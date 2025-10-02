Takács Péter bebizonyította, milyen elképesztő álhírgyártás zajlik a baloldali sajtóban

Csattanós választ adott az egészségügyi államtitkár Magyar Péternek
Takács Péter szerint „nehéz nem észrevenni, hogy Magyar Péter álságos viselkedése mögött valójában mi van”.
Az egészségügyi államtitkár reagált a baloldali sajtó álhírgyártására, hangsúlyozva, hogy a valós nyilatkozata épp az ellenkezőjét tartalmazta annak, amit a médiumok visszaidéztek.
Újabb példáját láthatjuk annak, miként torzítja el a baloldali sajtó a nyilatkozatokat – állítja Takács Péter egészségügyi államtitkár a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében. Mint írja, a baloldali médiumok álhírt gyártottak nyilatkozataiból, holott épp az ellenkezőjét mondta annak, amit tőlük visszaidéztek.
„Úgy hallom, nem áll össze ez a holnapi egészségügyi konferencia, Péter! Komoly szakmai szervezetek nem nagyon képviseltetik magukat a dilettánsan szervezett kis pártrendezvényeteken” – fogalmazott bejegyzésében, hozzátéve, hogy az esemény szervezői állítólag már mindenkitől 5–10 résztvevő delegálásáért könyörögnek. Takács szerint mindez kudarcra van ítélve: „Szóval erősen kudarcosnak tűnik a dolog, úgyhogy megint nem marad számodra más, mint az álhírgyártás és a botránykeltés. Mondtam már, hogy kiszámítható és unalmas vagy?”
Az államtitkár bejegyzésében élesen bírálta a Magyar Orvosi Kamara vezetését is, amely szerinte
már nem is leplezi, hogy – akár álhírek gyártása árán is – tiszás propagandát tol”.
Úgy fogalmazott: „Személy szerint sajnálom, hogy egyre mélyebbre süllyed az egykor szebb napokat látott Magyar Orvosi Kamara tisztelt elnöksége!”
Takács hozzátette, az orvosi hivatásról szóló beszélgetésben valójában arról beszélt, hogy „több évtizedig méltatlanul alulértékelt volt a háziorvosi hivatás. Ez nem helyes, ezen változtatni kell és vannak is erre eszközeink (például az a háziorvosok kompetenciáit bővítő jogszabálycsomag, amivel egyébként a Kamara is egyetért).”
Bejegyzése végén leszögezte: „Ráadásul ha bárki elolvassa a nyilatkozataimat, amit a háziorvosi karral kapcsolatban korábban tettem, látni fogja, hogy ki hazudik ebben a történetben.”
