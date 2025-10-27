Ft
10. 27.
hétfő
Digitális Polgári Kör Magyar Péter Békemenet Hoppál Hunor

A Békemenet nyerte a számháborút, Magyar Péter ismét Orbán Viktort majmolja – itt az új Replika! (VIDEÓ)

2025. október 27. 16:03

Véget ért az október 23-i számháború, Magyar Péter pedig ezúttal a Digitális Polgári Körök kapcsán utánozza Orbán Viktort.

2025. október 27. 16:03
null

Közel kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti menetelésén, hiába számolt be Jámbor András és Magyar Péter háromszoros ellenzéki részvételről. A számmisztikai vita eldőlt, a beszédek közül pedig egyértelműen a miniszterelnöké emelkedett ki, míg a Tisza-vezér egy elnyújtott, hiteltelen szónoklatot tartott.

Mindeközben Orbán Viktor szlogenjei, a nemzeti konzultáció, Kötcse és a Békemenet után Magyar Péter újabb elemet másol a jobboldalról: a Digitális Polgári Körök programjait.

Az ellenzék fantáziátlanságáról és az idei október 23-a visszhangjairól is szól az e heti Replika.

Nézze vissza a videót a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

llnnhegyi
2025. október 27. 16:40
Perpillanatban kettőharmaddal hasítanak a NER, a Fidesz-Kdnp koalíciós pártok.
llnnhegyi
2025. október 27. 16:38
A legnézettebb televíziós műsor október 23 -n a Hírtelevízió közvetítése a Békemenetről. A libbcsikommcsi bagázs rottyon vannak. Rágják a kefét mérgükben.
falcatus-2
2025. október 27. 16:37
értelmetlen tovább nyújtani, mint a rétestésztát. Bírják ki azt az 5 hónapot addig , triumfálhatnak kedvükre. Este nyolckor a jogerős ítélet megszületése után, meg lehet sorban állni a ciciátrián. Ezzel a gurujaik is tisztában vannak, n em véletlenül nem indulnak egyetlen időközi választáson. Csak a vörösszárnyú keszegeik nincsenek tisztában azzal, hogy addig van szükség a karámban tartásukra, amíg azt az 50-60-70 ingyenélő életművészt bejuttatják a parlamentbe.
langyostiszasok
•••
2025. október 27. 16:32 Szerkesztve
Tisza pöcsök ! Menetelhettek ám a jó kurva anyátokba oda, jövőre amikor örülhettek majd még annak is ha a Parlamentbe bekerültök... PARLAMENTI DÍSZKÖCSÖGNEK , azt majd feltétlenül szólni fogunk, ha kíváncsiak leszünk a véleményetekre !!!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.