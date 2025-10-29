Ft
háború Török Gábor Magyar Péter

A Tisza a kormányt akár polgárháború árán is elmozdítaná – Török Gábor erről mélyen hallgat

2025. október 29. 22:25

Nem az számít, ha valaki felnégyeli az ördögöt, hanem az, hogy nem volt elég éles a bicskája?

2025. október 29. 22:25
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Török Gábor politikai elemző továbbra is sunyi és alattomos. Sajátos kommunikációs technikájával leplezetten úgy tolja a Tisza szekerét, hogy közben a Fideszre húzná rá a vizes lepedőt. 

Az nem szúrja a szemét, hogy a Tisza mekkora hazugságokat mond, hogy tagadja le a valószínűsíthető szándékait. 

Nem akarja felvilágosítani Magyar Péter követőit, hogy mekkora csapdába kormányozza Orbánt gyűlölő lelkük rozzant autóját. 

S azzal sem vagyunk előrébb, ha itthon az Orbán Viktor által fokozatosan felépített nyugdíjaink – ha nem vigyázunk –  egycsapásra megfeleződnek, a már tizenkét éve bevezetett rezsicsökkentés eltűnik, a fokozatosan szélesedő családtámogatási rendszer elillan, a gyerekes anyák újból fizetnének személyi jövedelemadót. És még hosszan sorolhatnám azokat az életünket komfortosabbá tevő Orbán-vívmányokat, amelyeket annak dacára biztosít az állam, hogy háború dúl a szomszédunkban, amit Magyar Péter ráadásul támogat. A többség persze nem, amiért Brüsszel nagyon haragszik ránk, s visszatartja azt a sokmilliárd nekünk járó eurót, amelynek ideutalásáról elvben nem lehet mérlegelés alapján dönteni, hanem azt a megfelelő időben kötelező lenne postázni. De Brüsszel nem utal, amivel szintén hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom egy része minél elégedetlenebb legyen. Hogy a hergelők közül minél többet tudjon Magyar Péter maga mögé állítani.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, hogy jobb lenne választáson megszerezni a hatalmat, mert az tartósan megvan – ellenkező esetben ugyanis kezet kellene emelni a magyarokra. Ez azt jelenti, hogy 

ezek a kormányt még polgárháború árán is elmozdítanák a hatalomból Brüsszel önfeledt tapsikolása közepette. 

Akkor ugyanis megnyílnának a határok a migránsok előtt, jöhetnének Bódis Kriszta LMBTQ-aktivistái az óvodákba, iskolákba a gyerekeinket érzékenyíteni, ifjaink pedig – akiket Ruszin-Szendi azonnal berántana, ha kell, Horvátországban, Németországban már aktuálissá is vált a sorkötelezettség – masírozhatnának az ukrán frontra, pótolni a fogyatkozó ukrán katonákat. Naponta ezer lélek költözik ma is mennyországba, akiket a tiszások Manfred Weber támogatásával szemrebbenés nélkül kiküldenének harcolni. 

És akkor jön a sunyi és alattomos Török Gábor, aki a fentieket szó nélkül hagyja, aki nem szól Brüsszel és a Tisza által a magyarok ellen elkövetett merényletek sorozata ellen egy hangot sem, de azon fintorog, hogy a Fidesz milyen eszközökkel és hogyan támadja politikai konkurensét. Ezt a sunyi embert nyugodtan lehet Tisza-pártinak minősíteni, mert függetlennek biztosan nem. 

Facebook bejegyzésében Török azt írja, hogy a szintlépés lényege, hogy most nem (elsősorban) az ország helyzetéről hazudnak, hanem az ellenfél szándékairól mondanak „nyilvánvalóan igazolhatatlan, hamis dolgokat”. Ráadásul nem „csak suttogva, hanem frontpolitikusok szájából, beleállva”. Majd hozzáteszi: precedens nélküli AI-videót posztolt Orbán Balázs. Török kijelenti: Orbán olyan felvételt tett közzé Magyar Péterről, amelyen a Tisza elnökének szájába olyan mondatokat adtak a mesterséges intelligencia segítségével a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, amelyeket ő korábban soha nem mondott el.

És akkor mi van? – tehetjük fel a kérdést. Az Al-videóban elhangzottakkal szakértői „megtisztelték” a nyilvánosságot. Például a 13. havi nyugdíj elvételével, a Nők40 program eltörléséről, a 10-20 százalékos nyugdíjadóról.

Török Gábor azt teszi, amit Magyar Péter: el akarja fedni a magyarokra nézve súlyosan hátrányos intézkedések szándékát. 

A valóságot. Bár Orbán Balázs videójának felirataiból kiderül, hogy kiket idéznek. Magyar Péter ezért perrel fenyeget. 

Tehát a ’mit’ nem számít, ám a ’hogyannal’ szerinte nagy baj van. 

Nem az számít, ha valaki felnégyeli az ördögöt, hanem az, hogy nem volt elég éles a bicskája. 

Török Gábornak – túl azon, hogy sunyi, alattomos és unalmas – ugyanez a baja. De tudjuk, hasonló a hasonlónak örül.  


(Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)
 

 

nekateal
2025. október 29. 23:07
Hogy szépen összehozzák az "ünnepet", lássunk egy lehetséges opciót: 1. Áprilisban ismét a fidesz-kdnp nyer. 2. A tisza csalást kiállt és az EU rögtön támogatásáról biztosítja MP-t. 3. Tüntetések kezdődnek, de nem lesznek elegendőek. 4. Jön június és a prájd, amit addigra ismét előkészítenek, hogy nagy itt az lmbtq-nyomor. 5. Lesz egy nagy prájd egy csomó külföldivel, ami már elég lesz egy Majdan 2.0-hoz 6. A prájd nem mozdul a Parlament elől és kiprovokálnak valamit a hatalom részéről. 7. Bevonul az EU/NATO, hogy megvédje a "demokráciát" 8. Még a prájd hónapban megalakítják a "demokratikus" magyar kormányt 9. és március 15 meg október 23. után létrehoznak egy újabb "forradalmi" ünnepet, ami minő véletlen, a bp prájdra esik. Mindenkitől elnézést!
Csubszi
2025. október 29. 22:37
Semmi esélyetek, semmilyen módon! Nagy többségben vagyunk, az ellenzékiek a hangos kisebbség! No passaran! Értve vagyunk???
FredShine
•••
2025. október 29. 22:34 Szerkesztve
Kik vívnák meg azt a polgárháborút? Puzsér incel rajongó fiúi? Akik visszahoznák a sorkatonaságot, de csak szigorúan másoknak, mert ők egyetemre járnak.
