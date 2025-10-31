Ruszin-Szendi „mindenkit berántana azonnal”, Lázár nem ajánlana fel magyar fiatalokat idegen hatalomnak: micsoda különbség!

Most, hogy a szomszédban már három éve dörögnek a fegyverek, egyre gyakrabban vetődik fel a sorkötelezettség ismételt bevezetésének lehetősége. Szerencsére nem a kormánynál, amely érdemben a parlament elé terjeszthetné az ügyet. Ám van nálunk meg van egy gyűlésre járó ellenzéki politikus, aki ilyen alkalmakra is szívesen vitt magával pisztolyt a pulcsija alatt, és egy zalaegerszegi fórumon ki is mondta: ha baj van, úgyis

mindenkit be kell rántani azonnal.”

Szörnyű ez a durva kifejezés, amelynek a szinonimái között is csak erőszakos helyettesítő szavakat találunk, mint cibál, ráncigál, huzigál. Amelyeknek szintén közük sincs az önkéntességhez.

Emlékszem, számomra ifjúkorom legnagyobb lelki nyomását az jelentette, hogy be kell vonulnom katonának. Nagyon nem fűlött hozzá a fogam, pedig a nyolcvanas években szerencsére még a háborús veszély sem fenyegette az országot. Elvben tehát nem kellett attól tartanom, hogy belesérülök, netán belehalok egy „berángatásba”, mégis kapálóztam ellene, mert tök fölöslegesnek tartottam az drága időt. Azt mondja a fiatal író, Róbert Katalin, hogy „a reményben az a szar, hogy kézen fogva rángatja magával a csalódást.” Ez teljesen igaz, mert végül nem volt mese, be kellett vonulnom, ami tényleg maga volt a csalódás. Pápa és Isaszeg adták katonáskodásom két helyszínét. Mivel még egyetem előtt voltam, két évig volt bakancs a lábamon. Bitang hosszú volt.