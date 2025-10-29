A Tisza a kormányt akár polgárháború árán is elmozdítaná – Török Gábor erről mélyen hallgat

Nem bírnak leállni: újabb tiszás képviselő szólta el magát a párt kedvezőtlennek ígérkező nyugdíjreformjairól (VIDEÓ)
Bovier György, fővárosi képviselő egy az egyben kijelentette Bohár Dánielnek, hogy nem terveznek nyugdíjemelést.
Nem az számít, ha valaki felnégyeli az ördögöt, hanem az, hogy nem volt elég éles a bicskája?
Török Gábor politikai elemző továbbra is sunyi és alattomos. Sajátos kommunikációs technikájával leplezetten úgy tolja a Tisza szekerét, hogy közben a Fideszre húzná rá a vizes lepedőt.
Az nem szúrja a szemét, hogy a Tisza mekkora hazugságokat mond, hogy tagadja le a valószínűsíthető szándékait.
Nem akarja felvilágosítani Magyar Péter követőit, hogy mekkora csapdába kormányozza Orbánt gyűlölő lelkük rozzant autóját.
S azzal sem vagyunk előrébb, ha itthon az Orbán Viktor által fokozatosan felépített nyugdíjaink – ha nem vigyázunk – egycsapásra megfeleződnek, a már tizenkét éve bevezetett rezsicsökkentés eltűnik, a fokozatosan szélesedő családtámogatási rendszer elillan, a gyerekes anyák újból fizetnének személyi jövedelemadót. És még hosszan sorolhatnám azokat az életünket komfortosabbá tevő Orbán-vívmányokat, amelyeket annak dacára biztosít az állam, hogy háború dúl a szomszédunkban, amit Magyar Péter ráadásul támogat. A többség persze nem, amiért Brüsszel nagyon haragszik ránk, s visszatartja azt a sokmilliárd nekünk járó eurót, amelynek ideutalásáról elvben nem lehet mérlegelés alapján dönteni, hanem azt a megfelelő időben kötelező lenne postázni. De Brüsszel nem utal, amivel szintén hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom egy része minél elégedetlenebb legyen. Hogy a hergelők közül minél többet tudjon Magyar Péter maga mögé állítani.
Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, hogy jobb lenne választáson megszerezni a hatalmat, mert az tartósan megvan – ellenkező esetben ugyanis kezet kellene emelni a magyarokra. Ez azt jelenti, hogy
ezek a kormányt még polgárháború árán is elmozdítanák a hatalomból Brüsszel önfeledt tapsikolása közepette.
Akkor ugyanis megnyílnának a határok a migránsok előtt, jöhetnének Bódis Kriszta LMBTQ-aktivistái az óvodákba, iskolákba a gyerekeinket érzékenyíteni, ifjaink pedig – akiket Ruszin-Szendi azonnal berántana, ha kell, Horvátországban, Németországban már aktuálissá is vált a sorkötelezettség – masírozhatnának az ukrán frontra, pótolni a fogyatkozó ukrán katonákat. Naponta ezer lélek költözik ma is mennyországba, akiket a tiszások Manfred Weber támogatásával szemrebbenés nélkül kiküldenének harcolni.
És akkor jön a sunyi és alattomos Török Gábor, aki a fentieket szó nélkül hagyja, aki nem szól Brüsszel és a Tisza által a magyarok ellen elkövetett merényletek sorozata ellen egy hangot sem, de azon fintorog, hogy a Fidesz milyen eszközökkel és hogyan támadja politikai konkurensét. Ezt a sunyi embert nyugodtan lehet Tisza-pártinak minősíteni, mert függetlennek biztosan nem.
Facebook bejegyzésében Török azt írja, hogy a szintlépés lényege, hogy most nem (elsősorban) az ország helyzetéről hazudnak, hanem az ellenfél szándékairól mondanak „nyilvánvalóan igazolhatatlan, hamis dolgokat”. Ráadásul nem „csak suttogva, hanem frontpolitikusok szájából, beleállva”. Majd hozzáteszi: precedens nélküli AI-videót posztolt Orbán Balázs. Török kijelenti: Orbán olyan felvételt tett közzé Magyar Péterről, amelyen a Tisza elnökének szájába olyan mondatokat adtak a mesterséges intelligencia segítségével a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, amelyeket ő korábban soha nem mondott el.
És akkor mi van? – tehetjük fel a kérdést. Az Al-videóban elhangzottakkal szakértői „megtisztelték” a nyilvánosságot. Például a 13. havi nyugdíj elvételével, a Nők40 program eltörléséről, a 10-20 százalékos nyugdíjadóról.
Török Gábor azt teszi, amit Magyar Péter: el akarja fedni a magyarokra nézve súlyosan hátrányos intézkedések szándékát.
A valóságot. Bár Orbán Balázs videójának felirataiból kiderül, hogy kiket idéznek. Magyar Péter ezért perrel fenyeget.
Tehát a ’mit’ nem számít, ám a ’hogyannal’ szerinte nagy baj van.
Török Gábornak – túl azon, hogy sunyi, alattomos és unalmas – ugyanez a baja. De tudjuk, hasonló a hasonlónak örül.
