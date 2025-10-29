A Tisza a kormányt akár polgárháború árán is elmozdítaná – Török Gábor erről mélyen hallgat

Török Gábor politikai elemző továbbra is sunyi és alattomos. Sajátos kommunikációs technikájával leplezetten úgy tolja a Tisza szekerét, hogy közben a Fideszre húzná rá a vizes lepedőt.

Az nem szúrja a szemét, hogy a Tisza mekkora hazugságokat mond, hogy tagadja le a valószínűsíthető szándékait.

Nem akarja felvilágosítani Magyar Péter követőit, hogy mekkora csapdába kormányozza Orbánt gyűlölő lelkük rozzant autóját.

S azzal sem vagyunk előrébb, ha itthon az Orbán Viktor által fokozatosan felépített nyugdíjaink – ha nem vigyázunk – egycsapásra megfeleződnek, a már tizenkét éve bevezetett rezsicsökkentés eltűnik, a fokozatosan szélesedő családtámogatási rendszer elillan, a gyerekes anyák újból fizetnének személyi jövedelemadót. És még hosszan sorolhatnám azokat az életünket komfortosabbá tevő Orbán-vívmányokat, amelyeket annak dacára biztosít az állam, hogy háború dúl a szomszédunkban, amit Magyar Péter ráadásul támogat. A többség persze nem, amiért Brüsszel nagyon haragszik ránk, s visszatartja azt a sokmilliárd nekünk járó eurót, amelynek ideutalásáról elvben nem lehet mérlegelés alapján dönteni, hanem azt a megfelelő időben kötelező lenne postázni. De Brüsszel nem utal, amivel szintén hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom egy része minél elégedetlenebb legyen. Hogy a hergelők közül minél többet tudjon Magyar Péter maga mögé állítani.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, hogy jobb lenne választáson megszerezni a hatalmat, mert az tartósan megvan – ellenkező esetben ugyanis kezet kellene emelni a magyarokra. Ez azt jelenti, hogy