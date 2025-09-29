Ft
Salgótarjánban Tisza Magyar Péter Deák Dániel

Pofont pofon követ: alig voltak kíváncsiak Magyar Péterre a vidéki nagyvárosban (FOTÓ)

2025. szeptember 29. 20:04

Ezek sem Magyar Péter napjai.

2025. szeptember 29. 20:04
null

Salgótarjánban csupán 200 ember volt kíváncsi Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Ráadásul az összegyűlt „tömeg” nagy része odautaztatott pártaktivistákból vagy a téren sétálgató emberekből állt.

A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez volt a Tisza párt vezetőjének nagy napja, ugyanis a balul sikerült salgótarjáni prédikációja mellett ma az Indexszel szemben pert is vesztett Magyar Péter.

Nyitókép: Facebook / Deák Dániel

***

 

 

Totenkopf
2025. szeptember 29. 21:13
Fúha, ez a szellemi, morális fölény, ami a nekem válaszoló pedofideszektásokat jellemzi. 🤣
Válasz erre
0
0
salátás
2025. szeptember 29. 21:11
ennyi érdeklődőből nem hogy kormányváltás, de még egy rendes verekedés se jön ki
Válasz erre
1
0
Ergit
2025. szeptember 29. 20:38
Éppen ment a Dallas a TV-ben, nem?
Válasz erre
7
1
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 29. 20:37 Szerkesztve
A választási bukta oka a szektatagok szerint az lesz, hogy a Gonosz Zorbán "elcsalta" a választást, ezt már most megmondom előre. A brüsszeli lippsi bagázs pedig borítékolhatóan azt fogja nyeríteni, amit az utóbbi három választáson: bár jogszerű volt, de "nem volt tisztességes", mivel az "ellenzékiek" (az ő ügynökeik) hátrányban voltak. Magyarország "már nem demokrácia", mert a magyar lakosság "meg van fosztva" a hiteles tájékoztatástól, ezért nem is képes "megfelelően" látni a politikai helyzetet és így képtelen "megfelelően" dönteni a választáson. (Magyarán "agymosott", de persze nem így direktben kijelentve, de lényegében.) Annyira uncsi, hogy mindez már előre tudható... Lazán kapcsolódik: youtube.com/watch?v=I_0rQrd-EdM
Válasz erre
15
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!