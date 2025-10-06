Orbán Viktor kőkeményen visszaszólt Zelenszkijnek

Mint várható volt, nem sokat késlekedett a válasszal Orbán Viktor sem. „Mint kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak.

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolási taktikáját használja, hogy rábírja az országokat az ő háborús erőfeszítéseinek támogatására”

– írta a magyar kormányfő X-oldalán.

Majd az alábbi üzenetet küldte az ukrán vezetőnek.

„Tisztelt Elnök Úr!