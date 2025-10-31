Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ruszin-Szendi Romulusz Ukrajna Lázár János sorkatonaság Orbán Viktor

Ruszin-Szendi „mindenkit berántana azonnal”, Lázár nem ajánlana fel magyar fiatalokat idegen hatalomnak: micsoda különbség!

2025. október 31. 15:08

Óriási fellélegzés volt, amikor 2004 novemberében leszerelt az utoljára bevonult 1800 kiskatona, és a 136 éve tartó kényszersorozás megszűnt.

2025. október 31. 15:08
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Most, hogy a szomszédban már három éve dörögnek a fegyverek, egyre gyakrabban vetődik fel a sorkötelezettség ismételt bevezetésének lehetősége. Szerencsére nem a kormánynál, amely érdemben a parlament elé terjeszthetné az ügyet. Ám van nálunk meg van egy gyűlésre járó ellenzéki politikus, aki ilyen alkalmakra is szívesen vitt magával pisztolyt a pulcsija alatt, és egy zalaegerszegi fórumon ki is mondta: ha baj van, úgyis

 mindenkit be kell rántani azonnal.”

Szörnyű ez a durva kifejezés, amelynek a szinonimái között is csak erőszakos helyettesítő szavakat találunk, mint cibál, ráncigál, huzigál. Amelyeknek szintén közük sincs az önkéntességhez. 

Emlékszem, számomra ifjúkorom legnagyobb lelki nyomását az jelentette, hogy be kell vonulnom katonának. Nagyon nem fűlött hozzá a fogam, pedig a nyolcvanas években szerencsére még a háborús veszély sem fenyegette az országot. Elvben tehát nem kellett attól tartanom, hogy belesérülök, netán belehalok egy „berángatásba”, mégis kapálóztam ellene, mert tök fölöslegesnek tartottam az drága időt. Azt mondja a fiatal író, Róbert Katalin, hogy „a reményben az a szar, hogy kézen fogva rángatja magával a csalódást.” Ez teljesen igaz, mert végül nem volt mese, be kellett vonulnom, ami tényleg maga volt a csalódás. Pápa és Isaszeg adták katonáskodásom két helyszínét. Mivel még egyetem előtt voltam, két évig volt bakancs a lábamon. Bitang hosszú volt. 

Hogy mit tanultam, ez idő alatt? Valójában semmit. 

Ha minősített alkoholistává akartam volna képezni magam, akkor néhai Szekeres őrnagy kiváló óraadó lett volna. Ő nemcsak mérhetetlen mennyiségben vedelte a sört, hanem képes volt arra is, ha nem bírta tovább tartani, akkor kinyitotta az UAZ ajtaját és a parancsnoki üléséből kihajolva rókázott egy nagyot. Megállni nem volt ideje, mert várták az újabb sörök. Ha pedig ezek után az irodában érte a szükség, akkor szívesen használta a vízcsapot. Mikor egyszer véletlenül rányitottam, egyből rámförmedt: „Min csodálkozik? Az orvosok is a mosdóba vizelnek!” 

Mindezt csak azért meséltem el, mert ha a katonáskodásom piedesztálra emelt semmijéről beszélek,  ilyen és hasonló történek hosszú sora kerül elő, amelyekre nem lehet azt mondani, hogy megérte elfecsérelni fiatalságom két drága esztendejét. Tekintettel arra, hogy leányom van, gyermeki ágon kevésbé érint ma már a honvédség, de nagyon meg tudom érteni a fiús szülőket, amikor ellenzik a fegyveres honvédségi tagságot. 

Micsoda fellélegzés volt, amikor 2004 novemberében leszerelt az utoljára bevonult 1800 kiskatona, és a 136 éve tartó kényszersorozás megszűnt. 

Napjainkban azonban más a helyzet. Karnyújtásra van a háború és Magyarország az Európai Unión keresztül olyan szövetséghez tartozik, amely pénzt, paripát, fegyvert nem kímélve támogatja Ukrajnát egy olyan háborúban, ahol csak a vesztes lehet. Naponta ezer ember hal meg a frontokon, akik közé – ha nem vigyázunk – könnyen odakerülhetnek a magyar fiatal férfiak is. Az viszont megnyugtató, hogy Lázár János Sárospatakon kijelentette, 

Ha a Fidesz lesz, béke lesz, és nem lesz sorkatonaság, nem küldünk fiatalt Ukrajnába és idegen háborúba. Magyar ember és magyar pénz nem mehet háborúba”. 

Miközben tudjuk, hogy Németország, Svédország, Horvátország fegyverkezik és sorkatonaságot állít vissza, a lengyelek pedig kétszázezerről félmillióra akarják a katonák létszámát felemelni. Lázár megkérdezte: 

Nekem 21 éves fiam van. Ki az az őrült és ki az az aljas ember, aki Brüsszelnek, Ukrajnának, vagy bármilyen idegen hatalomnak magyar fiatalt ajánl fel úgy, hogy másfél millió embert veszítettünk két háborúban az oroszokkal szemben? Ez a 2026-os választások, valamint a következő évek és évtizedek valós tétje.”

Jó hallani ezt a józan gondolkodást és tudni azt, hogy minden esély meg van rá, hogy Orbán Viktor 2026 áprilisa után is vezeti az országot. Mert a Tisza Manfred Weber szövetségese, az Európai Néppárt tagja. Nem tehet mást, csak azt, amit parancsba kap. És azért kampányol, hogy a magyarok rá szavazzanak, az ország álljon az Unió, így a háború mögé, pénzzel, paripáva, fegyverrel.

Hogy is mondta Gyurcsány Őszödön? 

„Egy lószart, mama!”

(Fotó: Kiss Dániel – MTI/MTVA)
 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. október 31. 16:13
Ruszin-Szendi „mindenkit berántana azonnal” Milyen igaza van. Ha baj lesz, nem kellene a kiképzetlen fiatalokat a húsdarálóba küldeni. Tanuljunk az ukrán példából.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 31. 15:25
Mar keso Lazart epitgetni A gombnindzsa rottyon, Jani se huzza ki a fideszt a kakibu
Válasz erre
1
4
hakapeszim
•••
2025. október 31. 15:23 Szerkesztve
Engem valamiért nagyon akartak, az utolsó pillanatig, 2004 - ig rezgett a léc, be akartak hívni. Tudtam, hogy vége lesz, így kitartottam, vannak lehetőségek, amelyekkel húzni lehet az időt. Közel 30 évesen, bakker! Küldtek egy papírt, hogy vegyek fel egyszeri 40 ezer forint, most figyelj: bevonulási segélyt! Segélyt! Segélyezni kell a bevonulót! Akkor már kamionos voltam, havi nettó 300 - 400 ezret kerestem. Fél évre 40 ezerért ugráltam volna ott meglett emberként. Őrület. És akinek már családja volt, hitelei? Azzal mi lett? Leitta magát a 40 ezerből? Aztán olvastam olyan srác beszámolóját, aki az utolsó eresztéssel vonult be, fél évre. Volt köztük olyan, aki egyetlen egyszer sem lőtt...Nem sütötte el a fegyvert a teljes ideje alatt.
Válasz erre
2
1
csulak
2025. október 31. 15:09
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!