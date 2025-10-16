Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Popeyes Simon ’ s Burger Travis ’ Tenders Magyarország gyorsétterem

Élesedik a verseny: legendás amerikai gyorsétterem érkezik Magyarországra

2025. október 16. 07:19

New Orleans-ből érkezik egyenesen.

2025. október 16. 07:19
null

A híres New Orleans-i Popeyes csirkés gyorsétteremlánc októberben nyitja meg első magyarországi egységét a budapesti Westend bevásárlóközpontban, ezzel új, cajun fűszerezésű csirkés szendvicsekkel bővítve a hazai gyorséttermi kínálatot – írta a Világgazdaság. A nyitás a Popeyes európai terjeszkedésének fontos lépése, a márka olyan országokban van már jelen, mint Spanyolország, Svájc, az Egyesült Királyság, Románia, Franciaország, Csehország és Olaszország.

A Popeyes ételei a különleges, cajun fűszerkeverékkel pácolt csirkéről híresek, amely markánsan különbözik például a KFC kínálatától. 2019-ben bemutatott csirkés szendvicsük óriási sikert aratott, és máig a gyorséttermi piac egyik meghatározó újításaként tartják számon. A budapesti egység nyitását a Popeyes Instagram-oldalán jelentették be. Sümegi László, a Fusion-BP Restaurants Kft. ügyvezetője szerint a Popeyes hamarosan a magyar vendégek kedvencévé válhat, és további egységek nyitása is várható az országban.

A márka magyarországi bevezetését a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a több mint 35 éves vendéglátóipari tapasztalattal rendelkező Fusion-BP Restaurants Kft. végzi, amely kizárólagos jogot kapott a Popeyes hazai üzemeltetésére.

Örömmel hozzuk el a Louisiana-stílusú csirkénket Magyarországra. A Popeyes egyedi New Orleans-i hagyományaival és merész ízeivel világszerte elismertséget szerzett, és a Fusion Grouppal kötött partnerségünk biztosítja, hogy rövid időn belül Magyarországon is a vendégek egyik új kedvencévé válik”

– nyilatkozta Renato Rossi, a Popeyes anyavállalatának, az RBI EMEA-nak elnöke. A láncot 1972-ben alapították New Orleansban, jelenleg 35 országban több mint 4300 étteremmel működik.

Eközben a hazai gyorséttermi piacon élesedik a verseny: a Tóth testvérek (Simon és Máté) Simon’s Burger, Smashy Burger, Buddy’s Burger és Travis’ Tenders márkáikkal szintén terjeszkednek. A Travis’ Tenders a Popeyes nyitására reagálva ingyenes ételosztást hirdetett budapesti egységében, Instagram-posztjukban pedig kihívóan üzentek: „Új kapitány érkezik a városba, de a fedélzeten már van kapitány.”

Nyitókép forrása: Eric BARADAT / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. október 16. 08:07
Volt City-Grill, egész jó volt. Szokás szerint tönkretették.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 16. 08:06
Azoknak a déli, kreol cuccoknak piszok jó ízük van.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. október 16. 07:52
A neve után inkább valami spenótos tákolmánynak tűnik ez az újabb amerikai csoda.
Válasz erre
0
0
paperfellow
2025. október 16. 07:47
Érdekes, hogy az amerikaiak mindig olyan kaját akarnak ránk sózni, amit előtte megúsztatnak egy lavór olajban. Most gondolom kicsit több lesz a só meg a paprika. A hypós csirkének kell valami ízt is adni, aztán panírozni, hogy nagyobbnak tűnjön, végül úgy megsütni, hogy ne világítson egy afroamerikai szájában sem.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!