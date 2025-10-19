Ft
10. 19.
vasárnap
10. 19.
vasárnap
Tisza Párt Magyar Péter nyugdíj

Magyar Péternek vége: a 14. havi nyugdíj lehetősége áll szemben a nyugdíjasok sanyargatásával

2025. október 19. 06:20

Tessék választani!

2025. október 19. 06:20
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Magyar Péter kapkod, hibát hibára halmoz. A Ruszin-üggyel, az adatszivárgási botránnyal és a Tisza-adó tervének napvilágra kerülésével a lejtőn már elindult a zsebmessiás virtuális pártja. Azonban a legújabb fejlemények tovább gyorsíthatják a Tisza Párt száguldását a bukás felé.

Az aktív korúak megsarcolása után a Tisza Párt a nyugdíjakat is megvágná. A Tisza-szakértők ugyanis több alkalommal kotyogták el, hogy tulajdonképpen életünk minden területére kiterjedő megszorításokat terveznek bevezetni. Ám tudjuk tőlük azt is, hogy csak akkor fogják kibontani az igazság minden részletét a nyugdíjakkal kapcsolatban is, ha a Tisza kormányra kerül. A nyilatkozatok irányából látható, brutális megszorítások jönnének, ha győzne jövő tavasszal Magyar Péter csapata.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatná meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.”

***

Nyitókép forrása: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

belbuda
2025. október 19. 10:19
Tényleg hülyének néztek mindenkit…egy 80 ezres nyugdíjas Bástya elvtárstól kap 4 év alatt 80 ezret…a Tiszától első évben 200 ezres szépkártyát. Ennyire,azért a birkák sem birkák…Nyuggerek, agyra fel! Gondolkodjatok! 🙂🙂🙂
Válasz erre
0
0
namivan-2
2025. október 19. 09:52
Szdsz-es volt munkatársam elmondta, az állam rossz tulajdonos, vagy a bérek , nyugdíjak emelése valójában fedezet nélküli intézkedések, amik ártanak a nemzet gazdaságnak. Szóval nap, mint nap képzett engem a helyes szemléletem kialakítása érdekében. Szavai a 14. nyugdíj ügyében is valószínűleg iránymutatóak lennének. Arról nem beszélt, amint Magyar Péter sem beszél, hogy a népet sújtó megszorításoknak mi a célja. De mi a jobboldalon mégis tudjuk! Ha a népet keményen megadóztatják, akkor nem kell a multinacionális vállaltoknak és bankoknak annyi adót fizetni. A nép majd befizeti azokat az adókat, amik a multik miatt kiesnek az ország költségvetéséből. A szöveg: A költségvetés egyensúlya érdekében adózol. Multiék a megmaradt adókat összerakják az amúgy is szép profitjukkal. Extra profit. Magyar Péter és munkatársai kitűnő munkát végeztek. Ezért ők különféle csatornákon plusz jövedelmeket kapnak, hogy őket, a szűk kört, ne érje valódi hátrány. Ki van ez találva, csak újra be kell vezetni!
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 19. 09:35
masikhozzaszolo 2025. október 19. 08:08 • Szerkesztve Most olvasom, hogy a 13. nyugdíjat bünteti az EU Hol olvastad ezt a faszságot?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. október 19. 08:30
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
