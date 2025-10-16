Államtitkár a Harcosok Órájában: Orbán Viktor és Donald Trump között egy érték- és gondolkodásközösségen alapuló azonosság van

Kovács Zoltán arra is kitért a szomszédban dúló háború kapcsán, hogy veszedelmes az ukránokat azzal hitegetni, hogy a konfliktust meg tudják nyerni a klasszikus eszközökkel.