Élesedik a verseny: legendás amerikai gyorsétterem érkezik Magyarországra

A híres New Orleans-i Popeyes csirkés gyorsétteremlánc októberben nyitja meg első magyarországi egységét a budapesti Westend bevásárlóközpontban, ezzel új, cajun fűszerezésű csirkés szendvicsekkel bővítve a hazai gyorséttermi kínálatot – írta a Világgazdaság. A nyitás a Popeyes európai terjeszkedésének fontos lépése, a márka olyan országokban van már jelen, mint Spanyolország, Svájc, az Egyesült Királyság, Románia, Franciaország, Csehország és Olaszország.

A Popeyes ételei a különleges, cajun fűszerkeverékkel pácolt csirkéről híresek, amely markánsan különbözik például a KFC kínálatától. 2019-ben bemutatott csirkés szendvicsük óriási sikert aratott, és máig a gyorséttermi piac egyik meghatározó újításaként tartják számon. A budapesti egység nyitását a Popeyes Instagram-oldalán jelentették be. Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője szerint a Popeyes hamarosan a magyar vendégek kedvencévé válhat, és további egységek nyitása is várható az országban.

A márka magyarországi bevezetését a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a több mint 35 éves vendéglátóipari tapasztalattal rendelkező Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, amely kizárólagos jogot kapott a Popeyes hazai üzemeltetésére.

Örömmel hozzuk el a Louisiana-stílusú csirkénket Magyarországra. A Popeyes egyedi New Orleans-i hagyományaival és merész ízeivel világszerte elismertséget szerzett, és a Fusion Grouppal kötött partnerségünk biztosítja, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik”

– nyilatkozta Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke. A láncot 1972-ben alapították New Orleansban, jelenleg 35 országban több mint 4300 étteremmel működik.