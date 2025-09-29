Pofont pofon követ: alig voltak kíváncsiak Magyar Péterre a vidéki nagyvárosban (FOTÓ)

Salgótarjánban csupán 200 ember volt kíváncsi Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Ráadásul az összegyűlt „tömeg” nagy része odautaztatott pártaktivistákból vagy a téren sétálgató emberekből állt.

A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez volt a Tisza párt vezetőjének nagy napja, ugyanis a balul sikerült salgótarjáni prédikációja mellett ma az Indexszel szemben pert is vesztett Magyar Péter.