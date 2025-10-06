Ft
Ukrajna Magyarország médiakampány nép Volodimir Zelenszkij tagság Orbán Viktor Európai Unió

Orbán Viktor kőkeményen visszaszólt Zelenszkijnek

2025. október 06. 19:57

„A magyar nép már döntött. Népszavazáson elsöprő többséggel mondott nemet Ukrajna EU-tagságára” – emlékeztette az ukrán elnököt a magyar miniszterelnök.

2025. október 06. 19:57
null

Mint arról beszámoltunk, újabb fenyegető üzenetet intézett Magyarország felé Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, 

Ukrajna Orbánnal vagy Orbán nélkül is az Európai Unió tagja lesz” 

Az ukrán elnök szerint ez az ukrán nép döntése, és biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja őt – hangzott el az X-re feltöltött videójában. 

„A magyar nép már döntött”

Mint várható volt, nem sokat késlekedett a válasszal Orbán Viktor sem. „Mint kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak.

Ismét a szokásos erkölcsi zsarolási taktikáját használja, hogy rábírja az országokat az ő háborús erőfeszítéseinek támogatására”

– írta a magyar kormányfő X-oldalán

Majd az alábbi üzenetet küldte az ukrán vezetőnek. 

„Tisztelt Elnök Úr!

Minden tisztelettel: Magyarországnak nincs erkölcsi kötelezettsége, hogy támogassa Ukrajna EU-csatlakozását. Még soha egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni. Az uniós szerződés egyértelmű: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag.

A magyar nép már döntött. Népszavazáson elsöprő többséggel mondott nemet Ukrajna EU-tagságára”

 – emlékeztette Zeleszkijt.

„Ha ezen változtatni szeretne, a Magyarország ellen folytatott médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen” – zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

