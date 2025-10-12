Ft
ruszin főnök webert ursula Magyar Péter

Ruszin-Szendi képtelen leállni, megint hatalmasat ment – ezt már alig hisszük el

2025. október 12. 17:53

Milyen mesterséges ellenségkép, Ruszin-Szendikém?

2025. október 12. 17:53
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Eddig is tudtuk, hogy a Magyar Péter környezetében felbukkanó alvezérek – finoman szólva – hibásak. Elég csak a lotyaszájú Tarr Zoltánra gondolni, aki egekbe akarja emelni az adókat, de ezt letagadja, mert egyébként megbuknak. Vagy Bódis Krisztára, aki mint az LMBTQ-közösség nagy pártfogója megírta a Csipke Józsika mesekönyvet, aminek már a címétől is futkos az ember hátán a hideg. Brrr. Vagy épp Toka tábornokra, aki a tiszás támogatóknak tartott gyűlésre pisztollyal az oldalán megy el. Amúgy is vonzódik a fegyverekhez, stukkerral nyilván jobb a közérzete.

Most ez a telegatyás Ruszin-Szendi a Facebook-bejegyzésében azzal sózza a választók agyát, hogy a Fidesz-KDNP migrációs fenyegetéssel szembeni fellépése nem más, mint egy „mesterséges ellenségkép” létrehozása.

Ez azt jelenti ugye, hogy a migrációs válság nem valóságos, pusztán kitaláció.

Toka tábornoknak az se tűnt fel, hogy Kunhalmi Ágica idestova tíz éve nevetteti ki magát azzal az MSZP-mélységű megállapítással, hogy a migráció álprobléma. MSZP-mélység azt jelenti, hogy a választók már nem látják a szegfű színét, olyan mélyen vannak a szocik a szakadék alján. Ahova ráadásul szabad akaratukból szálltak alá.

Mintha Ruszin-Szendi Romulusz nem emlékezne arra, hogy tíz éve a Bataclan színházban és a Stade de France stadionnál végrehajtott terrorista tömegmészárlás

nem mesterséges ellenségkép keresését jelentette, hanem nagyon is a rögvalóságot.

Szerencsére a tíz elkövetőből ma már csak az életfogytiglanra ítélt Salah Abdeslam él, aki sajnos hazánkban is otthonosan mozgott, amíg el nem kapták a magyar hatóságok emberei. 

Vagy ott van a francia Charlie Hebdo szerkesztősége elleni terrortámadás. 12 ember halt meg, több mint tíz pedig megsebesült. Egy nappal később egy zsidó szupermarket elleni támadásban négy embert öltek meg, tizenöt túszt ejtettek, amíg a rendőrség nem végzett a támadókkal és ki nem szabadította a túszokat.  

És ha még mindig tartaná magát a főtiszás a mesterséges ellenségkép verziójához, amivel természetesen a Fidesz-kormány akarja rossz színben feltüntetni, hogy aztán meg lehessen buktatni, akkor mondok svéd példát is. A döntően libanoni és szíriai migránsok lakta Hallonbergenben történt brutális gyilkosság során négy migráns egy svéd nőnek vágta el a torkát.

Előbb a férjét késelték meg, aztán az asszony fejét is levágták.

A letartóztatott – a Közel-Keletről, illetve Észak-Afrikából származó – gyilkosok semmiféle megbánást nem tanúsítottak, sőt nevettek, amikor elvitték őket a tetthelyről. 

Mesterséges ellenségkép, Ruszin-Szendikém?

S az is, aki Magdeburgban, a karácsonyi vásáron a tömegbe hajtott, két embert halálra gázolt, köztük egy gyereket, a több tucat sérültről nem beszélve.
Hosszan lehetne még sorolni a véres drámákat az elmúlt évekből, amelyek főszereplői egytől-egyig migránsok voltak. 

Bár látnivaló, hogy Ruszin-Szendi Romuluszra nem hatnak a hétköznapi emberektől származó vélemények. Sokkal inkább a Brüsszeli elvárások. Ahogy a migránsokkal való együttélést is miattuk tarthatja elsődlegesnek, egyébként nem támadná ilyen gyermeteg és alapvetően hazug szavakkal a Fideszt. 

Ha így lenne, akkor a sorkatonai kötelezettség visszaállításának szándékát elő sem hozná, főleg ilyen tokásan-tökösen, hogy „mindenkit be kell rántani”. Még a tiszás fiatalok sem lelkesednek az ötletért.

Tudjuk, Ruszin-Szendi főnöke, Magyar Péter fogott ember, a mentelmi joga fölött Manfred Weber rendelkezik. Ezért aztán minden – magyar szempontból – őrültséget bevállalnak, csak hogy hergeljenek a kormány ellen, elősegítve a leváltását, és hogy szakadékba döntsék a hazát. Hogy 

szolgálhassák az EU-t, Ukrajnát, Zelenszkijt, a háborúval hatalomban tartva Webert és Ursulát. Egyéni érdekeik felülírják a hazafias érzéseket, már ha van bennük ilyen egyáltalán 

***

(Nyitókép: Fotó: STR / AFP)

