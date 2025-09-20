Nem mindennapi látvány: szurikátákra bukkantak Érden (FOTÓ)

Egy nem mindennapi dolog keltette fel a figyelmet Érd Parkvárosban, hiszen egy szurikátacsalád sétálgatott az utcán, derül ki az Érdi Civil Állatmentők tegnapi közzétett bejegyzéséből, amihez képeket is csatoltak.

A képeken látható, hogy a kis állatok egy autó mellett, illetve az úton álldogálnak.

A szurikáták nem tűntek riadtnak, inkább felfedező kedvük hozta őket a házak közé.

Az állatmentők a posztban arra kérik a tulajdonost, hogy tartsa bent a családot az ingatlanon belül, nehogy bajuk essen.

Nem az első alkalom, hogy Érd utcáin nem megszokott állatokkal találkozhattak a helyiek, hiszen korábban volt ott már emu, mosómedve, papagáj és különféle hüllők is.