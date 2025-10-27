A Békemenet nyerte a számháborút, Magyar Péter ismét Orbán Viktort majmolja – itt az új Replika! (VIDEÓ)

Közel kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti menetelésén, hiába számolt be Jámbor András és Magyar Péter háromszoros ellenzéki részvételről. A számmisztikai vita eldőlt, a beszédek közül pedig egyértelműen a miniszterelnöké emelkedett ki, míg a Tisza-vezér egy elnyújtott, hiteltelen szónoklatot tartott.

Mindeközben Orbán Viktor szlogenjei, a nemzeti konzultáció, Kötcse és a Békemenet után Magyar Péter újabb elemet másol a jobboldalról: a Digitális Polgári Körök programjait.

Az ellenzék fantáziátlanságáról és az idei október 23-a visszhangjairól is szól az e heti Replika.