Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kepviselő DK Fidesz EP

A DK-nak erős frakciója lesz

2025. október 16. 08:37

Több várost, kerületet vezet, része a Fideszt legyőző többségnek.

2025. október 16. 08:37
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
Gréczy Zsolt
„A DK ott van az EP-ben, a fővárosban, az összes megyei önkormányzatban. Több várost, kerületet vezet, része a Fideszt legyőző többségnek. Tavaly óta másfélszer annyi önkormányzati kepviselője van, mint korábban.

A DK-nak erős frakciója lesz.”

satrafa-2
2025. október 16. 10:42
És nem szégyellik, hogy ezt az embert még mindig az arcunkba tolják...
zakar zoltán béla
2025. október 16. 10:25
Veréb=Véreb?
cutcopy
2025. október 16. 10:23
Nocsak, a parlamenti küszöb alatt kúszó déká legyőzte a fideszt,..? Anno a komcsik próbálkoztak ilyen sikerhangulat közleményekkel hogy már legyőzték a kapitalistákat csak még nem látszik igazán..
És Én
2025. október 16. 10:16
Hol Zsolti bá?
