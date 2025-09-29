Pofont pofon követ: alig voltak kíváncsiak Magyar Péterre a vidéki nagyvárosban (FOTÓ)

Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Ezek sem Magyar Péter napjai.
Salgótarjánban csupán 200 ember volt kíváncsi Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.
Ráadásul az összegyűlt „tömeg” nagy része odautaztatott pártaktivistákból vagy a téren sétálgató emberekből állt.
A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez volt a Tisza párt vezetőjének nagy napja, ugyanis a balul sikerült salgótarjáni prédikációja mellett ma az Indexszel szemben pert is vesztett Magyar Péter.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Nyitókép: Facebook / Deák Dániel
***