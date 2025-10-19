„Magyar Péter kapkod, hibát hibára halmoz. A Ruszin-üggyel, az adatszivárgási botránnyal és a Tisza-adó tervének napvilágra kerülésével a lejtőn már elindult a zsebmessiás virtuális pártja. Azonban a legújabb fejlemények tovább gyorsíthatják a Tisza Párt száguldását a bukás felé.

Az aktív korúak megsarcolása után a Tisza Párt a nyugdíjakat is megvágná. A Tisza-szakértők ugyanis több alkalommal kotyogták el, hogy tulajdonképpen életünk minden területére kiterjedő megszorításokat terveznek bevezetni. Ám tudjuk tőlük azt is, hogy csak akkor fogják kibontani az igazság minden részletét a nyugdíjakkal kapcsolatban is, ha a Tisza kormányra kerül. A nyilatkozatok irányából látható, brutális megszorítások jönnének, ha győzne jövő tavasszal Magyar Péter csapata.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta: kiderült, hogy a Tisza Párt nemcsak a dolgozók fizetését adóztatná meg 22 vagy 33 százalékos személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák.”

***