025. október 02. 13:40
null

Újabb példáját láthatjuk annak, miként torzítja el a baloldali sajtó a nyilatkozatokat – állítja Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. Mint írja, a baloldali médiumok álhírt gyártottak nyilatkozataiból, holott épp az ellenkezőjét mondta annak, amit tőlük visszaidéztek.

„Úgy hallom, nem áll össze ez a holnapi egészségügyi konferencia, Péter! Komoly szakmai szervezetek nem nagyon képviseltetik magukat a dilettánsan szervezett kis pártrendezvényeteken” – fogalmazott bejegyzésében, hozzátéve, hogy az esemény szervezői állítólag már mindenkitől 5–10 résztvevő delegálásáért könyörögnek. Takács szerint mindez kudarcra van ítélve: „Szóval erősen kudarcosnak tűnik a dolog, úgyhogy megint nem marad számodra más, mint az álhírgyártás és a botránykeltés. Mondtam már, hogy kiszámítható és unalmas vagy?”

Az államtitkár bejegyzésében élesen bírálta a Magyar Orvosi Kamara vezetését is, amely szerinte 

már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol”.

Úgy fogalmazott: „Személy szerint sajnálom, hogy egyre mélyebbre süllyed az egykor szebb napokat látott Magyar Orvosi Kamara tisztelt elnöksége!”

Takács hozzátette, az orvosi hivatásról szóló beszélgetésben valójában arról beszélt, hogy „több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel egyébként a Kamara is egyetért).” 

Bejegyzése végén leszögezte: „Ráadásul ha bárki elolvassa a nyilatkozataimat, amit a háziorvosi karral kapcsolatban korábban tettem, látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben.”

Nyitókép: Takács Péter Facebook-oldala

 

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 02. 14:50 Szerkesztve
A Fidesz bűnei közül Takácsé az egyik legsúlyosabb. Közvetetten százezrek szenvedését és halálát okozta a féreg kapzsisága. Ezt nem felejthetjük el. Már a Magyar Orvosi Kamara sem veszi komolyan ezt a pszichopata f@szt. Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve.
Agricola
2025. október 02. 14:42
„Szóval erősen kudarcosnak tűnik a dolog, úgyhogy megint nem marad számodra más, mint az álhírgyártás és a botránykeltés." Ezek is erős fegyverek. Tanult tudósok az egyoldalú hazug, lehengerlő, hányingerig ismételgető érvelést "argumentatio ad nauseamnak", hányingerig ismételt érvelésnek hívják, és tudják, hogy szélsőséges formájában akár agymosásra is alkalmas. Ezt az "érvelést" nem csak Goebbels alkalmazta hatásosan!
satrafa-2
2025. október 02. 14:10
Valószínűleg csak én botlottam bele szuperjó háziorvosokba. :) Az egyik megmentette az életem, a másik egy szakorvos által félrediagnosztizált és félrekezelt nyavalyából gyógyított ki nagyon rövid idő alatt.
westend
•••
2025. október 02. 14:04 Szerkesztve
dundi-fan3 2025. október 02. 13:52 "mindjárt megjelenik az a tömeg, akinek elkezd ömleni a szájából a szenny és a genny" - milyen frappánsan előrevetítetted a felbukkanásodat dundika :) De valamit akartál írni is? Na az nem sikerült..
