Kern András megint parkolási művésznek állt: járdán, stílusosan (FOTÓ)

2025. október 06. 08:55

Ide Pityke őrmester is kevés lett volna.

2025. október 06. 08:55
A Telex egyik olvasója vasárnap este szabálytalan parkolásra lett figyelmes a Széll Kálmán téren. A portálnak küldött beszámoló szerint: „A vasárnapi hosszú futás után jól megérdemelt KFC-rendelésem várom a Széll Kálmán tér sarkán. Totál unalmas vasárnap este, majd meglátom Kern Andrást leparkolni az étterem előtti járdán. Berohant dohiba, majd visszapattant a kocsiba és áthajtott a piroson.”

Az esetről az olvasó fényképet is készített, amely geolokáció alapján a Margit körút és a Dékán utca sarkán készült. A Telex vasárnap este megkereste Kern Andrást, aki elmondta, valóban vásárolt a környéken, de nem talált parkolóhelyet, ezért állt meg az utcasarkon.

Forrás: Olvasói fotó / Telex

Nem ez az első alkalom, hogy Kern András szabálytalanul parkol a budai Margit körúton. Korábban, tavaly is többször állt meg a járdán egy pékség mellett, miközben ételt vásárolt. A notórius tilosban parkolás kezelésére valaki tavaly novemberben Pityke őrmestert ragasztotta fel a pékség melletti hirdetőoszlopra, ám ez csak rövid távú megoldásnak bizonyult: alig egy nap múlva már leszedték az elszánt rendőrt ábrázoló matricát.

Nyitókép: Kern András Facebook-oldala

Összesen 43 komment

Almassy
2025. október 06. 10:32
Minek képzeli ez magát, Kern Andrásnak...?!
Csomorkany
2025. október 06. 10:32
Jajj, de nehéz ügyek ezek. Oviban azt tanultam, nem illik árulkodni, de tényleg mér ilyen bunkó már a művészúr? Meghát ő akart híres ember lenni, az ilyen fotókkal is jár. Kovács József parkolása nem volna hír.
lesmiserables
2025. október 06. 10:29
Öreg zsidó komcsi. Mandiner meg haggyon már az országegyesítés egy nemzet faszságaival. Soha nem volt egy nemzet és soha nem is lesz. Nem is akarok egy lenni ezekkel Verebes - Kern félékkel.
valaki-954
2025. október 06. 10:09
Ez is egy öntelt majom, aki azt képzeli, hogy bármit elkövethet következmények nélkül. És tényleg.
