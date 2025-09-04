Ft
Ft
Ft
Ft
Orbán Balázs MCC Brüsszel liberális Soros György MCC jobboldal Politico Fidesz NGO baloldal

Végleg nevetségessé vált a Politico: nagy erőket mozgattak meg annak érdekében, hogy kikutassák a nyilvánvalót

2025. szeptember 04. 22:46

„Micsoda felfedezés!” – szúrt oda a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. szeptember 04. 22:46
Politico

„A liberális hálózat szócsöve, a Politico kikutatta – Soros György egyik szervezetének támadása alapján –, hogy az MCC Brüsszel működését az MCC finanszírozza. Micsoda felfedezés!” – jegyezte meg Facebook-oldalán Orbán Balázs.

„A Soros György által finanszírozott NGO azzal támadta az MCC Brüsszelt, hogy a törvény által biztosított határidő végén tette közzé a pénzügyi beszámolóját.

A Politico pedig abból írt újabb cikket, hogy a jogszabályi előírásnak megfelelően, ez most megtörtént.

Óriási sztori! Mi lenne, ha az MCC Brüsszelhez hasonlóan a Soros-szervezetek is mind magukra vennék a nevüket, és nem próbálnák megtéveszteni az embereket? Aztán, ha egyenlőek a feltételek, győzzön a jobb!” – vetette fel a miniszterelnök politikai igazgatója.

Nyitókép: Politico

 

