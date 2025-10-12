Ruszin-Szendi képtelen leállni, megint hatalmasat ment – ezt már alig hisszük el

Eddig is tudtuk, hogy a Magyar Péter környezetében felbukkanó alvezérek – finoman szólva – hibásak. Elég csak a lotyaszájú Tarr Zoltánra gondolni, aki egekbe akarja emelni az adókat, de ezt letagadja, mert egyébként megbuknak. Vagy Bódis Krisztára, aki mint az LMBTQ-közösség nagy pártfogója megírta a Csipke Józsika mesekönyvet, aminek már a címétől is futkos az ember hátán a hideg. Brrr. Vagy épp Toka tábornokra, aki a tiszás támogatóknak tartott gyűlésre pisztollyal az oldalán megy el. Amúgy is vonzódik a fegyverekhez, stukkerral nyilván jobb a közérzete.

Most ez a telegatyás Ruszin-Szendi a Facebook-bejegyzésében azzal sózza a választók agyát, hogy a Fidesz-KDNP migrációs fenyegetéssel szembeni fellépése nem más, mint egy „mesterséges ellenségkép” létrehozása.

Ez azt jelenti ugye, hogy a migrációs válság nem valóságos, pusztán kitaláció.

Toka tábornoknak az se tűnt fel, hogy Kunhalmi Ágica idestova tíz éve nevetteti ki magát azzal az MSZP-mélységű megállapítással, hogy a migráció álprobléma. MSZP-mélység azt jelenti, hogy a választók már nem látják a szegfű színét, olyan mélyen vannak a szocik a szakadék alján. Ahova ráadásul szabad akaratukból szálltak alá.

Mintha Ruszin-Szendi Romulusz nem emlékezne arra, hogy tíz éve a Bataclan színházban és a Stade de France stadionnál végrehajtott terrorista tömegmészárlás