A Békemenet nyerte a számháborút, Magyar Péter ismét Orbán Viktort majmolja – itt az új Replika! (VIDEÓ)

„Az ember fuldoklik a dühtől” – kinyílt a bicska Hont András zsebében Magyar Péter legújabb húzása után
Alig talált szavakat a publicista.
Véget ért az október 23-i számháború, Magyar Péter pedig ezúttal a Digitális Polgári Körök kapcsán utánozza Orbán Viktort.
Közel kétszer annyian vettek részt a Békemeneten, mint a Tisza háborúpárti menetelésén, hiába számolt be Jámbor András és Magyar Péter háromszoros ellenzéki részvételről. A számmisztikai vita eldőlt, a beszédek közül pedig egyértelműen a miniszterelnöké emelkedett ki, míg a Tisza-vezér egy elnyújtott, hiteltelen szónoklatot tartott.
Mindeközben Orbán Viktor szlogenjei, a nemzeti konzultáció, Kötcse és a Békemenet után Magyar Péter újabb elemet másol a jobboldalról: a Digitális Polgári Körök programjait.
Az ellenzék fantáziátlanságáról és az idei október 23-a visszhangjairól is szól az e heti Replika.
