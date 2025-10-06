Orbán Viktor kőkeményen visszaszólt Zelenszkijnek

Zelenszkij megint Orbán miatt tombol — az ukrán elnök példátlan agresszívitással támadja hazánkat (VIDEÓ)
„Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra” — fogalmazott videójában Zelenszkij.
„A magyar nép már döntött. Népszavazáson elsöprő többséggel mondott nemet Ukrajna EU-tagságára” – emlékeztette az ukrán elnököt a magyar miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, újabb fenyegető üzenetet intézett Magyarország felé Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök úgy fogalmazott,
Ezt is ajánljuk a témában
„Ma egy olyan személy akadályoz minket, aki azt hiszi, hogy van ráhatása a folyamatokra” — fogalmazott videójában Zelenszkij.
Ukrajna Orbánnal vagy Orbán nélkül is az Európai Unió tagja lesz”
Az ukrán elnök szerint ez az ukrán nép döntése, és biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja őt – hangzott el az X-re feltöltött videójában.
Mint várható volt, nem sokat késlekedett a válasszal Orbán Viktor sem. „Mint kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak.
Ismét a szokásos erkölcsi zsarolási taktikáját használja, hogy rábírja az országokat az ő háborús erőfeszítéseinek támogatására”
– írta a magyar kormányfő X-oldalán.
Majd az alábbi üzenetet küldte az ukrán vezetőnek.
„Tisztelt Elnök Úr!
Minden tisztelettel: Magyarországnak nincs erkölcsi kötelezettsége, hogy támogassa Ukrajna EU-csatlakozását. Még soha egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az uniós szerződés egyértelmű: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.
A magyar nép már döntött. Népszavazáson elsöprő többséggel mondott nemet Ukrajna EU-tagságára”
– emlékeztette Zeleszkijt.
„Ha ezen változtatni szeretne, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen” – zárta gondolatait Orbán Viktor.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala