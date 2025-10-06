Kern András megint parkolási művésznek állt: járdán, stílusosan (FOTÓ)

A Telex egyik olvasója vasárnap este szabálytalan parkolásra lett figyelmes a Széll Kálmán téren. A portálnak küldött beszámoló szerint: „A vasárnapi hosszú futás után jól megérdemelt KFC-rendelésem várom a Széll Kálmán tér sarkán. Totál unalmas vasárnap este, majd meglátom Kern Andrást leparkolni az étterem előtti járdán. Berohant dohiba, majd visszapattant a kocsiba és áthajtott a piroson.”

Az esetről az olvasó fényképet is készített, amely geolokáció alapján a Margit körút és a Dékán utca sarkán készült. A Telex vasárnap este megkereste Kern Andrást, aki elmondta, valóban vásárolt a környéken, de nem talált parkolóhelyet, ezért állt meg az utcasarkon.

Forrás: Olvasói fotó / Telex

Nem ez az első alkalom, hogy Kern András szabálytalanul parkol a budai Margit körúton. Korábban, tavaly is többször állt meg a járdán egy pékség mellett, miközben ételt vásárolt. A notórius tilosban parkolás kezelésére valaki tavaly novemberben Pityke őrmestert ragasztotta fel a pékség melletti hirdetőoszlopra, ám ez csak rövid távú megoldásnak bizonyult: alig egy nap múlva már leszedték az elszánt rendőrt ábrázoló matricát.